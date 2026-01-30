英國哈利波特10大經典場景打卡　必訪景點牛津大學/阿尼克城堡

距離《哈利波特》電影最後一部已經有十多年之久，相信這位戴眼鏡、額頭上有閃電疤痕的男孩還是一直在大家的心中，電影裡的拍攝場景更是影迷們常常討論的話題之一。如果你和小編一樣是從小看哈利波特長大的鐵粉，經常幻想自己會被分到哪個學院、選到哪種魔杖，那你一定要跟著小編騎著飛天掃帚遊英倫，認識英國的美！



英國10個哈利波特場景景點打卡

+ 9

1. 倫敦：國王十字車站

身為哈利波特迷絕對不能錯過倫敦國王十字車站（King's Cross）的九又四分之三月台，據說這裡是作者J·K·羅琳的父母認識相戀的搭車地點，這具有意義的地標便成為整個故事的起頭。

是霍格華茲的學生們從國王十字車站登上霍格華茲列車返校的地方，各位來這邊一定要拍上一張經典的穿牆照啊～

2. 倫敦：千禧橋

「千禧橋」顧名思義是為了慶祝千禧年而建造的吊橋，外觀上看起來簡潔俐落，充滿未來的科技感，整個橋樑由兩根Y型支架支撐，被稱作泰晤士河上的「光劍」，而這裡也是《哈利波特：混血王子的背叛》中遭食死人破壞的地方之一。

3. 倫敦：利德賀市場

利德賀市場（Leadenhall Market）是倫敦最古老的市場之一，在14世紀時主要販售肉品、海鮮，還有一些零售商，後來經大火重建後，保留了鵝卵石地板與屋頂等，呈現了現在所看到富麗堂皇的維多利亞建築，而這裡正是電影裡某部分斜角巷的場景。市場是24小時開放，想避開人來人往，可以選擇離峰時間來訪！

相關文章：倫敦10大熱門景點 英女王國葬、查理斯加冕登基地必去

+ 20

4. 諾森伯蘭郡：安尼克城堡

安尼克城堡（Alnwick Castle）建立於1096年，是一個保存完整的城堡，至今仍有人居住。魔法學校霍格華茲的外觀就是在這邊取景的，高聳的塔式建築與草皮馬上讓人聯想到上飛天掃帚課的情景，要來參訪的朋友也要特別注意時間，冬季因公爵一家會回到城堡居住，因此不對外開放。

5. 約克郡：馬勒姆灣

馬勒姆灣（Malham Cove）位在北約克郡，是一個巨大的石灰岩峭壁，外型如一個圓形劇場般，看起來十分壯觀，這些凹凸不平的紋理是由常年河水侵蝕而形成的峽谷地形，自哈利波特電影在此取景後，也成為約克郡河谷國家公園的著名景點之一。

6. 達勒姆：杜倫大教堂（達勒姆座堂）

杜倫大教堂（Durham Cathedral）是英國十大教堂之一，整棟建築以石頭為主要建材，也是歌德式建築的前身，非常具有特色，雖然外觀設計較為簡樸，但進入教堂內會被它精美的裝飾設計與氣勢給震憾到，在1986年杜倫大教堂更被聯合國教科文組織選為世界遺產，在電影中出現的代表場景為學校走廊與中庭。

7. 蘇格蘭：格蘭芬蘭高架橋

格蘭芬蘭高架橋（Glenfinnan Viaduct）為電影中通往霍格華茲火車行駛的鐵道，此座高架橋也曾被選為16座世界上最夢幻的橋樑之一，共由21座拱橋組成，高度超過100英尺，火車沿路行駛可以欣賞到蘇格蘭高地的地貌、高低起伏的丘陵，當蒸汽火車鳴笛而過時，彷彿有種要進入魔法世界的感覺！

8. 蘇格蘭：希爾湖

希爾湖（Loch Shiel）是在英國蘇格蘭的淡水湖，湖邊的風景相當優美，霍格華茲城堡旁的「黑湖」就是取景於此，在哈利波特第四集中三巫鬥法潛水救人的劇情就是這個湖啦！不知道大家有沒有看出來。

9. 蘇格蘭：埃蒂夫湖

在《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》中，哈利、榮恩、妙麗從古靈閣偷走分靈體赫夫帕夫金杯後，騎上巨龍逃走，在途中跳入的湖就是埃蒂夫湖（Loch Etive）。埃蒂夫湖以美麗的湖面倒影為特色，雖然面積不大，不過水底最深可達150公尺。

10. 牛津：牛津大學

說到牛津大學，可說是現實版的霍格華茲，在《哈利波特》系列電影中，牛津大學城是主要取景地，牛津大學是英國最古老的學校，校園裡許多角落都非常貼合電影中所需要的元素，一起來揭曉有哪些地方！

基督學院

基督學院是許多遊客口耳相傳的拍攝地，部分學校場景像是餐廳、走廊等，皆以學院內”The Hall”為靈感來源進行美術設計，一踏入學院中可以明顯感受到每個角落都充滿了古老的魔幻氣息！

新學院

新學院和它的名字相反，是牛津大學內的元老級學院，在《哈利波特：火盃的考驗》中馬份被假瘋眼穆迪教授變成一隻白鼬就是在這裡拍攝的。

博德利圖書館

在網絡上搜尋牛津大學，這棟美麗的圓柱體建築可說是前幾個會跑出來的，博德利圖書館的規模是僅次於大英圖書館的第二大圖書館，在系列電影裡，哈利披著隱形斗篷半夜前往的地點就是這裡，也是三位主角平時找尋資料的地方！

哈利波特無論在電影或小說上都是經典之作，很難用言語表達它在大家心中的地位，從小說到電影的具象化過程，每個角色的造型與場景都十分讓人驚艷，麻瓜影迷們或許無法成為巫師，但有機會可以出發去英國來場奇幻之旅。

相關文章：英國手信10大｜美食買全英最好吃薯片 仲有哈利波特/毛公仔/包包

+ 79

延伸閱讀：

【歐洲之星Eurostar】快速往返英法比荷！行李、訂退票完整攻略

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【哈利波特電影場景】麻瓜也能去！霍格華茲、斜角巷、國王十字車站都在這】