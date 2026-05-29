深圳好去處｜光明公明墟逛騎樓吃在地美食　體驗傳統趕圩煙火氣

公明墟，深圳六大古墟之一，藏着深圳僅存的百年騎樓建築群。不妨來此趕一趟圩，在青磚黛瓦間，感受最接地氣的市井煙火。



這裏，或許是最不像深圳的地方

公明墟，是深圳六大古墟之一，也是「公明」這個名字的由來。近百年前，當地鄉賢為方便鄉民交易，建起集市，取名「公平墟」，寓意買賣公平。1931年正式更名為「公明墟」，取「公道光明」之意。

走進公明墟，這裏沒有高樓林立和車水馬龍，有的是市井的煙火縈繞，每一道斑駁的牆紋都是歲月鐫刻的印記，街邊還守着不少老行當與老字號。

長約300米，這裏有深圳僅存的騎樓老街

這條長約300米的騎樓老街，是深圳現存唯一完整的百年騎樓群。建築融合嶺南民居與西洋風格，兩排兩至三層的騎樓沿街而立。

這裏曾是寶安通往東莞的要道，人聲鼎沸、商鋪林立，供銷社、糧油店、雜貨鋪一家挨着一家，是當年公明最繁華、人口最集中的地方。騎樓旁還留有一口清代古井，百年過去，依舊靜靜守着老街。

這裏，留存着明代建的老祠堂

從公明墟步行不遠不到700米距離，便是始建於明代的麥氏大宗祠，是深圳現存最古老、規模最大的祠堂之一。

整座建築全用榫卯結構，不費一釘一鐵，歷經五百多年風雨依然挺立，牌匾雕花保存得很好，承載着公明的歷史根脈。

來公明，趕一趟圩

什麼是趕圩？

在南方，人們把集市叫作「墟」或「圩」，「趕圩」就是北方常說的「趕集」。公明墟的「墟」，指的就是傳統民間集市。

這座古墟始於明清，那時便已是熱鬧的商業集散地，見證了無數商賈往來。直到今天，公明墟依然保留着圩市的功能。雖然不復昔日鼎盛，但騎樓依舊、老店仍在，趕圩的氛圍還在。

趕圩必吃公明墟的老味道

1. 新光餅家：每年中秋過節的記憶

公明月餅皮酥鬆、餡柔軟、種類豐富,延續傳統技藝純手工製作，已成為當地百姓中秋佳節不可或缺的傳統美食,也是公明本土特色美食文化的標誌。

新光月餅的製作工藝則流傳至今已有百餘年，其製作技藝被列為光明區非物質文化遺產，據說是深圳第一家手作月餅店。當家招牌當屬「金華火腿月餅」「酥皮冬蓉翅蛋黃月餅」。

2. 泰興餅家：傳承三代的老味道

始於清朝光緒末年，紮根公明墟百年的泰興餅家，是大同茶樓舊址上重煥生機的三代老字號。老婆餅、雞仔餅、蛋黃酥……每日現烤現賣，酥是本地人從小吃到大、連南山食客都專程跑腿來尋的煙火老味道。

3. 下村．新強記燒鵝：懂吃的老饕半隻燒鵝起點

公明遍地燒鵝店，滿足着公明人不同的口味，下村新強記燒鵝創辦於1978年，憑藉一手好手藝，成為當地老饕吃燒鵝瀨的必選之地，也是無數人從小吃到大的老味道。

4. 合水口．黃記世家燒鵝：純瘦叉燒

和新強記距離不遠，黃記世家的稍稍甜口一點點，新強記的燻烤味香一點，沒有絕對的高低，每個人都有自己的心水店。

5. 下村農貿市場：麻雀雖小，五臟俱全

趕圩不可錯過的一站便是菜市場。老街轉角到民生大道上，就能看到下村農貿市場，這裏有市場口縫補衣服的手藝人、堆成小山的果蔬乾貨，還有老式菜市場才有的服裝店，是公明煙火氣保留最完整的地方。

與此同時這也是一片不顯眼的美食江湖，不到300米的街巷，酸嘢、糖水、牛雜彙集在此，都是開了一二十年的本地人壓箱底老店。

6. 新亨手打麵：老一輩說的『去墟』，就是這裏

老闆便是潮汕新亨人，在公明開了將近十年了。特色的手打面温和而筋道，招牌便是拌麵、湯麵、粿條湯，是附近街坊的飯堂。店內只有幾張小桌，過了吃飯時間依舊座無虛席，是公明人心目中的「明星」麵店。

7. 永興瀨粉店：老式瀨粉

永興在公明老街開了近30年，老闆娘說燒味掛一天會影響口感，通常下午1點半就關門了。叉燒是永興的招牌，每一片都是肥瘦相間，嫩而不柴。排骨瀨粉也很不錯，紅燒排骨燉得爛熟鮮嫩，湯底香濃。

8. 光明餘記：越南歸國華僑開的46年的老店

逛完公明墟的老味道，公明的煙火還不止於此。從老墟往光明大街方向走，還藏着不少承載公明人的口碑老店。

開在光明大街的餘記，今年是第46年，餘阿姨是越南歸國華僑，從一碟腸粉3毛錢一碗湯粉5毛錢的價格開始一直營業至今，想吃招牌越南腸粉要早些到店，營業時間較短，只在每天5:30-13:00營業。

9. 金稻田麵包：00年開業至今，從小吃到大

這間老式麵包屋開在光明大街，白天是麵包屋，下午就變身熱氣騰騰的港式茶檔。很多老熟客從小吃到大，如今帶着孩子前來。店內麵包均價單位數，從2000年開到現在，承載一代光明人的童年回憶。

來到公明，這些地方也值得一逛

1. 公明供銷社

藏在老墟里的時代印記

逛完墟、吃飽喝足，公明還有不少地方，值得你走走。公明還留存着兩處刻着時代印記的建築：公明供銷社主體舊址，與延續其糧食業務的軍糧代供點。它們靜靜佇立在這座老城裏，見證着公明從墟市到新城的變遷。

2. 樓村

面積有三分之一個福田區

樓村是深圳面積最大自然村，以前叫「漏村」，差不多有三分之一個福田區大。走進這裏，深圳被摺疊的褶皺又再次被緩緩鋪開。逼仄的樓距，斑駁的牆面，佈滿青苔的磚瓦，每個角落都在默默地訴說公明過去的歷史。

3. 紅花山公園

公明人晨練的首選

作為公明的後花園，紅花山一年四季都有好風景。南門山坡上，八角九層的明和塔亭亭矗立，9至11月粉黛亂子草如雲似霧，還有一片起伏舒展的青青草坪，天氣晴好時到這散步野餐、坐着放空都在合適不過。

4. 公明廣場

建於1996年，90後的童年回憶

公明廣場建於1996年，建於1996年，幾經變化，留下了許多人的足跡。

過去公明廣場晚上非常熱鬧，還有很多小販在這裏擺賣兒童玩具、小吃等，過節時還有很多套環遊戲，這裏同時也是許多公明人第一張全家福的記錄地。

5. 陳仙姑祠

「陳仙姑誕」是每年的民俗盛會

作為深圳市第一批非遺代表，陳仙姑祠有深厚的歷史底藴，現有100多年的歷史。每年正月二十三，在公明上村都會舉辦"陳仙姑誕"慶典活動，多年來，已經成為每個老公明人每年的民俗盛會。

6. 公明中學

很多公明人的中學，都在這裏讀的

公明中學已是81年老校，始於東寶中學，經過3次易址，最終遷至紅花山下。自帶後花園的公中，綠意盎然，四季如春，承載一代公明人的青春記憶。

光明公明墟

交通：地鐵6號線合水口站A口



在城市的褶皺中再拾附近。