茂名景點｜中國第一灘12km沙灘漫步　露天礦晏鏡嶺眺望自然美景

今天我們把目光轉向茂名的碧海藍天！除了美食，美景也是不可缺少的嘛！



來茂名之前，我特地查了查這座城市，不查不知道，一查發現關於這座城市的標籤可不少！「國家森林城市」、「中國荔枝之鄉」、「中國優秀旅遊城市」、「全國十大水果生產基地之一」，說的都是它！

茂名，位於廣東省西南部，這裏作為華南最大石化基地，素有「中國南方油城」的美譽。和廣東的其它城市相比，茂名或許算不上很突出，但是深挖之後，發現這座城市的可玩性還是比較讓人出乎意料的！

同樣作為廣東沿海城市，茂名擁有延綿180多公里的海岸線，這裏匯聚了眾多令人嚮往的海濱勝地。除了迷人的海岸線，茂名的山同樣值得一探，像三官頂、浮山嶺等都是非常適合徒步的地方。

那麼茂名怎麼玩呢？

我先按照各個區域，把一些個人覺得值得去的地方給大家盤點一下。

茂南區：露天礦生態公園、人民公園、茂名森林公園、1959文化創意街

電白區：中國第一灘、浪漫海岸、巴布幾內灣、晏鏡嶺、御水古温泉

化州市：化州孔廟、六王山森林公園

高州市：三官頂、仙人洞

信宜市：竇州古城、石根山風景區



如果是第一次來茂名，那麼電白區+茂南區一定是必去的。這裏給大家PO一個我在茂名的行程，大家可以參考一下~

D1：露天礦生態公園-中國第一灘-晏鏡嶺

D2：巴布幾內灣-浪漫海岸



接着，我再來和大家說一說關於茂名的交通：

雖然茂名沒有機場，不過可以先直飛湛江吳川機場，再坐高鐵前往也十分方便。或者下飛機後，可以直接選擇在機場附近租車自駕。像湛江、陽江、茂名這幾個城市，自駕的話蠻適合串起來一起走的~

話不多說，今天跟着這篇攻略，一起看看茂名可以怎麼玩~

露天礦生態公園

露天礦生態公園，佔地面積達10.07平方公里。在1958年，中國南方最大的露天油頁岩礦山在這個「地上不長草，地下藏着寶」的地方誕生。

好心湖作為公園的核心景觀，是當年礦坑停止開採後，經過日積月累形成的礦坑湖。這裏的湖水碧綠，與周邊的綠植相映成趣，選擇自己喜歡的方式遊覽個1-2h，真的別提多舒服了！

沿着湖邊的棧道漫步，你會發現湖水的顏色隨着位置的不同而變化。有的地方湖水呈現出深邃的碧綠色，有的地方則呈現出淺淺的藍綠色，彷彿大自然在這裏打翻了調色盤。

陽光是湖泊最好的濾鏡，我建議大家選擇一個大晴天前來，才能將這個礦坑湖的色彩看得更加清晰。

公園蠻大的，如果你擔心步行會比較累，公園內提供了「機器人小車」的租賃服務，38元（人民幣，下同）/ｈ。不過這種小車的速度相對較慢，和步行速度差不多。

除此之外，園內也可以乘坐小火車遊覽，大家可以導航到「譚屋站」即可購票乘坐。沿線的風光都十分不錯，圍繞着湖邊行駛也別有一番樂趣。

這裏也給大家po以下小火車的票價：本地遊客25元/人，外地遊客30元/人，單程大概20min的樣子。

對了在公園內還有一個博物館，它也是廣東首家礦山遺址博物館。整座博物館一共三層，無需預約即可進入。如果想要了解茂名礦業文化和油城精神，還是值得一去的。

露天礦生態公園

地址：茂南區環市北路與復興大道交叉口西北角

開放時間：全天



中國第一灘

中國第一灘，被稱為「東方夏威夷」。這裏的沙灘長達12公里，沙質也比較細膩柔軟，是茂名市的標誌性海灘之一。

抵達中國第一灘後，可以先在沙灘上漫步，欣賞一會兒海景。或是買個椰子，哪怕坐在海邊發發呆也十分愜意。

這裏和晏鏡嶺相比，人會稍微多一些。如果想在中國第一灘找個人少的地方，我建議大家可以往去晏鏡嶺的方向走走，體驗感也會更好一些。

中國第一灘

地址：電白區海濱二路與一港大道交叉口南側

開放時間：全天



晏鏡嶺

晏鏡嶺距離中國第一灘不遠，從中國第一灘出發，你可以直接乘坐觀光車前往，非常方便。比起中國第一灘，我個人是更偏愛這個未被完全開發的地方，這裏有着一種原始的寧靜與質樸。

沿着海邊步道步行一段時間，即可到達晏鏡嶺登山棧道，走完木棧道全程大約需15-20分鐘就能到達山頂。山頂視野開闊，可以自由眺望無邊際的海，還是非常推薦大家去看一看，這個視角真的讓人特別滿足。

晏鏡嶺

開放時間：全天



巴布幾內灣

如果你厭倦了熱門海灘的喧囂，卻又嚮往大海的寧靜與浪漫，那麼茂名的巴布幾內灣相對來說是一個不可錯過的小眾寶藏之地。這裏由於未大規模開發而保留着原生態的美，近兩年也吸引了不少人的注意。

不得不說，這裏的海灣真的更原生態，海水也十分清澈。如果你也想喜歡小眾點的地方，不妨把巴布幾內灣列入你的旅行清單。

不過需要注意的是，這裏的配套並不成熟，安全設施並不怎麼到位。建議大家在海邊趕趕海，淺水區戲水玩耍就可以啦。

巴布幾內灣

地址：電白區電城鎮蓮頭西南方向

開放時間：全天



浪漫海岸旅遊度假區

浪漫海岸是一個集觀光遊覽、休閒度假等等於一體國家4A級旅遊度假區，這裏坐擁5.3公里的原生態海岸。

碧海、藍天、椰林共同裝點着這條海岸線。這裏的海灘沙質細膩潔白，海水清澈，下水、拾貝、抓螃蟹都十分適合。

如果打算在這裏留宿一晚，一定要在浪漫海岸看一場日落，當粉紅色的晚霞在天邊暈染開，真的隨手一拍都很出片，這次沒有碰上，還是比較可惜的。

浪漫海岸旅遊度假區

地址：電白區博賀鎮博賀尖崗尖南村138號

開放時間：8:00-22:00



茂名有山有海還有温泉，花個兩三天的時間，盡情享受一段悠哉的時光還是非常愜意的~本次的攻略就碼到這啦，如果有更多寶藏的地方，歡迎在評論區和我們安利哇~

住宿推薦

關於住宿，如果是在浪漫海岸可以考慮喜來登度假酒店和温德姆酒店，住度假區內，還可以省去一筆門票錢。

如果是市區的話，好一點的可以選擇温德姆至尊酒店，當然其它的像全季這類的酒店就更多了，大家可以按照自己的需要選擇~

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】