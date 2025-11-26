深圳地鐵8號線直達溪涌站　大鵬半島看海行山必去10景點懶人包

深圳大鵬首條地鐵即將開通。



大鵬，你好！

大鵬半島，生長於深圳東部的山海之間，遠離了市區的繁華與喧囂。來到大鵬的人們，總能輕鬆跟上當地不緊不慢的生活節奏，欣賞屬於深圳這座城市的另一種面貌。

最近，大鵬首條地鐵線路傳來了新消息，地鐵8號線三期預計將於今年年內開通，去大鵬將變得更快更方便，不用花大半時間在路上堵車了。

地鐵8號線三期預計年內開通

地鐵8號線三期起於小梅沙站，止於溪涌站。未來開通後，不僅方便了人們前往大鵬遊玩，這條地鐵線路也將成為串聯起龍崗、鹽田、羅湖、福田、南山5個行政區的軌道交通大動脈。

坐上地鐵，出發大鵬半島

這裏海域遼闊，有着125公里海岸線

藍色，是大鵬半島的主色調。

125公里的海岸線勾勒出大鵬半島的形狀，佔據了全市約1/2的海岸線。全深圳50個海灘，其中48個落於大鵬半島，海風從遼闊湛藍的海域上而來，隨潮汐温柔起伏，吹拂着這座閒適自在的半島。

這裏山野連城，森林覆蓋率大77.35%

來大鵬不止看海，還能看山。大鵬半島的山巒連綿起伏，森林覆蓋率高達77.35%，生長着深圳64.1%的野生植物，不僅是不可多得的「野生動物天堂」，也是徒步愛好者的天堂。

人們來到大鵬，或登上山峰眺望大海，或穿越山林與礁石，用腳步丈量着這片野蠻生長的山海。

大鵬半島看海行山必去10大景點

1. 溪涌度假村

待地鐵8號線三期開通之後，市民們便能從市區直抵溪涌。第一站，不妨先到相對小眾的溪涌度假村。

這裏有着600多米長的海灘，水清沙幼，除了下水遊玩，還可以露營、燒烤，尤其適合家庭出遊。

溪涌度假村

地址：龍崗區深葵路1085號，距離「溪涌站」約900米

開放時間：09:00-19:00

門票：成人¥20（露營另算）

*140cm以下兒童/60歲以上長者免費



2. 深葵路

萬科17英里附近的深葵路，被稱為「深圳最美海邊公路」，一邊是山，一邊是海，沿途是滿目蔚藍。

這段路多彎道，每每入彎，總能看見無垠大海銜接着公路的另一端，彷彿要駛入這片浪漫的藍色裏。公路旁還修繕了一條海濱棧道，若嫌開車容易略過美景，不妨停好車後在棧道慢慢逛。

深葵路

地址：龍崗區萬科17英里（繼續前行便可到達此路段），距離「溪涌站」約2.3公里



TIPS：

1. 此處距【玫瑰海岸停車場】約200米，可以前行停車，再散步棧道

2. 切勿將車停在公路上

3. 注意交通安全，切勿站在馬路上拍照



3. 玫瑰海岸

沿着最美海邊公路往前一些，便到了玫瑰海岸，這裏是深圳老牌攝影基地之一，幾乎每次來都能見到新婚夫妻在這裏拍攝海邊婚紗大片。

海灘上搭建了一些裝置，很適合拍照，而且這裏有門票限制，遊客會相對少些。

玫瑰海岸

地址：龍崗區深葵路551號，距離「溪涌站」約3.4公里

開放時間：周一至周五 7:00—20:00；周六至周日 7:00—22:00

門票：成人 50元人民幣/人、兒童/長者 25元人民幣/人



4. 觀山海棧道

去年剛開放的溪涌海濱棧道，落於環大鵬灣海岸綠道之上，山林和海岸之間。棧道中段設計為空中環形棧道，以螺旋型的構造懸於海上，面朝大海，沒有遮擋，是整個棧道最佳的觀海點位。

觀山海棧道

地址：龍崗區深葵路1015號，起點距離「溪涌站」約2.5公里



5. 洞背-馬巒山徒步

從溪涌站附近的洞背村出發，沿路走入坪大詩歌手作步道，可以一路走到馬巒山郊野公園，去看藏在山林深處的大瀑布。

這條徒步路線連接了山林和海岸，場景豐富，是不少徒步愛好者常走的路線。

洞背-馬巒山徒步

地址：龍崗區溪坪路洞背村，距離「溪涌站」約2.7公里

路線：洞背村-坪大詩歌手作步道-馬巒山大瀑布

*沿途路況為手作步道、土路、不規則的石板路等



TIPS：

1. 穿着行山鞋，準備好乾糧和水

2. 建議結伴出行

3. 出行前可以多看攻略，做好功課



6. 背仔角棧道&背仔角燈塔

背仔角棧道，鹽田海濱棧道東端的最後一段，棧道沿着崎嶇的海岸線修建而成，沿途可見清澈透明的玻璃海、海水下怪狀嶙峋的礁石。

棧道盡頭有一座紅白相間的燈塔，晴天時分，燈塔在藍天白雲的映襯下更為出彩。

背仔角棧道&背仔角燈塔

地址：燈塔位於背仔角棧道盡頭處，距離「溪涌站」約3公里

開放時間：06:00-21:00



TIPS：

1. 目前背仔角棧道正在維護中，大家可以在出行前查詢是否有開放，避免跑空

2. 徒步時只能行走在棧道範圍內，勿翻越圍欄

3. 部分垂釣愛好者的行為，切勿模仿

4. 背仔角晚上風大浪急，建議白天去，結伴前行



7. 南澳第一沙灘

從溪涌站出發，大約20多分鐘的車程便能來到大鵬的中心區域——南澳。這裏最出名的是南澳第一沙灘，如寶石般湛藍的海邊，整齊排列着一幢幢彩色房子，被很多人叫做「深圳小古巴」。

這裏最出名的是南澳第一沙灘，如寶石般湛藍的海邊，整齊排列着一幢幢彩色房子，被很多人叫做「深圳小古巴」。（ShenzhenLOOK提供）

南澳第一沙灘

地址：龍崗區海濱北路南澳第一沙灘，距離「溪涌站」約24分鐘車程

開放時間：08:00-18:00



8. 雲海山莊

雲海天使灣，是近一年來比較受歡迎的海灘，之前很火的「膠囊小火車」就在這裏。

海灘不算大，但有豐富的遊玩項目，像是快艇、海上鞦韆等，如果只想靜靜地看海，這裏也有觀海平台、餐廳、棧橋，平靜美好的風景，讓心情跟着一起放鬆了下來。

雲海山莊

地址：龍崗區水沙路15號內，距離「溪涌站」約27分鐘車程

開放時間：08:00-22:00

門票：入園無需門票，小火車來回單人30元人民幣



9. 穿越東西涌

被《國家地理雜誌》評為中國最美的十大徒步路線之一的東西涌，坐擁海岸、懸崖、沙灘、礁石……

豐富多變的自然景色激發着人們對它的征服欲和探索欲，吸引了不少戶外愛好者前來打卡。

穿越東西涌

路線：東涌-天文台-西涌（80%海岸線+20%山路），可導航至「東涌社區工作站」，距離「溪涌站」約45分鐘車程

耗時：4-6小時



10. 深圳天文台

如果你是剛入門的戶外新手，不如從深圳天文台開啟你的戶外之旅。天文台屹立在224米高的懸崖邊，可以坐接駁車行至半程，也可以走600多級階梯從棧道登至山頂。

站在天文台最高處俯瞰海浪沉浮，那又將是另一番心境了。

深圳天文台

地址：導航至西涌4號沙灘，距離溪涌站約45分鐘車程

開放時間：周二至周日 9:00-17:30

預約時間：每周一10:00開放預約，集中釋放本周開放日名額，可預約本周內任一天開放日，名額有限，約滿即止



深圳地鐵的「看海線」開到更遠的地方了～