廣東3大海島推介｜雙月灣出海捕魚餵海龜/外伶仃島打卡絕美礦石湖

期待已久的端午假期來啦！準備好了出去「浪」了嗎？



如果還沒有計劃的小可愛不妨看看小編這篇「深圳周邊遊推薦」哦！

廣東三大海島觀山望海、遊山玩水，這個假期，別宅家了，給自己安排一場說走就走的旅程吧。

1. 珠海：外伶仃島

人少景美的避世小島

這座人少景美的避世小島，從深圳出發去蛇口港坐輪船到島上，大概1個多小時就到了，一天一夜或者三天兩夜，都能在這裏找到治癒你的慢生活~

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一艘艘漁船一幢幢民宿，在西邊港口充滿了生活氣息，退潮可以撿貝殼抓海膽、釣魚、沙灘玩水，看看夕陽，品嚐美食。而從彩虹橋過去一直往山上沿海的路走，半小時就能找到傳說中的絕美礦石湖！

開車or坐船，一兩個小時路程，即可開啟一段短途旅行，給自己的身心放個假，才是深圳人的正確的打開方式！

地址訊息：廣東省珠海市香洲區擔杆鎮外伶仃島

交通：深圳蛇口郵輪中心坐船直達外伶仃島，航程70分鐘左右



2. 汕頭：南澳島

簡直是夢中情島

這個寶藏小島我不允許還有人不知道！湛藍的海岸線真的太迷人了，一半山一半海，騎着電動車環島吹海風，煩惱通通都煙消雲散！

島上還有風車山、多個絕美燈塔可以打卡，隨便拍都是大片既視感！當地的糖水鋪、腸粉店、沙嗲面……很多美食都沒有踩雷，價格個人也覺得蠻良心的，如果想走走逛逛，可以制定3天左右的出行計劃，在慢節奏的島嶼生活中看海聽風~

地址訊息：廣東省汕頭市南澳縣粵東海面

tips：

1. 從深圳出發自駕大概4小時

2. 法定節假日及旅遊旺季需提前預約入島，或者也可以坐動車到汕頭再乘坐公交上島



3. 惠州：雙月灣

廣東版馬爾代夫

具有「小馬爾代夫」之稱的海濱小鎮，三小時車程，就能給你出海捕魚、餵海龜玩樂新體驗。

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從白天到黃昏，在雙月灣的海邊，聽海浪翻滾的聲音、看落日餘暉，一望無際的美好，還能瘋狂的嘗一把吃海鮮自由~雙月灣，真的來了就不想走了。

地址訊息：廣東省惠州市惠東縣港口濱海旅遊度假區

交通：深圳出發自駕3小時內，也可以選擇動車到惠東換乘公交



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