陽江旅遊｜中國最美海島海陵島看海趕海　美食要吃鵝乸飯豬腸碌

哈嘍呀，這裏是一個月看了四五六次海的西歪~大家都知道我前段時間去了趟陽江嘛，當時說要單獨出一篇海陵島攻略，最近在後台看見大家一直在催更，今天可算是把作業交上了！



對於非大灣區的朋友們，今天要介紹的這個島可能陌生一些。但可別小看它哦，海陵島可是上榜了《中國國家地理》「中國最美十大海島之一」的，而且它也是廣東的第四大島嶼，主島面積有105平方千米。

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首先，來海陵島自然是少不了看海、趕海。像十里銀灘、大角灣、馬尾島等都是島內比較熱門的景點，周末過來躺平度個假還是非常愜意的。

趕海，對於常年不是生活在沿海城市的朋友來說，偶爾體驗一回也很有意思！其中瓦曬灣、馬尾島、北汀灣都是趕海的好去處，你可以在這裏找到各種貝類、螃蟹。

除了風光之外，這裏的人文歷史也很吸引人。比如不得不說的海上絲綢之路博物館，這裏是海上絲綢之路的中轉站。從宋代沉船到漁港煙火，從古廟到藝術村落，這裏的人文景觀與自然風光相互交融，還是很值得我們走進一看的。

其次，和一些海島比起來，海陵島的交通可方便太多了。它通過跨海大橋和大陸相連，無論是自駕還是打車前往都十分便利。

話不多說，接下來就和大傢俱體說說，海陵島可以怎麼玩~

看海

1. 十里銀灘

十里銀灘，是海陵島最大的沙灘，長度更是長達16.5公里。這裏的沙子很細膩柔軟，海水也十分清澈，來海陵島看海，這裏一定是不可錯過的一站。

我去的時候，整片沙灘沒什麼人，沿着沙灘一直走海風輕拂臉龐，耳邊傳來的是陣陣海浪聲。坐在沙灘上放空，時間過得真的很快，差點忘記自己有行程任務在身了。

十里銀灘不僅有面積超大的海灘，還有豐富的娛樂活動。喜歡刺激的朋友們，像沙灘摩托、海上拖傘等項目感興趣都可以體驗一下。

除了近距離走進十里銀灘，大家還可以在宋康大道那條道上遠眺，那個視角看十里銀灘也是十分不錯滴~這條沿海路的風光顏值整體在線，站在觀景台上眺望，你能將十里銀灘海岸線的盡收眼底，輕鬆實現看海自由。

2. 大角灣

大角灣，是因為它獨特的半月形海灣而得名。它也是海陵島最熱門的地方之一，這裏的人會比十里銀灘更密集一些。

大角灣分為收費區和非收費區。如果想單純看看海，建議大家直接去免費的大角灣螺洲公園就可以了，除了不能下海之外，看海的性價比還是不錯的。

在大角灣中部有一個海上樂園，如果帶小朋友出行的家庭這個地方也蠻不錯的，裏面設有淡水各式滑道、漂流河、兒童池、按摩池等設施。

3. 南海放生台

海陵島南海放生台，位於海陵島大角灣西面。打車來的路上，師傅說在特定的時間確實有人會來這裏放生。

從入口走進去，首先映入眼簾的就是寫有「南海放生台」的石碑，以及地上「放生就是積德」的幾個大字。放生台被十二生肖石刻柱圍繞着，每根石柱雕刻着不同的生肖頭像，面朝大海，彷彿守護着這片海域。

再往裏走，有一面網紅牆，很多人在排隊打開拍照，我就沒參與啦~其實就是一面帶有窗戶的牆，因為靠近海所以蠻適合拍照的，喜歡拍照的朋友們可以去打個卡。周圍的環境也還不錯的，還看到了一個來這釣魚的人，看起來可悠哉了。

4. 地拿海

地拿海是海陵島的一處野沙灘，也會有人選擇來這裏趕海。如果你喜歡更安靜的沙灘，那麼地拿海絕對值得一去的。

如果你喜歡更安靜的沙灘，那麼地拿海絕對值得一去的。（嬉遊旅行指南提供）

到了地拿海後，建議大家一定要往裏走走，靠近燈塔的那一塊風光非常奈斯。3-5月來，幸運的話還可以看見藍眼淚。不過如果是非自駕的朋友們就不建議大家去了，這個地方比較偏，很難打到車回去。

5. 山體公園

山體公園在北洛秘境內，住在北洛秘境酒店內可以憑房卡免費入內，遊客的話則需另外購買門票進入。山頂有一間咖啡館、粉色觀景台還有一個懸崖泳池，適合拍拍照。

不過我絕對最值的還是從山頂下來去往沙灘的那條沿海棧道。棧道離海很近，浪湧撞擊岩石的聲音聽得非常清晰，視覺上，看着海浪一次次拍打着礁石，濺起白色的浪花，因為實在是太近了，看着真的很壯觀。

6. 風車山

風車山，現在也叫「天麓山」。這裏是海陵島海拔最高的地方，登高可以遠眺海陵島山海相連的壯麗景象。

進入這裏需要購票，60元（人民幣，下同）/人（含觀光車），沿路會會經過白色風車、月光教堂，這幾個地方比較適合拍照。

除此之外，這裏也是海陵島非常適合看日落的地方之一。如果打算看日落的朋友們，建議在日落前的1-2小時到達風車山。這樣既可給自己留出時間轉一轉，也可以有足夠的時間欣賞夕陽西下的全過程，看陽光明媚到餘暉漸暗。

人文

1. 廣東海上絲綢之路博物館

廣東海上絲綢之路博物館，離十里銀灘不遠，兩個地方可以一起逛。

博物館的建築設計緊扣海洋文化主題，由五個大小不一的橢圓體連環相扣而成，整體既似起伏的海浪，十分具有設計感。同時它也是世界三大沉船博物館之一。

這個博物館分成七大展區，從沉沒到打撈，從瓷器到漆器，3000餘件文物串聯起宋代海上貿易的歷史故事。

整個博物館最讓人矚目的就是「南海I號」，它是20世紀80年代發現於陽江海域的宋代沉船，所以我個人還是非常建議大家可以去看一看的。

廣東海上絲綢之路博物館

開放時間：9:00-17:30（17:00停止售票）

門票：70元/人（老人、兒童、軍人等群體半票優惠）



2. 谷寮村

谷寮村，是海陵島的一個小漁村，位於十里銀灘附近。目前它被改造成為一個藝術度假村，主要以藝術家工作室、非遺工坊和民宿為主。不過目前村中仍保留了一些古蹟遺存，像那口800多年的古井，裏面的井水至今還可以飲用。

整個村子不大，如果特地去的話不是特別建議。順路的話，可以在去這裏體驗慢節奏的生活，感受感受古村的歷史與文化。

3. 媽祖廟公園

海陵島的媽祖廟，也是比較有歷史氣息的一座廟。雖然它在99年的時候由村民集資重建，不過原廟始建於清康熙年間。南海觀音殿正對着的就是一望無際的海。從殿門到香爐再到大海，站在觀音殿前，就可以看到獨一無二的朝海軸線。

趕海

來海島，時間充裕的話當然要感受一下趕海的樂趣啦，像馬尾島、瓦曬灣、北汀村、字仔山都是不錯的趕海地點。這次因為時間原因，我主要挑了其中兩個仔細逛了逛▼▼▼

1. 馬尾島

馬尾島的落日一定要看，這裏可以坐船出海追日落。當看着橘黃色的夕陽沉入茫茫大海時的輝煌燦爛，也別有一番趣味。

關於乘船費，如果去的時候人不多的話，可以嘗試和船老闆砍砍價~

除了看日落，這裏也是一個趕海勝地。不過這裏礁石較多，如果是新手，趕海難度會稍大一些。

2. 瓦曬灣

瓦曬灣是海陵島的一個免費的網紅趕海地，對新手更友好。相比於馬尾島，這裏的灘塗較為平緩，初次體驗趕海的朋友可以考慮一下這裏。直接定位「瓦曬灣」導航前往即可，入口處有趕海工具租賃，我問了幾家差不多都是10元/套。

大家可以提前參考一下潮汐變化表，一般最佳的趕海時間在退潮後的一兩個小時。

來海陵島吃什麼？

俗話說「靠山吃山，靠海吃海」，來海陵島不能錯過的當然是吃海鮮。其中白蒲綜合市場，作為本地人私藏的「海鮮寶庫」，每日清晨從碼頭直供的魚獲堆滿攤位，附近也有不少的海鮮加工店。

來海陵島不能錯過的當然是吃海鮮。（嬉遊旅行指南提供）

不過來之前，還是看到不少人關於價格的調侃。所以在這裏提醒一下大家，一定記得提前確認好價格再下手哦~

這次在海陵島拔草了幾家店鋪，除了吃了一些當地的特色美食，還有來廣少不了的品嚐的糖水，接下來跟着我一起往下看吧~

1. 慧慧大碗粉

這家店價格很透明，價格表直接貼在牆上，直接對照着下單即可。我點了一份豬腸碌和一份小份的鵝乸飯。這兩樣都是陽江當地的特色美食。

豬腸碌是由豆芽、炒河粉做成餡，以整張的河粉作皮來包裹，再撒上白芝麻，配上特製的蘸料，味道咸中帶香。鵝乸飯是陽江的傳統特色菜，將鵝肉碎和米飯一起翻炒，再加入小葱瞬間香氣四溢，米飯粒粒分明，裹着鵝油香但並不會覺得膩，吃起來真的很贊。

不瞞大家說，這家店是我在海陵島兩天，光顧了兩次的一家店，味道在島上還算比較不錯的~

慧慧大碗粉

地址：匣坡鎮東風一路87號之3號綜合樓

營業時間：8:00-21:00



2. 蕊姐大碗粉

這家店開了差不多十年了，他們家的招牌就直接擺在桌子了，那就是魚面和招牌大碗粉。我順道也嚐了一下他們家的鵝乸飯，個人覺得略微遜色了點，就不作推薦了。不過他們家的招牌粉還算不錯的，配菜也比較豐富，湯底也很鮮美。

他們家的魚粉據說是純魚肉做的，味道吃起來和魚丸差不多，所以這也是比招牌大碗粉貴許多的原因。

他們家的兩種招牌，除了主料不同之外，配料幾乎沒有差別，大家可以按需選擇就好~

蕊姐大碗粉

地址：東風二路6號



3. 九記糖水

九記糖水是海陵島排名比較靠前的糖水鋪，店鋪人氣也比較旺，我去的時候室內都坐滿了人。

他們家的種類比較多樣，九記糖水的種類比較多樣，包括傳統的廣式糖水、手工糊類、芋圓系列、雙皮奶等。

九記糖水的楊枝甘露。（嬉遊旅行指南提供）

我點了一份楊枝甘露，味道還算比較濃郁，不過入口並沒有讓人很驚豔，單純作為消暑倒是可以來嘗一嘗。

九記糖水

地址：迎賓路1號

營業時間：7:30-23:30



本次的攻略就碼到這啦，如果有更多寶藏的地方，歡迎在評論區和我們安利哇~

交通小貼士：

1. 去海陵島很方便，一條跨海大橋連接海島，公交、自駕都可上島。

2. 陽江有高鐵站，省外的朋友們可以先直飛附近的機場，比如湛江、廣州等城市，再坐高鐵到達。

3. 如果選擇自駕的朋友們，可以選擇到達機場後直接租車自駕或者到達陽江後再另行租車。

4. 閘坡客運站也有往返於廣州、深圳、珠海的直達大巴，大家可以在線上/線下購票。

住宿推薦：

1. 關於住宿，十里銀灘附近有島上唯一一家五星級酒店保利皇冠假日酒店。

2. 北洛秘境也是一個不錯的選擇，位置也十分不錯，淡季的話也能撿到不錯的房。如果有打算去山體公園的朋友們，住在度假區內就可以美美省下一筆門票錢啦。



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