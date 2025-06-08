汕頭南澳島自由行｜10個景點美食推薦　交通住宿攻略｜高鐵可達

位處汕頭的南澳島，被稱為「廣東小馬爾代」，能看到燈塔、藍海、山景，關於海島的一切幻想這裏都有。

來，汕頭，南澳縣。



這次給大家準備了一份南澳島攻略，交通、遊玩景點、美食、住宿都已安排妥當。

南澳島交通指南👇👇👇

1. 進汕頭：高鐵

大家可以搭乘高鐵到汕頭站，從香港西九龍站出發車程2個多小時，來回4百多港元。

2. 進南澳島：自駕/公交

進南澳島首選是自駕，租一架車2天時間大概400多元人民幣（租車費+保險），2-4個人一起很划算。

自駕過橋需要交過橋費96元（已包括出入島），看起來好像費用不少。但，旅程的時間自由度很高，隨時隨地環島打卡，說走就走，所以十分推薦自駕！

選擇公交也是可以的，161/105/203路均可進島，島內601/602路可去往大部分景點。雖然費用便宜不少，但進島後等車時長會比較久。

島裏面有部分共享電動車，基本是15-20元/小時，如果搭公交進去的小夥伴，也可以試試騎共享電動環島，拍vlog最合適不過。

南澳島景點遊玩指南👇👇👇

+ 2

1. 長山尾燈塔

一下橋就能看到的復古紅色燈塔，背後可以拍到南澳大橋，是觀賞日落的最佳位置。景點免費，但自駕需要10元停車費，可以盡情地拍拍拍。

2. 三囱崖燈塔

這個景點當時並沒有特意去打卡，而是在環島的過程中偶遇到了，也算一種緣分。

其實在環島過程中會經過不少打卡點，有時候無需特意規劃，反而會遇見更美的風景，而且也體現出自駕的優勢。

3. 環島公路

進出島的必經之路，無論是哪個時間段，都讓人忍不住按快門，每一幀都絕美。

4. 青澳灣北迴歸線廣場

別人的打卡照可能都會拍個全貌，但本小編就喜歡獨特，留個局部給你們想象一下吧~（其實是不想露臉）

有意思的是，當時正好碰到一群靚姨們在錄視頻，有說有笑歡樂得很，還指導攝影師要怎麼拍才好看，真羨慕她們的友誼。

5. 北迴歸線地標

這條網紅馬路相信很多人都看到過，平時人比較少，只需帶上你的「保鏢男友」和手機支架，就能瘋狂出片。

PS：拍的時候要注意安全，因為偶爾會有車輛經過。



6. 走馬埔村

海面上大片彩色浮球，一眼望去，什麼壞心情都能被抹去，超級治癒。

還有眼前的這顆網紅樹也吸引不少人來打卡，推薦情侶們來這裏拍輕婚紗或者小清新，出片率100%！

南澳島美食吃喝指南👇👇👇

1. 黃記海鮮沙嗲麵

海鮮麵很入味，料也很足！最讓我驚豔的是這個魚皮，口感爽脆，非常好吃。而且這麼多海鮮也才30+一碗，性價比還是OK的。

2. 許大姐的菜

海島上到處是海鮮大排檔，聽說這家店很火就去試了一下，海鮮確實很「鮮」，店內點餐也是明碼標價，再也不用擔心被當水魚啦！（被騙的意思）

3. 南澳島打卡果汁冰公司

去南澳島必打卡的店！親測盲點不踩雷，推薦牛油果卡士，超好喝！重點是還可以當拍照道具，買入不虧！

4. 阿溜燒烤

這家是很多本地人推薦的燒烤店，燒烤種類多，食材也是挺新鮮的。連續吃了兩晚，就知道對它有多愛！

南澳島住宿指南

很簡單，如果想看日出，推薦住青澳灣附近；如果想看日落或吃美食，推薦住后宅鎮。

+ 1

快收下這份攻略，找一個周末和最好的朋友/親人/另一半，去汕頭南澳島看一場海邊盛宴吧！

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】