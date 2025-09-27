深圳隱世景點｜避開人潮　4間清淨冷門寺廟　感受山水林間的禪意

厭倦了人山人海，推薦深圳四座冷門寺廟，在海邊，在湖畔，在林間，沒有人來人往，沒有商業化氣息。



1. 般若禪寺：藏在寫字樓區的冷門寺廟

連本地人都很少知道，在龍崗鬧市區的寫字樓中，居然隱藏一座小眾寺廟——般若禪寺。般若禪寺原為盤古寺，始建於元朝，至今已有百餘年，中間經歷過損毀，直至2015年翻修重建，因為地處偏僻少有人知，像被時間忽視的靜謐之地，環境格外寧靜。

環境清幽雅緻

沿着雅寶水庫一側清幽蜿蜒的小徑前行，古寺就隱匿在山林之間，這裏綠樹成蔭，安寧雅緻，每一處都頗具古樸禪意。禪寺雖小，但是卻五臟俱全，現有殿堂十一間可參拜，分別為天王殿、祖師殿、地藏殿、西方三聖殿、卧佛殿、東方三聖殿、觀音殿、伽藍殿、大雄寶殿，還有財神與土地兩座神殿。這裏雖然冷門但香火旺盛，行於寺中，香火沿着風的軌跡四處延伸，誦經聲從禪房深處傳出，一步一禪意，治癒至極。

寺廟出口左轉是雅寶水庫、右轉是銀湖山郊野公園，時間充裕的話還可沿環湖綠道走走，或是郊野公園徒步，都非常舒服。可以在這裏焚香祈願，亦可在幽靜之中，來一場洗滌心靈之旅。

般若禪寺

地址：深圳市龍崗區南坪快速附近

地鐵：深圳地鐵10號線雅寶站-A1出口步行10分鐘即可

自駕：導航「般若禪寺」開車直達，內有停車場

開放時間： 06:00~19:30

門票：免費



Tips：

1. 寺廟內供應免費齋飯，大約在11:20-12:20之間，需在進門時提前預訂；

2. 禪寺內沒有設立香火供奉箱，在正門免費領取三炷香即可許願



2. 弘源寺：湖邊「最孤獨」的寺廟

弘源寺原名烏石寺，始建於清朝嘉慶年間，是香火最盛的弘法寺下院，位於石岩湖邊。這裏原為石岩湖温泉度假村，後來被設為深圳一級水源保護區，為保護環境和水質，除寺廟之外的建築基本已空置。因此，如今的弘源寺格外清靜人少，大概是深圳「最孤獨」的寺廟了。

深圳版「小故宮」

弘源寺依山而建，共有三座大殿和六個鐘樓，每座大殿兩側各一個，呈對稱排列。三座大殿則前後分佈，由低到高，依山而上。寺廟建築頗為古典，紅牆灰瓦，鈴鐺搖曳，中國的佛教文化與建築結構融為一體，彷彿置身於小故宮中。

觀山賞湖

沿着台階拾級而上，身在山中，也可望遠山，還可以俯瞰不遠處的石岩湖，無論是晨鐘暮鼓，還是潮起潮落，這裏的一切都似乎在訴說着歷史的悠遠。漫步林蔭樹下，絲絲清風拂過，整個人都隨之平靜了下來，偶遇有人持卷閲讀，風聲、鈴鐺聲、讀書聲……心靈在此時此刻重獲能量。

弘源寺

地址：深圳市光明區星湖路170號

地鐵：深圳地鐵6號線上屋站出，打車10分鐘左右即可到達

自駕：導航「弘源寺停車場」

開放時間： 08:30~17:00

門票：免費



Tips：

1. 寺廟有齋飯，上午11點和下午5點開放



3. 東山寺：藏在海邊的百年古剎

東山寺始建於明朝洪武二十七年（公元1394年），這座屹立六百餘年的嶺南寺廟，前後歷經三次重修，見證了歲月的滄桑變遷，是一座飽含風霜的百年古剎。

依山傍海，三面環山

東山寺坐落在大鵬所城東面的海邊，不僅享有得天獨厚的自然美景，更彷彿與世隔絕般寧靜祥和，因此很適合想要假期避開人群，放鬆身心的人前去重獲能量。在這祈福上香，看海已是常事。沿着東山寺旁石階的拾級而上，步行十分鐘登上小山頭，便可俯瞰湛藍的玻璃海，外面是喧囂的海，內部是寧靜的港灣。

在海邊，焚香誦經

寺裏幾乎聽不見喧鬧聲，只有從殿中傳來的陣陣誦經輕語，走在這裏連腳步都不由地放輕。偶爾微風吹過，搖動檐下風鈴，清脆之聲莊嚴寧靜，內心彷彿都被洗去一層濁氣。

中式建築美學

整座東山寺不算太大，依山勢從低到高共分成四進，主要建築分為：山門、天王殿、大雄寶殿、鼓樓、鐘樓、東山寺石牌坊。除了禮佛，你還能在東山寺近距離觀賞到，傳統中式建築所包含的獨特美學，一榫一卯之間，盡顯恢弘大氣。

東山寺

地址：深圳市龍崗區大鵬東山路（進大鵬所城）

開放時間：8:30~17:30

門票：免費



Tips：

1. 寺廟提供免費禪修活動，並招募義工，感興趣的話可直接前往寺廟諮詢；

2. 寺廟有齋飯提供，一般在中午11-12點和下午4-5點（齋飯可隨喜）；

3. 進門即可免費領香；

4. 請遵守當地參觀規定，請勿大聲喧譁



4. 光明天后宮：深圳超靈驗媽祖廟

天后宮，即媽祖廟，是供奉我國曆代船工、海員和漁民共同信仰的神靈的廟宇，也是一座飽含風霜的百年古剎。光明天后宮就隱藏在光明章閣城市公園的小山上，也許是較為偏僻的緣故，與弘法寺、大華興寺相比它顯得安逸清靜不少，除了祈福，還能近距離觀賞中式建築美學。

建築分為三部分，中間是祈福宮殿天后宮，右邊為鐘樓，左邊為鼓樓，濃濃的明清建築風格洋溢着歷史的厚重感，一景一物都有着時間流淌的痕跡。金色琉璃瓦覆頂，柱身雕樑畫棟，飛檐翹角入雲霄......宮殿處處透露着精巧華美，濃墨重彩的元素氣勢恢宏，穿行其間，彷彿置身於瓊樓玉宇中。

光明天后宮

地址：深圳市光明區光明街道白花社區竹頭窩路北側

地鐵：無直達地鐵，深圳地鐵4號線「竹村站」A口轉公交 m424在「白花路東」下車

自駕：停車場免費停車

開放時間：9:00~16:00（周一閉園）

門票：免費，免預約



願君順遂無虞，皆得所願，喜樂安寧。

【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】