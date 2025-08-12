深圳寶安鳳凰山森林公園1日遊　溯溪步道+姻緣古廟+700年古村打卡

深圳的夏天已進入高温模式，但寶安卻有一處藏不住的森林吸氧地，就像鑽進了大自然的懷抱。鳳凰山森林公園，出發！



徒步溯溪、廟宇祈福、古村探秘、親子玩樂，走一走繁華市區的輕徒步路線，感受不一樣的「公園20分鐘效應」。

徒步路線：鳳凰古村——鳳凰山人才林公園——溯溪步道——鳳岩古廟，隨即原路返回。



1. 小眾戲水秘境，鳳凰山真的被低估了

說起鳳凰山森林公園的名字，99%的深圳人都聽過，但不少人都被靈驗的鳳岩古廟所吸引，而忽略了鳳凰山本身的天然景色。

鳳凰山森林公園美景請看👇👇👇

作為寶安第一山，鳳凰山海拔僅有376米，徒步難度低，上下山全程約1-2小時，新手小白或者帶娃出行都比較適合。

溯溪步道

溯溪步道就是這次徒步旅程最為驚喜的地方，一路走來綠樹成蔭，幾乎曬不到陽光，即使是夏季也能感受清涼與愜意。

行走其間，彷彿與都市隔絕，靜謐幽深的安靜氛圍下，溪水的流動聲與鳥類的鳴叫聲格外清晰，大腦也隨之放空起來。

不僅如此，鳳凰山的步道還頗為原始，為徒步旅程增添了不少野趣，其中有一條刻着福字的階梯道，每走一步在心中默唸：福氣值+1。

行至半山腰，向遠處望去，將寶安城區的壯闊風光盡收眼底，據說天氣好的時候，還能看到更遠處的伶仃洋。

鳳岩古廟

鳳岩古廟也近在眼前，據了解該廟宇為紀念文天祥所建，已有600餘年的歷史，據說在這裏求姻緣特別靈驗，也是不少深圳人祈福燒香的好去處。

建築風格磅礴大氣而不失厚重古樸，飛檐斗拱，碑刻石像，歷史彷彿在這裏緩緩展開，在香火古韻中，找回內心的一點寧靜。

寺廟裏人氣最高的地方當屬許願長廊，密密麻麻的許願牌堆在一起，視覺看上去頗為震撼，每一個許願牌都承載着遊人最想實現的願望。

鳳凰山森林公園

地址：深圳市寶安區福永街道鳳凰村

開放時間：06:00-19:00（16:40停止入園）

交通：地鐵11號線塘尾站B口，轉M284/M251公交到鳳凰廣場站；自駕導航「鳳凰山森林公園停車場」



2. 寶藏大草坪，在人才林公園肆意撒歡

就在鳳凰山山腳下，還有一個足足25.4萬平方米的寶藏公園——人才林公園，簡直就是都市裏的世外桃源，能滿足你的各種遊玩需求。

湖邊散步

來到水天一色的如意湖，沿着1公里的環湖棧道漫步，湖風輕拂，碧波微漾，享受喧囂生活中難得的安寧時光。

迷人的湖光山色令人心曠神怡，時不時還能看見白鷺覓食，鴨子嬉戲的場景，一整個有被治癒到。

兒童樂園

公園裏按照「新時代婦女兒童友好型城區」的標準，設置了童心園、童趣園兩大兒童活動區。

滑梯、沙池、攀爬架、鞦韆、蹦牀等遊樂設施應有盡有，是小朋友的快樂天地沒錯了。

運動場地

除了休閒玩樂，公園還為運動人士提供了各種運動場，包括2個足球場、2個網球場、2個籃球場，而且全都免費噢。

鳳凰山人才林公園

地址：寶安區鳳凰山森林公園內

開放時間：全天開放

交通：地鐵11號線塘尾站，打車或轉公交前往

tips：可帶寵物、可搭帳篷天幕、可騎行



3. 鳳凰古村，即將被人遺忘的古村落

在深圳，東，有大鵬所城，西，則是鳳凰古村，原稱為「嶺下村」，坐落於鳳凰山山腳不遠處，是一座有着700多年曆史的古村落。

鳳凰古村美景請看👇👇👇

鳳凰古村為文天祥族人後裔——文氏宗族的祖居和民居，現有古建築363座，其中，明代建築4座，清代建築60座，民國時期建築96座，是廣東省內古建築最集中、保存最好、面積最大的典型的廣府民居建築群之一。

青石板路延展至古村深處，兩側是斑駁的土牆與灰瓦老屋，彷彿輕輕一轉身，就能聽見舊時光的迴響。

不同於景點的喧鬧，古村現基本無人居住，也很少見到商業氣息，在村內漫無目的地閒逛，感受獨一份的安靜與和諧。

鳳凰古村

地址：寶安區鳳凰山大道172號

開放時間：全天開放

交通：地鐵11號線塘尾站，打車或轉公交前往；自駕導航至「鳳凰古村」，村口停車場很方便



周末不知道怎麼度過？不妨來寶安鳳凰山走走，讓身心在自然與陽光間，找到久違的鬆弛感。

【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】