大鵬官湖「深圳小鎌倉」4個沙灘露營游水燒烤任玩　漁村悠閒漫步

深圳最值得去的「山海一日遊」來了！最近，我們又發現了一條遊玩新線路，一天就能把快樂拉滿。



一片免費沙灘，踩水、挖沙、抓螃蟹；一段林蔭綠道，沿路可一窺山海；還有一座寶藏小村，沒那麼多喧囂，倒藏着慢悠悠的時光。就在深圳大鵬，不用預約。走，看海去！

第一站：「深圳小鎌倉」——官湖

官湖，坐落於大鵬灣邊的一處小村。雖然沒有大小梅沙能地鐵直達的便利，但是憑藉趣味十足的海岸線與獨特氣質，每逢夏天都能吸引不少遊客特意前來。最妙是一條通往沙灘的公路，盡頭是翻湧的藍，恍惚間像闖進了日劇裏的夏天。也難怪，深圳人笑稱這裏是「深圳小鎌倉」。

前些年，官湖經過一番升級改造後，悄悄換上了新模樣。走進村子，會發現房屋外牆被刷成了各種鮮豔顏色，搭配塗鴉、綠植以及特色小店。原先在岸邊的海堤，現以濱海步道加景觀公園的組合重新出現，讓遊客除了下海，又多了一處漫步散心的去處。不僅好看，視野也格外開闊，還能隨時隨地大小躺，愜意。

不過相比起網紅街道的鏡頭感，深圳人更愛的還是官湖這片海。沙質細軟，海水清澈，入場免費，主打一個實在。沿着官湖海岸線，從東到西分佈着2號到5號沙灘。趕海、露營、戲水，各有各的玩法，各有各的快活。

消消暑氣，下海

從村裏公路進去，一路向海走，聚集人數最多的、最熱鬧便是3號和4號沙灘。浪頭不大，有的娃兒在邊上踩水，也有的直接扎進海里撒歡。

倘若怕曬，還能租頂帳篷，東西一放，徹底放空。值得一提的是，官湖沙灘支持寵物友好，毛孩子也能踩着海浪瘋跑。

碰碰運氣，趕海

2號沙灘位於海岸線最東側，這片礁石較多，宜趕海。隨着潮起潮落，每一塊礁石像是充滿驚喜的寶盒，藏着小蟹、海螺，連海水漫過的石頭上都粘着藤壺。

小朋友們舉着小鏟子，趴在礁石邊看小蟹「嗖」地鑽進石縫，又扒着濕漉漉的石頭追上去，笑得比浪花還歡。

圈片天地，紮營

5號沙灘在官湖海岸線最西側，這邊沒有放置防鯊網，不宜下海。勝在場地開闊，適合搭帳篷、露營，往沙上一撐，就能圈出一片小天地。當然，為了安全起見，建議紮營選址不要離海太近。看着雲影在浪尖慢慢遊，浪頭輕輕拍打沙灘，連時間都跟着慢下來。

膽子大，飛一下

說實話，深圳的夏天，海邊哪哪都是人。在我看來，官湖的海雖比不上南澳那邊的海，但是勝在距離較近，不用預約。而且這裏商業模式開放較早，配套也算得上是一種優勢。如今該有的娛樂也一項不少，燒烤、快艇、甚至還有滑翔傘，多維度體驗大海，豐儉由人。

3號沙灘與4號沙灘有遮陽傘和桌椅提供，4人位的價格在100元左右（人民幣，下同）；西邊5號沙灘有帳篷天幕可租，其中雙人太陽傘沙發顏值不錯，但需要消費入座，周末和節假日是238元/雙人，工作日則隨意消費入座。如果自有露營設備，可自行在沙灘邊圈一片營地。

關於交通，自駕前往建議早些抵達，在不過夜的前提下，下午也可以早些離開，不然可能會在堵車上浪費一些時間。

除了趣味十足海岸線，官湖村街巷裏有不少特色民宿。想要多賴一天，推薦挑間合心意的住下，晨起聽浪，傍晚逛村，日子能慢成一首詩。當然啦，就算只留大半天，把這裏當山海漫遊的歇腳點，踩踩沙、吹吹風，那也足夠攢滿一路的愜意。走上一圈，即便不用花錢，也能把海邊的樂趣嚐了個遍。

第二站：走一走，官湖路

從官湖村出來後，沿着官湖路一路向西。走到沙魚涌將近兩公里，慢慢晃上三十來分鐘正好。這段路能望見海的地方不多，但風裏還飄着草木混着海的氣息，走再久也不覺得燥。

行至路口拐角，視野豁然開朗。一片蔚藍猛地撞進眼裏，浪在遠處翻湧，天和海連在一塊兒。剛才還藏在樹後面的海景，此刻大大方方鋪在眼前，讓人忍不住停住腳。

第三站：隱於山海的小漁村

走到綠道盡頭，抵達沙魚涌。這兒沙灘不大，海水清澈得能數清浪裏的細沙。因為朝向西面，日落時分能望見太陽從海面落下的場景，相比其他沙灘，十分難得。

不過這片好景如今有點小門檻，20元/人的門票，換一場與山海的約會。至於值不值，全看個人體驗。如果想先歇歇腳，旁邊的紀念公園免費敞開着，這裏曾是1946年東江縱隊北撤的地方。一片海，一座亭，一塊碑，默默講述着當年的故事。

從紀念公園後方走上一段蜿蜒山路，可穿進沙魚涌村。這片小小的客家村，兩面臨山，一面臨海，環境靜謐，平日的遊客不算多。原先不過是一座質樸的小漁村，現在為了發展，增加了些許商業化的項目。

對了，順道可以去趟葵涌僑史館、紅色記憶館看看，從遊玩中就能了解關於這片土地的歷史。

從官湖村到沙魚涌，4公里的海岸徒步像把山海的浪漫走了個遍。不用趕時間，慢慢踩過沙灘，路過綠道，抬眼就是鋪到天邊的藍，連呼吸裏都裹着鹹鹹的清爽。喜歡深圳的理由，少不了東部那片海的温柔。

官湖村

地址：深圳市龍崗區大鵬新區葵涌街道



交通方式：

①自駕：導航「深圳市葵涌官湖沙灘停車點」或「滿京華停車場」；

收費標準：淡季（11月～4月底）小車30分鐘內免費，首小時8元，每半小時+1元/，20元封頂；旺季（5月～10月）小車首小時15元，每半小時+3元/，50元封頂；

②公共交通：可在怡景地鐵站乘T189線直達官湖社區站，下車後步行前往海灘；全程大約40分鐘，票價為12元/人次。



【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】