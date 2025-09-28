貴州自由行｜貴陽7條景點+美食路線　因這一原因被稱為「小香港」

朋友們，雖然早就立秋了，但香港根本入不了秋，秋老虎來勢洶洶。



前不久，我去貴州踩線，發現貴陽已經入秋了。在一些海拔高的地方，都能聞到桂花香了。一查才知道，貴陽確實是西南地區最早入秋的城市之一。

更讓我欣慰的是，避開了暑期，遊客少了一大半，體驗可太好了。

爽爽的貴陽，暑期來的話，你的旅行將是這樣的——本來懷着好心情來看猴山（黔靈山），結果變成了看人山。本來準備了N個胃來收復貴陽美食的，結果變成了排隊等位。

所以，今天不聊避暑，咱們來說說淡季來貴陽有多爽！不僅人少、不擠不搶，最重要的是，淡季出行性價比真的太高了，機票、住宿都打折。

如果實在避不開旺季，我還幫你們列了小眾路線，也能爽爽玩貴陽。

美食包圍景點 在貴陽來一場Eatwalk

貴陽的逛吃路線，總是充滿驚喜。每一個風景地標的背後，都通向一條活色生香的美食小巷。貴陽人對吃的熱情，是這座城市的另一種風景。我猜他們絕對有實力把恩格爾係數拉到頂格。

+ 1

於是，我發現了打開貴陽的最佳方式——「景點+美食」。貴陽的好看程度也許沒有它周邊區域一半的出彩，但貴陽美食的精彩程度，絕對能冠絕西南。

路線1：黔靈山公園+黔靈巷

黔靈山公園

黔靈山是貴陽地標級公園，但它又不僅僅是一座公園。

來這裏，你能獲得包括但不限於：一場輕度有氧登山、一次野生動物觀察、一趟免費動物園之旅（有機會看到動物明星）。這樣的「大禮包」貴陽直接送，公園之前還收5元（人民幣，下同）門票，現在已經免費開放。

來黔靈山一定要注意這兩點：

1. 禁止攜帶火種。打火機當然是不行的，主要是防火，但我也雙手雙腳支持無煙景區！

2. 不建議投餵野生動物，也不要外露食物飲料。



淡季來的話，可以放心從公園南門進出，地鐵3號線直達「黔靈山公園站」。南門有上下山的索道。

淡季路線：南門→索道（上行20元）→瞰築亭→弘福寺→黔靈湖→動物園→麒麟洞→南門（全程2-3小時）



先到達山頂，俯瞰貴陽這座魔幻山城。整個城市就像建在山谷中一樣，因為地少，這裏的高樓密度極高，貴陽也因此獲得了「小香港」的稱號。

往山下走，你大概率會遇到這裏的原住民——獼猴。牠們和峨眉山猴子比起來都算是懂禮貌一些的。大部分時候，猴哥喜歡在樹杈間玩高空雜技，與人相安無事，但架不住有些人拿食物或其它東西去挑釁。呼籲大家文明觀猴，也是對自己安全負責。

+ 7

山間有一座清代古剎——弘福寺，門票2元，每人有3炷清香。

寺裏紅牆竹影，香火旺盛，偶爾還有藝高猴膽大的猴子在屋檐上演動作戲，給莊嚴的佛寺添了幾分活潑。這兒有一個流傳的習俗，若是從大門閉眼走到對面壁畫處，能摸到佛肚子就會有好運。寺裏的「搖錢樹」也要摸一摸，據說蠻靈的，畢竟這裏可是「錢」靈山。

沿石階下山，會路過黔靈湖。在這裏划船或坐在湖邊喝咖啡，都超級舒服，還有可能看到猴子跳水游泳呢。

接着往黔靈山動物園方向走。這座從1958年就開業的老牌動物園，也是免費的！這裏有威風凜凜的東北虎、慵懶的非洲獅，還有各種爬行動物。但真正的明星，是兩隻海歸大熊貓海濱和星寶，以及一隻會向鏡頭擺pose的嗎嘍藝術家「小老費」。

另外值得誇一誇的是，動物園的動線規劃很合理，不走回頭路。動物們也被養得很好，很乾淨。

最後一站是麒麟洞，因洞內有一塊巨大的鐘乳石酷似麒麟而得名，環境清幽。這裏還有特殊的歷史意義。民國時期，張學良、楊虎城兩位將軍曾被囚禁於此。如今麒麟洞已被列為愛國主義教育基地。

旺季的話，建議從東門進。南門上山纜車排隊太久，改成坐纜車下山，比較節省時間。

旺季路線：東門→動物園→黔靈湖→弘福寺→瞰築亭→索道下山→南門



黔靈巷

南門外的黔靈巷菜市場，有超多隱藏美食。上山前和下山後，都可以來這裏覓食。清晨這裏人聲鼎沸，充斥着新鮮蔬菜水果和香氣四溢的各式小吃。

+ 2

牛肉粉，9元一碗，肉多湯鮮。貴陽的粉可以選細粉或粗粉。細粉更加入味，口感爽滑細膩。粗粉是用發酵過的米漿製作的，微酸，我覺得也挺好吃的。推薦新手先嚐試細粉。

豆腐圓子外殼超酥脆，裏面還會爆漿的。貴州人給它起了個浪漫的名字——戀愛豆腐果，有片狀和丸子狀的。打開豆腐果的時候很燙手，舀入靈魂蘸水（有折耳根，慎選），這一口下去，層次相當豐富。

破酥包是貴陽特色，一定要嚐嚐。豆沙餡兒甜而不膩，層層酥皮咬下去超滿足。

還有絲娃娃、脆哨、炸洋芋片……小小一條巷子，幾乎能把貴州風味一網打盡。

黔靈山公園

地址：雲岩區棗山路187號

時間：07:00-20:00，動物園 09:00-17:00，熊貓館 10:00-17:00

門票：免費



路線2：北天主堂+虎門巷

北天主堂

北天主堂的入口在陝西路上，穿過一扇小鐵門，首先看到的是一座寶塔式鐘樓。這種混搭風格，不是親眼所見，我很難相信這是一座百年曆史建築，更不要提，它還是1925年巴黎出版的《中國·貴州》明信片輯中的C位地標。

+ 3

北天主堂是貴州首座天主教堂，也是貴州乃至全國最具特色的教堂。鐘樓高32米，下部為磚砌塔樓，開拱券形門窗，上部為中式六角四層閣樓，飛檐翹角，頂部為葫蘆寶頂和十字架的組合。這種搭配，比故宮珍寶館的西洋文物還稀奇，第一次見又驚又喜。

教堂內部主要為西式風格。穹窿頂由四排高大的立柱支撐，搭配哥特式彩色玻璃花窗，絢麗奪目。

教堂另一面的中式馬頭牆牌坊立面，更是入鄉隨俗。上部佈滿山水花鳥彩色浮雕，絢麗多姿，中部三扇圓形彩窗又巧妙地將西方教堂的建築元素融入其中。

虎門巷

牌坊後面，連接着虎門巷。這條一步一美食的小巷，絕對是本地人的私藏，香得要命。

從虎門巷路口一路吃上去，烤肉、清水燙、滷肉、豬排、牛肉乾鍋、冰漿，一直吃到余家巷裏面，可以說沒有一家不好吃的。真給我吃感動了，誰懂啊。

北天主堂

地址：雲岩區陝西路166號

時間：9:00-16:30

門票：免費



路線3：文昌閣+電台街

文昌閣

文昌閣是一座始建於明萬曆年間的九角形古建築，與甲秀樓齊名，是貴陽的標誌性建築之一。文昌閣歷經多次重建與修葺，在戰火硝煙中傷痕累累，卻屹立不倒，成為貴州已知的現存木結構樓閣建築中歷史最悠久的。

+ 6

一般的文昌閣多為四角形、六角形或八角形，而貴陽文昌閣卻獨樹一幟。這種九角形造型在國內現存古建中都是極為罕見的。閣內共有81根梁、54根柱，二、三層的欏木各為9根，處處都是9的倍數。「九」在中國傳統文化裏，代表着至高無上的地位。聯想到甲秀樓的歷史，文昌閣的地位之高，證明了古人對教育的極致尊崇。

登上文昌閣，可以遠眺東山寺。我認為，東山寺上的觀景角度比黔靈山更好，體力好的話，推薦傍晚時分去東山寺看日落。

電台街

文昌閣北面的電台街，是一條藏滿故事的小巷。街道不長，卻別有韻味。一側是生活氣息濃厚的本地小吃攤，另一側則是潮流文藝小店、咖啡館。

大覺精舍

這座古色古香的院子是1923年由民國時期貴州首富華之鴻出資修建的，作為私家禪院及藏經閣。

1938年，貴州廣播電台搬到此處，這裏響起了貴州廣播電台的第一聲播報，「電台街」正是得名於此。在紅牆綠樹交映間，高高聳立的八角琉璃塔尤其醒目。每一層都飛檐翹角，雕刻精美。

現在院子裏開放了市民休閒文化空間，有茶室、文創店，還有一個光華錢幣博物館。避開電台街的人潮，在這裏逛逛，安靜而愜意。

三克島圖書館

在大覺精舍對面的小巷子裏，藏着一座懷舊的書屋。

這就是一座復古的迷你圖書館，上牆的小格子裏擺着老式圖書館的借閲卡。書架上多是經典小說，還有不少是外文原版書。書屋一共有兩層，在這裏看書有種時光倒流的感覺。對於喜歡安靜的人來說，是值得一去的地方。

逛完電台街，拐個彎就是網紅小吃街民生路、蔡家街、護國路了，從白天到晚上都是很熱鬧的▼▼▼

+ 1

美食之外，貴陽咖啡的江湖地位也是相當炸裂的。貴陽這兩年頗有逐漸成為咖啡副都的趨勢。電台街連着的文筆街、忠烈街這一片，咖啡館濃度極高，好逛的小店也超多。

這裏有喬治隊長這樣衝出貴州、走向全國的咖啡品牌，有GTS coffee這種塞滿手辦和盲盒的咖啡玩具屋。

有QUANTIC ESPRESSO這樣只做傳統咖啡的OG店，還有SeekSeeking這樣做高性價比口糧咖啡的社區店。

光是這幾家，就足夠讓咖啡愛好者挪不動腳了。貴陽咖啡值得專門寫一篇，我這次去的幾家都很不錯，也歡迎咖啡老饕多多推薦。

文昌閣

地址：雲岩區文昌北路

時間：周二至周日；09:00-18:00

門票：免費



越夜越美麗的貴陽

路線4：甲秀樓+青雲市集

甲秀樓

甲秀樓建於明代，是中國十大名樓之一，來貴陽必打卡的。白天看是黛瓦白牆，朱紅廊柱。晚上看是南明河光影流淌，格外迷人。

甲秀樓南側的翠微園也是始建於明代，舊名觀音寺，臨水而建，院內有拱南閣、翠微閣、龍門書院三座閣樓。

青雲市集

從一條不起眼的小吃街改造成了如今賽博朋克風的夜宵天堂，青雲市集沒有我想象中的商業味過濃，反而越逛越喜歡。這裏的美食老店數不勝數，貴陽各地的美食都能在這一一品嚐。

不僅美食地道，這裏的文創店也相當精彩。我合理懷疑，每家店都經過嚴格查重，沒有千篇一律的款式，只有用心原創的設計👇👇👇

+ 8

谷妖小鎮

這家寶藏文創店有超多融合少數民族元素的原創設計，非常適合買來作紀念或送人，我最喜歡貴州繡片紋樣的冰箱貼，圖樣精美，獨具風格。之前逛過凱里的繡里淘市集，老繡片的實物太貴了，在這裏買個冰箱貼「解解饞」甚好。

這組冰箱貼選了特別有代表性的花溪挑花、馬尾繡、蠶片繡、蠟染刺繡等紋樣，一套有6個，都想擁有。服務也很有温度，上面這些都是店家耐心介紹的。

黔山物語

想買貴州土特產、手工製品就選這家。店鋪不大，但是每一樣都很可愛，都想我多看一眼，不知不覺就讓我逛了很久。

看到折耳根、木姜子、板藍根手工皂，很難不好奇會是什麼味道的。拿起折耳根皂聞了聞，居然很清香，是淡淡的草本味道，比巷子口的折耳根酸奶清新多了。

土特產也是一應俱全，有辣椒麵、臘肉、酸湯、刺梨檸檬茶、酒、茶葉等等。

雀亦ASPIR文創生活集合店

看過雀亦後，真心覺得貴陽的文創審美是要考研啊！設計師竟然可以把日常生活用品和貴陽特色、少數民族手工藝絲滑結合，又兼具實用性和設計美感。

他們家的理念是以現代生活方式探索民族美學的本質，我買的不再是一件買回家擺着的紀念品，而是每天都會用到的生活藝術品。

儘管現在網絡發達，但這裏很多非遺手工藝品，離開了貴州根本找不到一模一樣的。

異聞商店

這家也很好買！他們家的特色是以貴州儺文化和各種神話傳說、妖怪異聞為主題。

原創的儺神招福卡盲盒，很符合當代打工人上班又上香的精神需求。「見儺者，百病消，儺舞起，鴻運盛。」盲盒中的招福卡採用的是貴州石橋古法紙手工印製，每個小細節都透露着設計者的用心。

甲秀樓

地址：南明區翠微巷8號

時間：周二至周日；9:00-17:00

門票：免費



路線5：貴陽「白宮」+花果園

貴陽「白宮」

貴陽的魔幻現實在夜晚體現得更加淋漓盡致。甲秀樓的夜景是古今重疊，而貴陽「白宮」的夜景，透露着一種表象與內裏的反差，就像水中倒影一樣虛幻。

貴陽「白宮」的原名叫「博央藝術國際交流中心」。整座建築如宮殿般富麗堂皇，旁邊緊挨着貴陽雙子塔。

花果園

和藝術中心隔了一個花果園濕地公園的是全國乃至全亞洲第一大樓盤——花果園。別急着誇，這不是什麼豪宅，而是人口密集度超高的握手樓，多數樓層全年幾乎都照不到太陽。

看完豪宅再看筒子樓，反差確實蠻大的，需要用美食來緩一緩。恰好，花果園裏面有一整個吃貨宇宙，從本土小吃到各地美食，應有盡有。

田娘素粉：貴州必吃素粉店，推薦肉沫粉和軟哨粉。

何記1994：推薦牛奶餈粑冰粉，清爽解膩。

陳記火爆香辣魷魚：鐵板魷魚嫩滑入味。

貴陽「白宮」

地址：南明區花果園大街99號



避開人潮 90%的人錯過了這裏的風景

路線6：貴陽森林公園+油榨街

貴陽森林公園

旺季時，黔靈山公園人太多，可以果斷選擇森林公園，這裏也就能遇到野生獼猴。這片距離市區不遠的森林公園，人少景美，超級治癒！

+ 1

裏面有兩家森系咖啡店，被樹木環繞，環境超好，可以來吸氧放鬆。

forest say樹說

猴子咖啡



油榨街

花鳥市場、菜市場與各種地道小吃店組成了這條無敵好逛的油榨街。

菜冠金宏農貿市場

雲貴川的菜市場都很好逛，各種新奇的食材乾貨，還有新鮮的水果蔬菜，是每一個吃貨的豐榮目的地。

葉記素粉辣雞面

聽當地的人說，來油榨街不吃這家相當於白來。推薦招牌辣雞粉，一份13元，雞肉有好幾大塊，湯頭的鮮香飄出來，還未動筷就已經食慾大開。

貴陽森林公園

地址：南明區園林路67號

門票：免費



三大博物館 全方位了解貴州

路線7：地質館→省博→民族館

貴州省地質博物館

這是小朋友們最愛的博物館。各種沉浸式體驗，生動形象地展示了9億年的地質進化史。博物館的外觀設計靈感源於梵淨山的蘑菇石和貴州梯田。

+ 3

每天10:00和14:30有免費講解，在大廳入口集合，跟着講解員能更好地了解展品背後的故事。館內還有個5D影院，可以免費觀看影片《多彩貴州》，進館先去服務枱預約，先到先得。

貴州省地質博物館

地址：觀山湖區雲潭南路607號

時間：周二至周日；09:00-17:00

門票：免費（需公眾號預約）



貴州省博物館

省博和地質館很近，可以同一天參觀。新館的色彩非常亮眼，人氣也是是三個博物館中最旺的。因此，旺季通常要提前2-3天預約。

博物館一共有三個展廳，分別是展示貴州少數民族民風民俗的「民族貴州」、展示貴州史前海洋世界的「古生物王國」和展示貴州歷史的「歷史貴州」。

每天9:30和14:00各一場免費講解。

貴州省博物館

地址：觀山湖區林城東路107號

時間：周二至周日 9:00-17:00

門票：免費，貴博公眾號預約



貴州省民族博物館

之前聽說貴州是少數民族第一省，我大膽猜測這得有30多個吧，沒想到55個少數民族這裏都有！這55個少數民族，有原先世居在貴州的，也有後來遷徙到這裏的。

這麼看來，民族博物館的分量就不必多說了。它詳細講述了這些少數民族是從何而來又因何留下的，還有每個民族的服飾風俗、特色建築等等。

不誇張地說，要玩遍貴州，很有必要先來這裏增加些知識儲備。

民族博物館就在南明區，可以和甲秀樓、青雲市集一起逛。如果時間緊，我覺得它比省博更值得一看。

貴州省民族博物館

地址：南明區箭道街23號

時間：周二至周日；9:00-17:00

門票：免費



我們之前寫過超多貴陽美食的，上面提到的只是冰山一角，下面這份終極美食清單請收好。

雲岩區

正新街、民生路、蔡家街

但家香酥鴨、丁家脆哨、俞記安順破酥包、徐記碗餌糕、胖子砂鍋粉、董家紅油米皮、譚姐老貴陽特色油炸臭豆腐、小滿牛肉粉、金牌羅記腸旺面、巧八角

虎門巷、友誼路

高坎坎烤肉店、葫蘆烤雞、韋家清水燙、梅香齋甜品店、欣欣乾鍋牛肉、燒包、一烙鍋、友誼路糯米飯

省府路、堰塘街、電台街

老倆口特色洋芋粑、小平香辣老素粉、蓮花坡小呂烤肉

八鴿岩路、黔靈巷

陳四妹酸湯洋芋、花溪牛肉粉、深巷牛肉粉、王大娘牛羊肉粉館、姐妹豆腐圓子、破酥包、烤辣椒、臘腸臘肉

鯉魚街

何姨媽豆豉火鍋 、李叔燙菜 、劉記烤肉

飛山街、交通街

楊姨媽絲娃娃、黔西老味道滷粉、重慶一絕爆肚王、曾姐眼睛鹽酸、劉三姐烤肉、周記黃燜牛肉粉

南明區

護國路

鬍子哥酸湯牛胸肌火鍋、毛辣果、三品眼鏡烙鍋、王旭甜品、安順小舒冰粉冰漿

全林路

丁姨媽臭豆腐

油榨街

葉記素粉辣雞粉、仙築林豆花飯

出行貼士

交通：「飛機」貴陽龍洞堡機場，從機場到市區大約20-30分鐘車程；

「高鐵」貴陽北站、貴陽站，離市區較近；龍洞堡站，位於機場旁；

住宿：推薦住雲岩區、南明區，距離景點和美食街都很近。



【本文獲「嬉游旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】