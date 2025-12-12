江門美食｜必試古井燒鵝台山海鮮　黃鱔煲仔飯脆中帶糯　附地址

很多人說外地人喜歡往廣州跑，而廣州人喜歡往旁邊城市跑，順德是這樣，江門亦是。前兩年就想去一趟江門，這次總算有機會了。



說起來江門一次次出現在我們眼前，好像都是因為影視劇。比如最開始的火到「可以申遺」的《讓子彈飛》中的江門碉樓，再比如前兩年的爆劇《狂飆》也是在江門取的景。

這裏是聞名遐邇的「中國第一僑鄉」（香港有超過百位明星祖籍來自這裏），但可前往別被「僑都」的名頭唬住。我覺得來這裏吃才是最重要的，江門沒什麼「漂亮店」，只有藏在那些個街頭巷尾開了幾十年的老店，來這裏建議向天再借10個胃！

在廣東這個好吃省的大背景下，咱們江門的老廣味也是很濃郁的，無論腸粉、燒鵝、煲仔飯都是手到擒來的。還有新會陳皮宴、台山黃鱔飯、恩平瀨粉……全都是江門地域限定的美食，雖然盛名在外，但是要吃地道的還得來當地。

7元一碗（人民幣，下同）的豬雜粥咕嘟冒泡，鐵鍋裏黃鱔飯焦香撲鼻，恩平燒餅夾着燒豬肉軟糯彈牙……今天就和我一起走進江門的美食江湖，去見識一下「燒鵝之神」吧！

古井燒鵝

如果說「沒有一隻鴨子，能活着走出南京」，那比較符合廣東氣質的就是：沒有一隻鵝能遊過珠江哈哈哈哈。甘香油潤的燒鵝是很多人的摯愛，好吃的燒鵝很多但是我首推江門的古井燒鵝，江門新會保留了百年古井燒鵝的古法烹製👇👇👇

對於我來說吃燒鵝，最重要的三個標準就是：皮、肉、味。古井燒鵝的皮比較薄，色澤金黃油光發亮，吃起來油香四溢、多汁的還有點甜甜的，是很別緻的清香甜爽味道。配一碗白飯，淋上燒鵝汁，什麼也不用說了，絕！

醃製的時候塗上一層糖還有特色的新會陳皮，再加上荔枝木和老磚爐的密封燻焗，整個清香的味道和鵝的肉香味所結合，很入味，簡直絕了！古井燒鵝相比其他燒臘我覺得醬汁會比較多，選用的鵝會比較肥碩，好在陳皮的中和味道，不會太膩還有點果木炭香。

新會區古井鎮上的燒鵝店幾乎是一家挨着一家，要說最有名的還屬是恆益燒臘和平香燒鵝，這兩家不管是本地人還是外地人都很多。都是百年老字號，味道我覺得都差不多，大家就看哪家排隊快一點就去哪裏吧！

1. 恆益燒臘（陳皮村店）

我記得有句話是「本地人吃平香，外地人吃恆益」，但大家千萬不要因為這句話覺得恆益不地道，大概是因為環境很不錯才受遊客歡迎吧。

硬說差別的話，大概「恆益燒鵝」更偏鹹口，「平香燒鵝」更偏甜口。恆益燒臘的燒鵝價格還是蠻良心的，五六十塊一份，皮薄多汁，達到了我對這個燒鵝的期待。（如果是剛出爐的話，一定更好吃）

恆益燒臘（陳皮村店）

地址：新會區銀湖大道東漁樂石鍋魚旁

人均：70元



2. 平香燒鵝百年老店（總店）

「正宗平香」、「金平香」、「百年平香」雖有些眼花繚亂，但都是一個祖宗開枝散葉留下來的。店裏屬於小酒樓的類型，環境一般，勝在本地和藹可親大媽靚姐的招待，所以整個用餐體驗還是不錯的。

平香家的燒鵝會有點甜甜的，有股淡淡的柑橘清香。如果吃鵝吃膩了，還能嘗一嘗一份陳皮番茄解解膩。

平香燒鵝百年老店（總店）

地址：新會區古井鎮天城街136號

人均：70元



黃鱔煲仔飯

黃鱔煲仔飯的誕生地是台山，江門下屬的一個小城。這個真是很多台山人的鄉愁，這碗飯在江門美食中有着舉足輕重的地位，還被人稱為「皇帝飯」呢！👇👇👇

一斤米就要配一斤黃鱔，這樣一比一的比例是黃鱔飯的正常比例，如果需要口感更好些，黃鱔的比例還得更多些。鱔肉得拆骨切絲，和米飯同煲，出鍋前淋一圈花生油，「嗞啦」一聲香氣四溢。

黃鱔肉質鮮美，吃起來脆中帶糯，和顆顆分明的米飯混合起來，每一口都把甘、鮮、軟的味道展現得淋漓盡致~而且那個鍋底結一層金黃焦脆的飯焦（鍋巴），完全是精華啊！

要說黃鱔飯名氣比較大又能得到當地人推薦的店鋪，我想就是興華黃鱔飯、爽爽黃鱔飯、三伯飯店、阿四黃鱔飯等。

1. 台山第一家興華黃鱔飯．黃鱔婆（彭沙坑總店）

興華黃鱔飯的分店貌似都開到加拿大去了，現在連着前院後屋座無虛席，很多都是廣東其他地區的人們慕名而來。這家是最老的那家店，缺點就是阿姨根本顧不上你然後車還很難停（甚至附近的小山坡都停滿了車）。

這家的黃鱔飯作為招牌真的很好吃！真材實料，黃鱔給的份量很多，而且米飯也是粒粒分明，既不軟也不硬，特別能突出黃鱔的鮮香。

台山第一家興華黃鱔飯．黃鱔婆（彭沙坑總店）

地址：新會區銀湖大道東漁樂石鍋魚旁

人均：85元



2. 爽爽黃鱔飯

這家也是台山非常有名的一家店，現在好像有40年歷史的了，店面看上去很有年代感，門口掛滿了獲獎牌匾，因為看評論說環境一般，差點錯過了這家寶藏店鋪。沒有什麼服務可言，但是味道真的絕！

從下單到上桌基本上都要等二十多分鐘，香味四溢，黃鱔肉質鮮嫩，柴火慢熬的烹製方法又保留了豐滿的肉汁。

爽爽黃鱔飯

地址：寶興圩14號爽爽黃鱔飯(喜樂多超市前行15米）

人均：70元



台山海鮮

說到海鮮那必然是台山了，擁有廣東最狹長海岸線。台山可以說是滿嘴留香的海鮮王國了，不少廣州人都跑到這裏吃海鮮。

在台山，大小海鮮酒家、食肆、食街數不勝數，各種海鮮宴也各有特色，但殊途同歸的都是一個「鮮」字。其中我比較推薦黃油蟹（最好是清蒸）、台山蠔，另外大海蝦、皮皮蝦、鮑魚、扇貝等都是上等。

要想去買好吃又新鮮的海鮮，可以去都斛海鮮街，這裏的海鮮特點就是：種類多、價格廉、味道鮮。（這裏有一些海鮮乾貨可以帶回家哦）

當然要享受美食老饕的快樂，就不要錯過都斛海鮮街旁邊的海鮮大排檔和酒家，你可以帶着海鮮讓他們加工。

新悦餐廳

這家就在都斛海鮮市場裏，這邊的海鮮加工餐廳其實都差不多的，但這家是明碼標價的，我覺得對遊客來說還挺友好的。這家的煲仔飯和炒菜做得都不錯，算是加分項，雖然沒什麼服務但是店家還挺熱情的。

海鮮市場還是很火的，如果是周末和節假日去話，建議可以早點，不然會沒位置的。

新悦餐廳

地址：都斛台新路新市場a座4號

人均：50元



恩平瀨粉

恩平瀨粉說起來是恩平人在中秋節必不可少的食物之一，而發展到現在，瀨粉店在恩平能隨處可見。

恩平菜的「野、滑、濃、鮮」，可以體現在一碗恩平瀨粉上。

瀨粉算是恩平人的主食，搭配老鴨熬製的靚湯、爽滑的鴨血和鬆脆的蓮藕，讓人百吃不厭。我同行的朋友說或許將瀨粉換成河粉會更好，因為瀨粉太粗了。（開什麼玩笑瀨粉才是靈魂，瀨粉yyds）

探店的話我推薦萬興味食，特別是要去老城區恩平車站那家，味道很好還充滿了年代感，基本上都是本地人。

其他美食

江門不僅僅有以上的美食，各市區都有各自的特色美食，如杜阮涼瓜、禮樂臘味、鶴山白水角等。👇👇👇

另外江門還有很多的農莊，是老廣最愛的方式，從活的到餐桌可能只要半小時，像什麼聚鼎農莊、雲頂山莊等。

1. 杜阮涼瓜

大家如果想吃杜阮涼瓜就去蓬江區上巷村涼瓜街，這個村子有一條街家家專攻都是涼瓜菜。蓬江杜阮鎮的涼瓜，炒着吃脆生生的，苦味意外很淡，回口清甜。

2. 蔡勝記甜品

糖水在廣東任何地方都是頂流級別的。來大家可以去蔡勝記甜品體驗，這也算是十幾年的老店了，主要以傳統的廣式糖水為主，味道算是中規中矩，但分量挺足的~

3. 泉記涼茶

天氣越來越熱，去廣東總是免不了要喝杯涼茶。而藏在小巷裏看起來平平無奇的泉記涼茶則是江門涼茶中的老字號。是那種比較老式的糖水店，比如鮮磨芝麻糊、綠豆沙什麼的，夏天真的是清熱去火，作為傳統老店，味道真的可以的。

4. 河記腸粉店

江門人早餐鍾愛腸粉，我網上刷到還被稱為「江門最好吃的腸粉店」——河記腸粉店，我也去了，基本上只能排隊吃上。他們家的腸粉最特別的是用燒鵝汁調的豉油，特別香！店裏最受歡迎的是牛肉腸粉，蛋液包裹着牛肉滑入口中，絕！（本地人吃法：還得就着白粥）

10年前，有一家做芝士茶的茶飲店開在江門江邊裏，名為皇茶。而後來這個茶飲店一路風靡全國，現在它叫喜茶。不少人愛喜茶，可又有多少人知道喜茶是從江門走出去的呢。（喜茶雖然已不是江門的特產，但我想告訴大家這裏是喜茶平凡的起點）

喜茶的前身，皇茶（喜茶）

江門和旁邊的佛山、中山相比，算是個不太起眼的低調的嶺南城市。她經濟不算發達，但在這裏，卻能看到嶺南最日常的市井氣。如果你現在閒着無聊，不妨去一趟江門吃東西吧～

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】