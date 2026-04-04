湛江旅遊｜金沙灣看海赤坎老街逛騎樓　美食必吃生蠔雞飯和蝦餅

大家好哇，這裏是西歪~說起為什麼又去廣東了呢，還要從前段時間杭州時高時低的温度說起，趁着杭州降温，我連夜往更南邊跑了。



本次關於廣東的第一站，我選擇了湛江。這座寶藏城市，不僅擁有廣東最長的海岸線，還是中國大陸最南端的城市。湛江市轄4個區、2個縣，3個縣級市。我這次在湛江待了兩天，所以主要還是集中在赤坎和霞山兩個區逛吃了一下。

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湛江給我的第一印象，是一座特別有年代氛圍感的小城。漫步在街頭巷尾，老騎樓、舊碼頭、斑駁的牆壁都充滿了故事感。在湛江，我覺得最愜意的旅行方式，大概就是放慢腳步去感受。這裏沒有大城市的喧囂與浮躁，更多的只是悠閒的生活節奏和質樸的人情味。

不僅如此，湛江還是官方認證的第一個「海鮮美食之都」。說起美食，不得不提的就是湛江生蠔。湛江三面環海，海岸線長達1556公里，獨特的地理位置給生蠔的生長，提供了得天獨厚的條件。

除了生蠔，還有對蝦、金鯧魚、硇洲鮑魚等等，我說真的來湛江，真的可以輕易實現海鮮自由。而且據統計，全國每5只對蝦，就有3只來自湛江，真的不服不行。

話不多說，給大家分享一下我在湛江的兩日遊逛吃攻略。

來湛江怎麼玩？

1. 赤坎老街

赤坎老街原本是海邊的古商埠，這裏也藏着「廣州灣」的百年風雲，是讀懂湛江的最佳入口。

如果第一次來湛江，那麼我推薦大家可以來赤坎老街走走。老街的街巷交織，小巷深處還藏着更細小的弄堂，彼此交錯，層層疊疊。在這裏不需要特意做攻略，是個隨意閒逛，都很舒服的地方。

對了，你可以藉助「印象老街」小程序，裏面整合了老街的各種旅遊資源。而且還會提供景點的介紹和專業的語音導覽，讓你在探索的老街同時，也能了解關於它的歷史，還是非常方便的。

這裏保存着古埠港口、嶺南騎樓，還有廣州灣商會會址法式鐘樓等建築。其中廣州商會會址在1925年落成，它是粵西地區最大的商會。現在，廣州灣商會會址不僅是湛江市文物保護單位，更是赤坎老街的標誌性建築，吸引了不少人前來打卡。

赤坎老街，街中有巷，巷中有巷。在這裏，隨意走進一處，你總能發現一些自帶故事感，很多角落都充滿了生活的煙火氣。

2. 金沙灣

如果想在市區看海，那麼金沙灣觀海長廊、霞山觀海長廊都是不錯的選擇。

金沙灣濱海休閒旅遊區，是國家級4A景區。這裏一側是熱鬧的城市景觀，一側是波瀾壯闊的大海。挑個天氣好的日子，沿着數公里的觀海長廊一直走，海風輕柔地撫摸着臉龐，帶着淡淡的鹹味和清新的氣息，讓人感到無比愜意。

3. 漁港公園

漁港公園位於霞山區，這裏的人流量比金沙灣會略少些，也是最受當地市民歡迎的休閒場所之一。

不僅如此，有時還可以看到軍艦從海面上駛過，看着也有點讓人感到威嚴震撼的，也算是一道獨特的亮麗風景線了。

4. 海濱公園

海濱公園，被譽為湛江「城市客廳」。而且海濱公園和霞山觀海長廊是相連的，可以連着逛一逛。這裏附近還有摩天輪，如果不趕時間的話，也可以乘坐摩天輪俯瞰一下湛江的另一面。

公園是全天開放的，像海邊這種地方，我個人的小建議是大家可以安排在光線較為柔和的時間段去遊玩，感覺會更適合拍照和欣賞海景。

逛完後還可以去霞山水產品市場，這裏旁邊就有海鮮加工店，喜歡海鮮的朋友們可以買完加工後即吃，感興趣的可以去看看！

來湛江吃什麼？

1. 巫記雞飯店

這次來湛江，當然是少不了吃湛江雞的。巫記雞飯店，就在赤坎老街附近，開了有不少年頭了。

白切雞和鹽焗手撕雞是他們家的招牌。這次我點了半份白切雞，外加了一碗雞油飯。他們家的白切雞皮爽肉滑，雞味還是比較濃郁的。再搭配上兩種醬汁，吃起來更鮮了。

巫記雞飯店

地址：赤坎區擁軍路潮州塘五號樓18號

營業時間：11:30-14:30，17:00-20:30



2. 二嫂蝦餅店

說起這家店，我經過了兩次，發現它的門口總是排着長隊。於是抱着好奇心，我也買了一個嚐嚐。

雖然要排隊，但是一鍋一鍋出餐，感覺還是挺快就能輪上的。我看當地的一些阿姨更是一買就買了兩三個，有一說一，這蝦餅的味道確實有點出乎我的意料。

這裏的蝦餅即點即做，選用新鮮的大蝦，搭配粉漿，經過油炸後，外皮金黃酥脆，蝦肉鮮嫩多汁，每一口都是滿滿的幸福感。

他家蝦餅的種類選擇很多，有點讓人挑花了眼。我跟着前面的一位當地阿姨，點了一個番薯蝦餅。直到入口之前，抱着懷疑態度的我再吃完一口之後確實有被驚豔到。

它是將番薯融入蝦餅中，咬開後，既有蝦的鮮美，又有番薯的軟糯。而且你能很明顯地看見番薯的存在，而且蝦肉也很大顆。一個蝦餅個頭也蠻大的，無論是口感還是色澤都很豐富。

二嫂蝦餅店

地址：赤坎區振興路金城2區7號之一

營業時間：14:00-19:30



3. 鳴記雞煲

鳴記雞煲是一家老店，這裏的雞煲種類選擇很多，有榴蓮雞煲、生蠔雞煲、薄荷雞煲等等，如果覺得不夠還可以額外加些其他配菜。

我點了一份雞煲加半打生蠔。店員先後把湯底、雞肉和生蠔端上來後，像雞肉和生蠔都是需要自己倒入鍋中。

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在吃雞之前，店員阿姨提醒我先喝湯，金黃色的雞油光是看着就感覺很香了，雞煲湯底也確實很鮮美。除了湯之外，雞肉也很鮮嫩多汁，吃起來緊實而富有彈性。

不過像雞煲對於一個人來說份量有點大，感覺還是更適合兩個人以上去吃。

鳴記雞煲

地址：赤坎區益民路10號

營業時間：10:30-次日1:30



4. 吳記牛肉撈麵

吳記牛肉撈麵，也是一家開了二十多年的店了。小店就藏在居民樓附近，有各種撈粉、湯麵等等。

這次我點了一碗牛肉滑蛋撈粉，牛肉鮮嫩多汁，金黃的蛋液與嫩滑的牛肉完美融合，味道很濃郁。

如果想吃頓簡餐，這家店還是非常不錯的~

吳記牛肉撈麵

地址：赤坎區民主街道大眾路58號之一（一樓房屋內）

營業時間：6:30-14:30，17:30-20:30



5. 天然魚仔湯

天然魚仔湯（錦尚店）的招牌就掛在門頭，那就是牛肉煲。他們家的牛肉煲口碑非常不錯，牛肉肥瘦相間，經過燉煮後的湯汁也十分送飯。

天然魚仔湯（錦尚店）的招牌就掛在門頭，那就是牛肉煲。他們家的牛肉煲口碑非常不錯，牛肉肥瘦相間，經過燉煮後的湯汁也十分送飯。（嬉遊旅行指南提供）

當然除了牛肉煲之外，也有其他選擇。如果你喜歡海鮮，也可以嘗試一下，他們家的品類還算多的。

天然魚仔湯

地址：霞山區樂華街道海濱大道南41號明哲路口交匯處天鵝美容院旁（佔記黃花魚對面）

營業時間：10:00-14:30，17:00-21:00



6. 喜盈門

喜盈門保健甜品店，是一家有着20多年曆史的老字號。它靠近十九小學，位置還是比較顯眼的。

鴛鴦芝麻糊，這是喜盈門的招牌之一，芝麻糊與花生糊的完美結合，口感順滑，吃起來很醇香。除此之外，我還點了一份菠蘿西米露，吃起來酸酸甜甜，帶有淡淡的菠蘿味。這個味道還可以，但沒有讓我很驚豔。

喜盈門

地址：赤坎區光復路9號十九小學對面

營業時間：10:00-24:00



這次在湛江的兩日，我真的感覺湛江是個很適合隨意閒逛的城市。如果時間充足，大家也可以出主城區之外的縣市逛一逛。

交通貼士：

廣東省內無論是普通的高鐵或是城際高鐵，或者自駕都十分便利

住宿推薦：

關於住宿，可以考慮一下金沙灣海濱浴場附近的喜來登和希爾頓歡朋，接面朝大海，風景都不錯。其次也可以選擇皇冠假日這類的酒店，性價比都不錯。



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