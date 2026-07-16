歐洲小鎮8大必去推薦　英國最美麗村莊　《哈爾移動城堡》取景地

對於歐洲的印象，小編一直停留在那些浪漫如童話般的建築，無論是繽紛可愛或是古色古香的，實際上歐洲真的還保存著許多中世紀時期如童話般的小鎮喔！



今天小編就要來介紹8個歐洲最美小鎮，快跟著小編看下去吧！

歐洲8個最美小鎮（01製圖）

歐洲小鎮8大推薦

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1. 奧地利 薩爾茨卡默古特 哈爾施塔特

哈爾施塔特（Hallstatt）是奧地利（Republik Österreich）的必去景點，它是一座位於奧地利薩爾茨卡默古特的小鎮，過去以採鹽維生，而「薩爾茨卡默古特Salzkammergut」也有開採鹽礦之領地的意思。哈爾施塔特的房子，前面就是蔚藍的哈爾施塔特湖水，後邊則有翠綠的山脈；天氣好的話到這裡的話可以感覺到生機勃勃，飄雪的日子哈爾施塔特則會變成一片雪白天地，依山傍水，猶如童話故事般的場景。在1997年，哈爾施塔特被列為世界遺產，若到了奧地利一定要來一趟啊！

奧地利 薩爾茨卡默古特 哈爾施塔特

交通：距離哈爾施塔特約1小時車程



2. 德國 巴伐利亞邦 羅滕堡

羅滕堡（Rothenburg ob der Tauber）位於德國巴伐利亞邦（Freistaat Bayern），它是一座相當古老且知名的城鎮，也是目前為止保存最完整的中古世紀古城，位於羅曼蒂克大道及古堡之路的交會處，有著繽紛的建築、走不完的石板路，共同之處是都有紅色的屋頂，鮮豔中又帶點古色古香。小編推薦到羅騰堡一定要到市政廳廣場走走，爬上市政廳的鐘塔，從高處一眼望去整個羅騰堡的風景，完全是夢寐以求的中世紀童話小鎮，絕美～

德國 巴伐利亞邦 羅滕堡

交通：距離羅滕堡約1小時車程



3. 意大利 拉斯佩齊亞 五漁村

五漁村（Cinque Terre）又稱五鄉地（雖然叫五漁村但其實當地以農業為主），位於意大利西北部的沿海地區，而五漁村就是當地五個村的統稱，整個五漁村五顏六色相當繽紛，厲害的是它依著山壁建於沿海，如今還是國家公園及世界文化遺產哦！這裡有許多步道，提供給旅客一邊健行，一邊將美景盡收眼底。不過來到這裡一天絕對逛不完，而且山坡很陡峭，小編建議可以選擇一條步道走就好，而且一定不要錯過馬納羅拉（​Manarola），可以在這邊眺望整座個海灣喔！

意大利 拉斯佩齊亞 五漁村

交通：距離五漁村約1小時車程



4. 法國 亞爾薩斯 科爾馬

科爾馬（Colmar）是法國東北部的一座城市，因為有許多運河，又有小威尼斯之稱。最讓人慕名而來的原因，除了繽紛的木框屋建築、沿路的運河塑造出的浪漫氣氛，當然還有一大主因是因為這裡是宮崎駿的《霍爾的移動城堡》（《哈爾移動城堡》）的取景城市啦～普菲斯特屋（Maison Pfister）就是霍爾的家喔！這裡真的會讓人流連忘返，一棟木製小屋都值得停留，說它是一座夢幻的童話小鎮一點也不為過呀～

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5. 英國 科茲窩地區 拜伯里

拜伯里（Bibury）位於英國西南部的科茲窩（Cotswolds）地區，坐落於科隆河畔邊，是相當古老的一座村莊，還被十九世紀英國詩人威廉·莫里斯（William Morris）稱作是「英國最美麗村莊」哦！圖片上的阿靈頓排屋（Arlington Row），便是來到拜伯里必訪的景點，阿靈頓排屋興建於17世紀，由蜂蜜萊姆石堆砌而成，一間間相連在一起，散發出濃濃的英式莊園風情～它也是歐洲最美小鎮之一，來到英國必訪！

英國 科茲窩地區 拜伯里

交通：距離拜伯里約40分鐘車程



6. 瑞士 伯恩州 勞特布倫嫩（盧達本納）

勞特布倫嫩（Lauterbrunnen，又稱盧達本納）是位於瑞士少女峰山腳下的一座小鎮，並且坐落在山谷之中，這個山谷由冰河切割而成，在這裡可以看見七十幾道磅礡的瀑布從巨大的山壁岩石洩下，非常壯觀，於是這裡也就有了瀑布鎮的美名，來到瑞士，不要錯過這一座美麗的小鎮啦～

瑞士 伯恩州 勞特布倫嫩（盧達本納）

行程推薦：少女峰

大眾交通方式：無限制搭乘大眾運輸工具

自駕推薦：距離盧達本納約20分鐘車程



7. 意大利 威尼斯離島 彩色島

剛剛介紹完小威尼斯，現在要來介紹威尼斯（Venezia）啦！這座位於意大利威尼斯東北邊離島的Burano島大家應該不陌生吧，Burano島是一座漁村，因為有著許多繽紛的彩色房子而有「彩色島」之美名，據說房子會如此繽紛是早期威尼斯起大霧時，擔心漁夫找不到自己的家，於是漆上了不同色彩讓他們得以辨認；而現今，居民若要粉刷外牆，可以向政府申請補助，並且給予幾個顏色挑選，因此這座彩色的小鎮就一直順利維護至今了！這座美麗的小鎮也是小編的口袋名單，真的好美呀～

8. 捷克 南波希米亞地區 庫倫洛夫

位於捷克（Česko）南波希米亞（Jihočeský kraj）地區的庫倫洛夫小鎮（Český Krumlov），又稱作CK小鎮，這座小鎮保留了相當完整中古世紀時期建築，包含巴洛克式建築及古老哥德式建築，放眼望去就是橘紅色屋頂，看起來就像童話故事裡的場景呀～相當浪漫又夢幻；庫倫洛夫小鎮主要被伏爾塔瓦河分為城堡區及舊城區，舊城區的必去景點包含市政廣場、聖維塔教堂（Katedrála svatého Víta），城堡區則一定要去看看庫倫洛夫城堡及彩繪塔喔！

捷克 南波希米亞地區 庫倫洛夫

交通：距離庫倫洛夫約2小時車程



歐洲的建築無論是羅馬式、哥德式、巴洛克式，都非常浪漫又壯觀；這些小鎮裡繽紛的建築搭配一旁的景致，也都擁有絕美動人之處。看完小編介紹的8個歐洲最美小鎮，有沒有為之震撼並且決定好一定要去一趟呢？快存進口袋名單吧！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【歐洲小鎮推薦】彷彿置身童話故事！8個此生必去最美小鎮】