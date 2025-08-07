深圳最新2條南山文旅專線開通　¥7公交直達山姆/大運天地/馬巒山

太好了，深圳又新增「文旅專線」巴士。2025年8月4日，2條文旅專線開通！



線路一：甘坑客家小鎮、大運天地、龍崗山姆

點擊圖片看看深圳文旅專線線路一的沿線景點👇👇👇

+ 8

1. 途經站點

創新科技中心公交首末站→深圳灣科技生態園公交站→深圳灣（紅樹林公交站）→華為坂田基地（華為基地公交站）→甘坑客家小鎮（二十四史書院）→龍崗大運天地（大運中心公交站）→龍崗山姆（龍崗cocopark東公交站）→龍崗兒童公園南



2. 線路編號

①往龍崗兒童公園方向

PJ56-1、PJ56A-1、PJ56B-1、PJ56C-1、PJ56D-1

②往創新科技中心方向

PJ56-2、PJ56A-2、PJ56B-2、PJ56C-2、PJ56D-2



3. 運營時間

工作日

①往龍崗兒童公園方向

9:00、9:10、9:20、9:30、9:40

②往創新科技中心方向

15:00、15:10、15:20、15:30、15:40



4. 票價

試運營優惠價7元（人民幣，下同）



首站打卡深圳灣科技生態園，隨後直達華為坂田基地，探秘「科技巨人」的園區風貌。下一站走進甘坑客家小鎮，穿越百年客家圍屋，在二十四史書院感受國學魅力。

在大運中心打卡「青春地標」，前往龍崗山姆開啟倉儲式購物體驗。終點站抵達的龍崗兒童公園，主題樂園讓孩子盡情釋放天性！

線路二：仙湖植物園、馬巒山

點擊圖片看看深圳文旅專線線路二的沿線景點👇👇👇

+ 1

1. 途經站點

創新科技中心公交首末站→深圳灣科技生態園公交站→深圳灣（紅樹林公交站）→蓮塘口岸①→仙湖植物園南門→馬巒山景區（馬巒山園區總站）→比亞迪（比亞迪1號門公交站）



2. 線路編號

①往比亞迪方向

PJ57-1、PJ57A-1、PJ57B-1、PJ57C-1、PJ57D-1

②往創新科技中心方向

PJ57-2、PJ57A-2、PJ57B-2、PJ57C-2、PJ57D-2



3. 運營時間

工作日

①往比亞迪方向

9:00、9:10、9:20、9:30、9:40

②往創新科技中心方向

15:00、15:10、15:20、15:30、15:40



4. 票價

試運營優惠價7元



從深圳灣科技生態園出發，感受全球頂尖科創氛圍。隨後抵達紅樹林海濱生態公園觀候鳥、賞落日，體驗都市與自然的和諧共生。在蓮塘口岸領略深港交融風貌，隨後探秘仙湖植物園的弘法寺與熱帶雨林景觀。

午後奔赴「千疊瀑布」馬巒山，溯溪徒步、邂逅客家古村落，終點站停靠比亞迪工業園，近距離觸摸中國新能源科技標杆。

文旅專線開行後，大家去打卡這些景點，就更加方便啦。