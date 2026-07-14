光明隱世景點｜尋訪深圳最孤獨的寺廟　弘源寺紅牆灰瓦宛如小故宮

清晨入古寺，初日照高林。曲徑通幽處，禪房花木深。



深圳「最孤獨」的寺廟，依山而建，傍湖而生，沒有人來人往，沒有商業化氣息，只有樹影婆娑與花香鳥鳴，是深圳難得的清淨之地，適合禮佛、祈福，尋求內心的寧靜。

弘源寺，位於湖邊的超冷門寺廟

弘源寺原名烏石寺，始建於清朝嘉慶年間，是香火最盛的弘法寺下院，位於石岩湖邊。

弘源寺所在區域原為石岩湖温泉度假村，後來這裏被設為深圳一級水源保護區，為保護環境和水質，除寺廟之外的建築基本已空置。

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因此，如今的弘源寺格外清靜人少，大概是深圳「最孤獨」的寺廟了。

這裏山清水秀，以安靜祥和、道風和順而聞名，是喧囂都市中難得的一片淨土。

逛寺廟，朋友以為我去了故宮

弘源寺依山而建，共有三座大殿和六個鐘樓，每座大殿兩側各一個鐘樓，呈對稱排列。三座大殿則前後分佈，由低到高，依山而上。你可以在這裏焚香祈願，亦可在幽靜之中，來一場洗滌心靈之旅。

深圳版「小故宮」

紅牆灰瓦，鈴鐺搖曳。寺廟建築頗具古典韻味，傳統佛教文化與建築結構融為一體，彷彿置身於小故宮。

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門口的「小和尚們」

寺廟大門口有一群「小和尚」，可可愛愛，親切感十足。

焚香祈福

寺廟雖然人不多，但每天都有人來祈福，進門即可免費領香。（據說財神殿還挺靈驗的）

擼貓，聽鳥鳴

隨處可見慵懶的貓咪，每一隻都很親人，樹上常有棲息的小鳥，悠然自得間，腳步也跟着慢了下來。

觀山賞湖

沿着台階拾級而上，身在山中，也可眺望遠山，還可以俯瞰不遠處的石岩湖。

散步發呆

漫步林蔭樹下，絲絲清風拂過，整個人都隨之平靜了下來。偶遇有人持卷閲讀，風聲、鈴鐺聲、讀書聲……心靈在此時此刻重獲能量。

ps：寺廟有齋飯，開放時間是上午11點和下午5點。（我們去的那天是工作日，可能因為人少所以上午沒開放。）



逃離內卷，寺廟中撫平焦慮

「在上班和上進之間，我選擇了上香。」

無論是逛寺廟，還是去感受大自然，本質上都是當代年輕人對抗內卷的一劑精神解藥。

拋卻喧囂與瑣碎，在寺廟中，我們得以放下手機，讓心靜下來，與一切和解。給自己充滿電之後，再能量滿滿地重回現實世界。

倘若半天時間不夠，也可以選擇去弘源寺做幾天義工，小住幾日，于都市中的避世之地，感受清淨與安寧。

義工報名渠道：進入「深圳弘源寺」微信公眾號，發送關鍵詞「義工」即可。



深圳弘源寺

地址：深圳市光明區石岩湖温泉度假村內

交通：

自駕：直接導航「弘源寺停車場」

地鐵：深圳地鐵6號線上屋站出，打車10分鐘左右即可到達



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