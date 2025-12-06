旅遊注意｜旺季被騙財盜用信用卡機會飆升　專家教6招保財物安全

到了旅遊旺季，旅客沉浸在安排機票和住宿的興奮之情中，可能忽略一些細節，進而不幸淪為詐騙目標。根據萬事達卡經濟研究所（Mastercard Economics Institute）的報告，在旅遊旺季，熱門旅遊目的地的詐欺率會飆升至28%。



要怎麼在旅遊時保障財物安全，避免受到詐騙？以下為《Yahoo Finance》提出的6招：

旅遊防騙保管財物6招

旅遊財物安全小技巧（01製圖）

1. 讓您的金融機構了解狀況

出發前，可提前告知您的銀行、信用合作社或信用卡公司您將出行，這可以確保合法交易不會被標記為盜刷。此外，可將您的旅遊詳情，含目的地和旅行日期等告知金融機構，也有助於防範回國後可能發生的信用卡盜刷等詐騙行為。

舉例來說，如果您在旅途中信用卡資料被盜，詐騙者可能會等到幾週後才開始使用。但如果銀行知道您已經回國，就能判斷這些交易異常。

2. 設定可疑帳戶活動警報

雖然多數銀行都有防詐機制，但不是萬無一失。您可以透過設定帳戶提醒，為資金安全多加一層保障，幫助第一時間發現可疑交易。例如，您可以設定當單筆消費超過一定金額，或帳戶餘額低於某個數字時，讓銀行發簡訊或Email通知。

3. 避免使用非銀行ATM

旅遊途中急需現金時，您可能會忍不住使用身邊所能找到的第一台ATM。然而，從私人ATM提款，尤其是在光線昏暗或人流量較少的區域使用獨立ATM，恐會面臨偷拍風險。文章建議，應該提前規劃，從信譽良好的銀行、機場以及其他光線充足、人流量大的場所內的ATM機上取現金。

4. 保管好錢包

外出時，務必將錢包放在身邊並妥善保管，不要將錢包放在後口袋或拉鍊大開的包包裡，尤其是在人流密集的地方或旅遊景點。應盡量避免攜帶大量現金，在錢包裡留足以支付當日開銷的現金即可，其餘可放在酒店保險箱。

5. 造訪網絡銀行時避免使用公共Wi-Fi

公共Wi-Fi可能不安全，駭客（黑客）可以攔截您的裝置和Wi-Fi路由器間的未加密資料。因此，當您使用公共網絡登入網絡銀行平台時，您的敏感資訊就有可能落入他人之手。如果想在國外登入網絡銀行，最好使用行動數據或VPN來保障資訊安全。

6. 備用付款方式

出國旅遊時，如果主要的付款方式無法使用，隨身攜帶第二張信用卡或一些現金，就能確保您仍有辦法付款。建議將備用信用卡或現金分開放，不要都放在同一個錢包，以防萬一。

