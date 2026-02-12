旅遊心得｜出國就便秘　醫生教3招助通暢　多走動吃高纖維食物

許多人在前往國外旅遊時，都會碰上「便秘」或腹脹不舒服的問題。對此，外媒《CNA Lifestyle》便採訪多位家醫師，總結出「旅遊便秘」是極為常見的現象，主要成因可歸類於5種情境，若想獲得改善的話，其實只要落實3個小動作即可。



旅遊便秘很常見 主要成因有5種

+ 14

1. 水分不足

機艙內往往較為乾燥，且旅客容易為了減少跑廁所而少喝水。

2. 長時間久坐

進行長途飛行或車程時，都易導致人體腸胃蠕動變慢、增加便祕機率。

3. 飲食習慣改變

不少人旅遊時都會吃較多的精緻食物，水、纖維的攝取量相對較不足。

4. 作息及時差

由於腸胃具有獨特的生理時鐘，而旅遊會導致作息改變。

5. 壓力與焦慮

人到新環境時難免會有些緊張、焦慮，此時也會連帶影響到排便狀況。

改善「旅遊便秘」3方法曝光

1. 多喝水

醫師們建議，出遊前幾天就能慢慢、逐步拉開喝水量，同時減少飲用酒精或含咖啡因飲料。旅途期間則要養成更積極飲水的習慣，若尿液顏色「偏淡黃」即代表水分充足。

2. 多吃纖維

乾果、燕麥棒、堅果、奇異果、木瓜、梨子等食物都具有高纖維，若旅途期間增加上述蔬食的攝取量、少吃糕點或肉品，就有機會與便秘說再見。

3. 保持活動

外出旅遊務必多走多動，有助刺激腸胃蠕動，並可考慮於飯後如廁，讓身體建立出規律的排便模式。

相關文章：旅遊注意｜旺季被騙財盜用信用卡機會飆升 專家教6招保財物安全

+ 18

延伸閲讀：

健檢正常也罹癌！醫揭癌症潛伏期5-20年 「3行為」錯失黃金治療

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】