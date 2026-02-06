深圳最美觀海棧道看漸變色玻璃海　一路穿山入林出海　風景如畫

隨着地鐵「溪涌」站的開通，深圳人能坐地鐵直達的看海選擇又多了～



走，去「溪涌度假村——背仔角觀海棧道」，徒步最美海景棧道，看透明玻璃海～

徒步浪漫山海間

深圳「觀海棧道」，全長4.5km，路線經過「玫瑰海岸-金海灘旅遊度假村-溪涌度假村-背仔角」。

黃金段在溪涌度假村-背仔角那一段，溪涌地鐵a口出來步行10分鐘，即可到達溪涌度假村起點，再徒步至背仔角，整條觀海棧道距離不算長，卻穿山、入林、出海，有着十分豐富的景觀。

打卡空中旋轉「觀海棧道」

空中旋轉棧道位於溪涌度假村—背仔角途中的2/3段，可以說是全程最佳打卡點。白色的棧道延伸至海的盡頭，旁邊是漸變色的玻璃海，像是走進了日系漫畫裏，純淨唯美。

看透明玻璃海

棧道沿途可以看到很多片漸變色玻璃海，清澈透明的海水，讓人恨不得一頭扎進那一汪碧水中

度假村玩水發呆

還可以去溪涌度假村的沙灘看海、玩水、坐着發發呆。

背仔角觀海棧道

路線：龍崗區溪涌度假村-背仔角（ps：背仔角沙灘目前已關閉，無法進入沙灘）

交通：地鐵2（8）號線「溪涌」站a口，步行10分鐘到達溪涌度假村

提示：

1. 棧道非環線，需原路返回，起點與終點可自由選擇；

2. 沿途無補給，且比較曬，請做好防曬，帶足飲用水；

3. 戶外蚊蟲多，建議帶上驅蚊水



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】