蛇口美食｜必食3間在地煲仔飯　26元4款配菜超划算　飯焦軟硬可選

蛇口煲仔飯三巨頭。



蛇口煲仔飯推薦

1. 排名第1的「老顧客」

老顧客煲仔飯在招商路開了三年多，一直是附近街坊的社區飯堂，量大實惠，一到吃飯時間就大排長龍，上榜2024必吃榜餐廳。店裏的煲仔飯更是深圳煲仔飯第1名，很多人都說他們家是蛇口最能的打的煲仔飯。

自選配料，明火現煲，飯焦軟硬可選

自選配菜是他家的特色，26元（人民幣，下同）可選4款料，現點現煲。後廚有三位煲飯師傅，加長的爐子上擺滿了瓦煲，下單後等十幾分鍾就出爐，還可以提前跟師傅說好要什麼程度的飯焦。

+ 4

一勺靈魂辣椒醬，一盅老火湯

店裏的辣椒醬也也很受歡迎，辣味淡，鹹香濃，很適合廣東人口味。1碗老火湯+一煲煲仔飯，是熟客的標配。燉湯每天在午市供應，一碗無花果川貝瘦肉燉湯，是老廣的味道。

老顧客煲仔飯

地址：南山區招商路140-1號(水煮魚鄉旁)

營業時間：10:30-22:00



2. 南水路上的「都來食」

都來食煲仔飯開在南水路上，是附近街坊的日常飯堂，最近還有很多人特意去打卡，不知不覺也開了10多年了。店名「都來食」看似名詞，實則是動詞，是想讓大家都來吃他們家的煲仔飯。

15元雙拼，20元三拼，25元四拼

他們家煲仔飯的配菜也是自選的，爐頭由老闆娘坐鎮，一開檔8個爐子就不停地上鍋下鍋，全都明火現煲的。15元雙拼，20元三拼，25元四拼，中午來個雙拼的，就很飽腹了。

+ 5

點煲仔飯送油菜+例湯

第一次打卡可以選經典臘味搭配，臘腸、臘肉、臘鴨三件套，入口油潤，香氣十足。香菇滑雞和鮮切牛肉也是人氣款，每份煲仔飯還會送一碟油菜和一碗例湯，真的是很老廣的搭配了。

都來食煲仔飯

地址：南山區南水路48號

營業時間：11:00-23:00



3. 20多年老字號「嘉華小吃」

嘉華小吃在蛇口開了20多年，一年365天都在賣的煲仔飯和粽子，是街坊鄰里的常點招牌。老闆來自海豐，從小推車到現在的店面，很多老街坊日常打卡的小店。

每桌必點的牛肉煲仔飯

每桌必點的牛肉煲仔飯，青椒紅椒和芹菜搭配醃製過的牛肉，感覺是大火炒過的，有大排檔的煙火香，米飯中埋着香芋，還會打配肉丸紫菜湯。

+ 2

栗子鹹肉粽，1年365天都賣

還有他們家人氣最高的板栗鹹肉粽，9元/個，糯米包裹着一整粒板栗，搭配肥瘦相間的肉，有微微的油膩感的鹹粽子特別香。

嘉華小吃

地址：南山區蛇口街道漁村路1號之二

營業時間：07:00-21:00



煲仔飯，就是要吃熱辣辣的~