深圳鹽田｜大梅沙背仔角玩水打卡　恩上水庫雲海公園欣賞山海連城

今日推薦深圳鹽田區5個地標打卡景點，地鐵8號線直達，看海、游水、行山、野餐任揀。



1. 大梅沙海濱公園：地鐵8號線直達

深圳地鐵8號線二期的開通，讓大家終於可以地鐵直達大小梅沙了。出站就是海景，距大梅沙海濱公園步行不過百米，非常便捷。每當週末節假日，大梅沙總是格外熱鬧。可以玩沙踏浪，還能沿着棧道散步觀景，看藍天與大海融為一體，畫面超美。

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大梅沙海濱公園

地址：深圳鹽田區鹽梅路105號

交通：深圳地鐵8號線大梅沙站B出口



2. 背仔角沙灘：在「深圳的盡頭」看海角燈塔

背仔角，它被叫做「深圳的盡頭」。它位於小梅沙海灣的最東端，是鹽田海濱棧道的起終點。海灘上盡是碩大的礁石，可以看見不少人在海邊垂釣。

最著名的背仔角燈塔就在棧道東段的終點，紅白相間的配色兀自立於岸邊，很適合打卡。

背仔角沙灘

交通：地鐵8號線小梅沙站，海濱棧道步行3公里或打車前往；自駕可導航至背仔角沙灘停車場



3. 海山站：最浪漫的看海地鐵站

存於山海之間，浪漫是它的代名詞。海景棧道、燈塔圖書館、看海公園……周邊還分佈着許多小眾遊玩點。

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海山站

位置：深圳地鐵8號線海山站



4. 恩上水庫：深圳「小墾丁」

S型海景公路，盡頭連接着大海與藍天，視野慢慢從城市拓寬到遠處的大海，很像《海角七號》裏的電影場景。

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恩上水庫

位置：深圳鹽田區惠深沿海高速

交通：地鐵8號線海山站



5. 鹽田雲海公園：天空之境

地處海拔380米的半山平台置身雲端，宛如深圳版「天空之城」。背靠梅沙尖和三洲塘水庫，可以欣賞山海連城。

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雲海公園

位置：深圳鹽田區三洲塘水庫

交通：地鐵8號線海山站出站，乘坐雲海專線A/B/C抵達或自駕前往



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