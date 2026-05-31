山東淄博旅遊必打卡6大景點　中國琉璃博物館/周村古商城/鍾書閣

去淄博之前，我對它的印象和大多數人一樣——燒烤。腦子裏能蹦出來的關鍵詞翻來覆去也就那幾個：小餅、蘸料、卷葱。2023年那波熱搜過後，淄博在我心裏基本就剩一個燒烤的標籤了。但去過一次之後，我才發現自己小瞧了這座城。



齊國故都、陶瓷重鎮、聊齋故里、琉璃之鄉——隨便拎一個出來都夠講半天。甚至走在大街上，隨便拐個彎就能碰上一段歷史。

臨淄是齊國都城遺址，淄川是蒲松齡的老家，博山從北宋就開始燒窯，周村當年是北方最硬的「旱碼頭」……

燒烤讓全國知道了淄博，但淄博值得來的理由，遠不止燒烤。我這次在淄博逛了兩天，走了好幾個地方，有博物館、有古街、有湖、有山、有菜市場，各有各的節奏。有些地方進了就出不來，有些地方走着走着就走神了，還有些地方什麼都沒幹，坐在那兒吹了半天風，也覺得值。

所以今天的文，我來給大家講講淄博的玩法。兩天一晚的行程不會太累，我按自己的走法順序寫下來，大家挑着去就行。

山東淄博旅遊景點推薦

1. 中國陶瓷琉璃博物館

到淄博第一站，我選了陶瓷琉璃博物館。來一個以陶瓷琉璃聞名的城市，不先看看它的家底，後面逛起來也摸不清它的脈絡。

博物館免費，但要提前在支付寶搜「淄博陶瓷琉璃博物館」小程序預約，周一閉館。

+ 1

進門就是震撼。五層樓，兩萬平方米的展陳面積，25個展廳，光陶瓷展廳就有12個，琉璃展廳有5個。我本來打算逛一個小時出來，結果一進去就出不來了。陶瓷部分從新石器時代一直講到當代，一萬多年的跨度。

但真正讓我挪不動腳的，是琉璃館。說「琉璃」，很多人可能沒概念，但你看一眼實物就明白了，那種通透、那種色彩，不是玻璃能比的。展櫃裏有幾件戰國時期的琉璃珠，不過指甲蓋大小，藍綠相間，隔着玻璃都能感覺到那種温潤。還有清代的花球、鼻煙壺，每一件都像是把顏色凍在了時間裏。

館裏還有個琉璃體驗區，可以看現場吹制琉璃，也能自己上手試試。一根鐵管伸進一千多度的爐子裏，轉兩圈拉出來，一團橘紅色的「糖稀」在管頭晃，師傅對着管口一吹，慢慢就鼓起來，再拿鉗子一夾一轉，幾分鐘後一個花瓶就出來了。整個過程行雲流水，看得人不敢眨眼。

而且整個博物館也非常好拍，我參觀的時候蹭拍了一個小姐姐，大家看圖就知道了～整個場館建議預留2-3小時，每個展品值得細細品鑑一番。

中國陶瓷琉璃博物館

地址：張店區聯通路與心環東路交叉口



2. 海岱樓．鍾書閣

陶瓷琉璃博物館出來，打車十來分鐘就到了齊盛湖公園。湖中央矗着一座九層樓閣，仿漢代建築風格，斗拱飛瓦，窗欞鏤花，遠遠看着就很有氣勢。這便是海岱樓，淄博的地標。「海」指渤海，「岱」指泰山，海岱之間即淄博，名字本身就帶着地理分量。

海岱樓本身不用門票，也不用預約，直接進。但最絕的不是樓，是樓裏裝了一個鐘書閣。就是那個以「連鎖不復制」著稱的書店。

這是鍾書閣在全國單體面積最大的門店，也是唯一建在獨棟建築裏的文化綜合體。一樓進門就是咖啡區，對面是整面牆的書架。線條錯落有致，天花板上的鏡面把空間翻了一倍，人走在裏面像掉進了書堆裏。再往上走，每層風格都不同。

二樓是兒童繪本館，三樓是城市書房（和淄博市圖書館通借通還），四樓是書畫區，五樓是威士忌酒吧，晚上六點才開門。

我個人最推薦三樓，落地窗正對齊盛湖，拿本書坐窗邊，抬眼就是湖面，低頭就是文字，愜意得很。不過說實話，這地方拍照的人比看書的多。白天光線好的時候出片，傍晚五點五十亮燈後更出片。燈光沿着屋脊變幻，倒映在湖面上，古典和賽博感撞在一起，確實好看。

海岱樓．鍾書閣

地址：張店區齊盛湖公園內



3. 周村古商城

周村古商城是我這次在淄博最喜歡的地方之一。從張店區過去，打車大概半小時。進景區不要門票，但裏面的幾個小景點，像是大染坊、票號展館、狀元府、民俗展館都需要單獨買票，通票50元（人民幣，下同）。打算看三個以上的，直接買通票，比單買划算。

周村在歷史上有個響亮的名號：「旱碼頭」。意思就是不靠水、不靠港，硬是憑着商業頭腦和地理位置，成了北方最繁忙的商貿集散地之一，絲綢之路的源頭之一就在這兒。

+ 1

進了大街，兩側全是明清時期的建築，青磚灰瓦，木門木窗，石板路被踩得發亮。招牌一家挨着一家，老字號的綢布莊、染坊、票號，有些還開着，有些改成了展館。

我進了一家票號展館，裏頭還原了當年的櫃枱和賬房，牆上掛着老匯票的複製品。以前只在電視劇裏見過，真站在那個空間裏，才感覺到那種「銀子流過」的氣場。

大染坊也值得進，裏面還保留着染缸和晾架，看着那一排排高高掛起的布匹，腦子裏自動就浮現出電視劇《大染坊》的畫面，而那部戲也是以周村為原型拍的。

街上還有賣周村燒餅的，現烤的，薄得透光，一口下去全是芝麻和酥脆。逛古街不吃燒餅，等於白來。

周村古商城

地址：周村區西部



4. 文昌湖．萌山公園

逛完周村古商城，往南再走二十來分鐘，就到了文昌湖。文昌湖原名萌山水庫，後來改了名，聽着確實文氣多了。整個度假區夾在張店、淄川、周村三區之間，面積不小，最關鍵的是不收門票。

我到的時候是下午，湖面開闊得有點出乎意料，水乾淨，遠處有山，近處有蘆葦，幾隻野鴨子在水面上劃出一條條細線。環湖有步道，也有騎行道，還有個濱湖沙灘。沙子是從外面運進來的，全長一公里，帶着孩子來的可以在這玩半天。

萌山公園就在文昌湖東北岸，走着就能到。萌山這座山，高不足百米，面積也不大，但「萌」這個字確實討喜。山不高，爬上去不費勁，半小時不到。站在山頂往下看，整個文昌湖盡收眼底，湖面在陽光下一閃一閃的，比在湖邊看更遼闊。

+ 1

如果時間緊，文昌湖和萌山公園挑一個就行；時間寬裕，就兩個一塊兒逛，半天綽綽有餘，節奏很舒服。坐公交53路或59路都能到，自駕導航「文昌湖旅遊度假區」即可。

文昌湖．萌山公園

地址：文昌湖省級旅遊度假區（周村區萌水鎮）



5. 齊文化博物館

齊文化博物館在臨淄區，離張店區有四十多分鐘車程。遠是遠了點，但淄博是齊國故都，齊文化的根就在臨淄，不來這一趟，等於沒摸到淄博最深的那層底。博物館免費，同樣需要提前在「齊文化博物館」公眾號預約。開放時間是9:00到17:00，16:30停止入館，周一閉館。

我對齊文化的了解，去之前基本停留在課本上。齊桓公、管仲、稷下學宮，幾個關鍵詞拼在一起，模糊得很。但進了館，這些詞就活過來了。

展館裏有一件國寶級文物，叫「犧尊」，是春秋時期的青銅酒器，造型是一隻憨態可掬的小獸，身上的紋飾精美到令人髮指。

還有齊國的刀幣，形狀真就像把小刀，和我們常見的方孔圓錢完全不是一個路子。

最讓我覺得有意思的是稷下學宮的介紹。兩千多年前，各派學者在這裏自由辯論、講學，堪稱中國最早的「大學」，而且是不設門檻的那種。站在展板前讀那些歷史，會有一種奇怪的自豪感，好像這些智慧跟自己也有點關係。

整個館逛下來大概兩個小時左右。如果對歷史感興趣，再多個半小時也不夠。旁邊還有東周殉馬坑，時間寬裕可以一起看。

齊文化博物館

地址：臨淄區臨淄大道308號



6. 顏神古鎮

顏神古鎮在博山區，是這次走得最遠的一站，從張店區過去要一個多小時。門票39.9元起，不同套票價格不同。開放時間是8:30到17:00。

古鎮原名「古窯村」，從北宋開始就是陶瓷燒造的重鎮。現在還能看到13座保存下來的古圓窯，散落在古鎮各處，有的長滿了草，有的被改成了展覽空間。走在這裏，腳下的石板路旁邊就是匣缽牆。

所謂匣缽，就是燒窯時用來裝坯件的容器，用久了廢棄了，當地人就拿它壘牆，一圈一圈疊上去，遠看像蜂巢，近看全是歲月。

鎮上最值得看的是琉璃表演。在古鎮的琉璃劇場裏，師傅現場演示琉璃吹制，一團料從爐子裏出來，到最終成型，整個過程不過幾分鐘，但那種手上的活兒，是要有功力才能攢出來的。

除了古窯和琉璃，鎮上還有不少老院子、藝術家工作室和小展覽，慢慢逛能消磨半天。

顏神古鎮

地址：博山區山頭街道



寫在最後

淄博這地方，吃得認真，玩得也認真。我是挺喜歡的，很符合我心中小城的樣子，還是老規矩，評論區歡迎補充分享！

關於住宿：

張店區（即市中心）選擇較多，建議住連鎖品牌更有保障。

關於交通：

淄博有兩個動車站：淄博站、淄博北站。建議坐到淄博站，位於市區離各個打卡點近更方便，去其他區的公交線路也更多。



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】