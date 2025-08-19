浙江台州自由行｜黃岩石窟夏日打卡消暑　米芝蓮美食新榮記歎海鮮

前段時間流行一個說法：「人就應該待在沒有天花板的地方。」但講講道理，這個天氣，這個温度，每天上班通勤都已經是挑戰人類生存之極限了。人，偶爾還是要待在紫外線照不到的地方。



七八月還是要出門玩的，畢竟放暑假這個動作是刻在香港人DNA裏的。想要「低汗出行」，選擇說多也多，比如找個度假酒店躺着啦，去美術館看展啦，或者晚上去海邊散步吹個風，都不錯。

我推薦一個更小眾的消暑玩法：逛石窟。

前段時間不是去了一趟台州麼，連着逛了兩個石窟後，莫名有些後知後覺：

「齊天大聖孫悟空為什麼住在花果山水簾洞？」

「因為涼快啊！」



一個直觀的數據：我去的當天下午戶外温度顯示38度，石窟內只有25度。很涼快吧？再添一件薄外套不過分吧？

台州有兩個名氣很大的石窟，「黃岩石窟」和「長嶼硐天」，分別位於黃岩區和温嶺市，各自都有出彩的地方。但要是覺得，「只是為了逛石窟，台州也不是非去不可」，我再重複一個很熱的知識：台州還是新榮記老家呀！

台州菜有多好吃不用多說了吧，在浙菜裏絕對是拔尖的，許多嘴刁的朋友來台州一趟單純為了打卡新榮記。

在這種蒸桑拿的天氣，逛逛石窟、巡邏幾家台州特色的餐館，清清爽爽地玩一遭，才是這座城市的正確打開方式。

1. 台州黃岩區

黃岩區景點：黃岩石窟

一處沒落的採石場遺址如何煥發新生？黃岩石窟是個很好的案例。

土生土長的黃岩人應該更熟悉黃岩石窟的曾用名，石板倉、蟠龍洞、錦繡黃岩。聽說在還沒有改造前，石窟裏擺放着帝王塑像，燈光昏暗，來這裏溜達過的黃岩小孩都有被泥塑嚇到的經歷。

台州「黃岩石窟」外部（圖左）和內部（圖右）。（嬉遊旅行指南提供）

聽黃岩人說，今年重新開放的黃岩石窟，變得很陌生。雖然沒有大動干戈的改革，還是同樣陡峭的山體，奇情的岩石，但整個採石場的氣質都變了。石窟裏展覽，有當代藝術家的裝置作品，有咖啡館和風物商店，還有樂隊的演出。

黃岩石窟，突然就洋氣起來了。

黃岩石窟重煥新生，背後出力的團隊陣容堪稱華麗。沃爾夫建築獎得主許甜甜的設計團隊操刀了黃岩石窟的整體改造，曾在碧山、茅貢、景邁山進行鄉建工作的左靖工作室策劃了以《石》為主題的開幕展，上海先鋒品牌「Cila」和「月球咖啡」、原創國潮品牌「哭喊中心」的限時商店曾在這裏駐紮。

沿着參觀動線走了一圈，覺得牆面、拐角處的導視很漂亮，查了資料，原來是導視設計師毛益挺的作品。

沿着參觀動線走了一圈，覺得牆面、拐角處的導視很漂亮，查了資料，原來是導視設計師毛益挺的作品。

言歸正傳，黃岩石窟由3個獨立又聯通的洞窟組成，1號窟最大也最出片，經過一座編木拱橋，左邊是礦洞積水形成的碧潭，右邊是一家石窟咖啡館「Orange Caves」。

看潭水顏色就知道很深了，水下布了一張防護網來保障遊客安全。今年7月，黃岩石窟開放了遊船項目，坐船通過狹窄的開採通道去到另一個開闊的石潭，大概這就是「初極狹，才通人，復行數十步，豁然開朗」的直觀體驗吧。

「Orange Caves」中央有個景觀篝火裝置，雖然看起來蠻熱的，但喝杯咖啡的時間，就有一二三四波遊客來這裏拍照。外面很熱嗎？來石窟裏烤火啊。

沿着橋繼續往裏走，能看到廢物利用搭建的藝術裝置以及投射在石壁上的光影展。黃岩石窟裏面水汽大，有光的地方就有廷得耳效應，看起來像一座雲橋。

連接1號窟與2號窟的廊道長達260米，正好是耐心看完一場展覽的長度。在這條展廊裏，光和岩壁是借彼此來開口說話的。恰如那句，上帝說要有光，於是就有了光。

印象頗深的作品出自藝術家黃喆之手，名為《支山》。潮濕的地面支起數十根黑色鐵管，延伸至岩壁頂部，肉眼看很震撼，像《權力遊戲》裏的場景。

黃喆以古人「支山腰」的習俗為靈感創作了這個藝術裝置，強調人與自然的相處之道。

每個展覽單元都有特定的主題，不侷限於空間和時間，古代文人的字畫與當代藝術裝置共存於此，隔空擊掌。

2號窟有三個大小各異的劇場，一個頭頂岩壁的室內劇場，兩個露天的室外劇場。

石窟裏辦演出不要太合適，自帶混響，氛圍感又足，很適合打碟（不是），中國內地「Joyside」樂隊的主唱邊遠和中國內地樂團「Schoolgirl byebye」都在黃岩石窟辦過專場，我看到有歌迷評價說這是最妙的live場地。

*想去石窟裏看演出的朋友可以關注黃岩石窟的官方賬號，每個月會公布活動排期及演出時間。



3號窟比較小，上海先鋒品牌「Cila」和黃岩石窟合作的限時風物商店設在這裏，看到有賣寧夏霞多麗葡萄酒、山西左雲縣的黑苦蕎、福建魚貨，帶一些來自全國各地的手信回去也不錯。

黃岩石窟

地址：台州市黃岩區江口街道江口街道山下郎村

門票：60元（人民幣，下同。小程序或現場買票）

入場時間：09:00-16:00



黃岩區美食一：老扁酒家

黃岩的美食店是可以一吃再吃的，比如老扁。

和新榮記一樣，老扁也是大排檔起家。有個台州朋友曾經說：「我覺得老扁比新榮記好吃啊。」千人千味，口味這件事上很難有個評判標準，但從菜品和環境來說，老扁確實是好吃的。

明檔點單，當天有什麼海貨一目瞭然。據說老扁的拿貨渠道很硬。老扁正對面就是黃岩興嘉廟，二樓包廂的景觀面很不錯。

老扁的招牌菜，沙蒜豆麪和炒辣螺。👇👇👇

沙蒜也叫海葵，外形像蒜頭，由此得名。沙蒜本身沒有鱗片也沒有刺，軟軟滑滑，以前吃過不正宗的沙蒜豆麪，會覺得湯汁鹹膩糊嘴，老扁的沙蒜豆麪只有鮮味，切成小塊的沙蒜爽脆又嫩滑，綠豆麪掛着湯汁一口送進嘴巴裏，太絕。

辣螺也是每桌必點，做法是先把辣螺的殼敲碎，再把殼和肉一起紅燒，螺肉鮮甜入味，還有一點辣螺自帶的芥末味，口感很豐富。可以搭配米醋一起吃，吃多了不會覺得太鹹。

還要隆重介紹的一道菜是家燒豆腐，同樣是鮮掉眉毛的湯汁透過豆腐的孔洞，夾一筷子，白水洋豆腐煙熏火燎的獨特風味在口腔裏瀰漫，簡直是仙品。喜歡煙熏風味的朋友一定要試試，我覺得只要是白水洋產的豆腐，怎麼燒都不會差的。

老扁酒家

地址：台州市黃岩區金帶路577號

人均：200元



黃岩區美食二：新軍排擋

新軍排擋藏在居民樓的巷子裏，位置比較偏。店門口有一片菜園子，長勢喜人。聽說店面是老闆自己家的房子，菜品定價會比較實惠。

新軍排擋店內環境。（嬉遊旅遊指南提供）

才下午五點，三個鋪位的餐館已經坐得滿滿當當了。

海瓜子真的有瓜子味，拿來下酒很合適。

白灼基圍蝦，主打一個原汁原味。基圍蝦很新鮮，吃起來鮮甜彈牙。

爆炒黃鱔，不掛什麼湯汁，乾辣椒段、洋蔥、蒜苗爆炒後的香氣撲鼻而來，火候調味都不錯，有鑊氣，很下飯。

紅燒海兔，怎麼可以這麼q彈！連吃了五個，湯汁拌飯一絕。

新軍大排檔

地址：台州市黃岩區坎頭張村里仁路（鴻鑫面館旁）

人均：80元



2. 台州温嶺市

溫嶺市景點：長嶼硐天

從南北朝開始，長嶼硐天就是巨大的採石場，這裏開採出的石頭被運往全國各地。1500餘年的持續採石將山體挖空，形成了一個個硐。

長嶼硐天景點分散，遊玩路線較長，體力消耗大。單拎幾個代表景點出來，我更推薦觀夕硐、水雲硐、雙門石窟。

觀夕硐，石硐群最多也最複雜的景點。入口處有一眼清泉，走進硐窟能看到碧綠的潭水，從視覺上帶來降温效果。硐窟中央有一座彌勒佛像，近代雕刻而成，近看恢弘大氣。

硐窟內部像個天然空調房，有多涼快呢？有的遊客一旦坐下，就不想走了。岩硐音樂廳也在這裏，會有免費的古典樂演出。觀夕硐也是可以划船的，一艘小船核載兩人，40元半小時。

水雲硐，《神鵰俠侶》《鹿鼎記》等多部劇組曾取景於此。水雲硐是本次石窟旅行中最涼快的景點，沒有之一。體感温度可能只有20度，很真誠說，中間一度涼快到想添衣服。

+ 2

經過一條長長的通道，穿過洞口後來到高達100餘米的單硐，視野豁然開朗。作為一名盜墓筆記讀者，我覺得要是影視化作品在這裏取景拍攝，也很合適啊！

水雲硐裏水汽大，照片拍出來仙氣很足的樣子。硐頂有個小孔，天氣好的時候會直直泄下一柱光，我刷到不少網友在這裏拍到了人生照片。

沿着台階繼續爬升，石硐半高處還原了先民開山採石的場景。長嶼硐天的石頭被用於建設城池、橋樑、道路、民居等，水雲硐專門設置了一處微型景觀，展示以石頭為主要材料的建築體。

雙門石窟，道教文化很濃厚的一個景點。從高處俯瞰，八卦狀的白玉長廊在水面上鋪開，很出片。兩爿劈開的石壁指引方向，移步換景，每個點位看到的風景都不同。

從雙門石窟出來，經過盤龍潭，就是出入口的方向。盤龍潭更適合帶小朋友過來玩，樹上掛着蜘蛛、螞蟻、水母等塑料擺件，對於成年人來說有點匪夷所思。

長嶼石窟最近開放了夜遊，入園時間17:00-22:00，門票40元/人，看了演出表，有水上飛人、篝火晚會、打鐵花等活動，小朋友應該會很喜歡。

長嶼硐天

地址：台州市温嶺市新河鎮亞園路

門票：120元

入場時間：08:00-16:30



Tips：

1. 長嶼硐天景區涵蓋的範圍很大，包括「雙門硐景區」和「八仙岩景區」兩大塊，導航要定位到「長嶼硐天雙門硐景區」。

2. 所有景點的聯票是120元，也可以分開買票，雙門硐15元、觀夕硐40元、水云硐40元、雙門石窟35元、熊貓館30元、淨明硐免費、其中雙門硐的人場票是必須要買的。觀光車費用20元，不限乘坐次數，招手即停。



溫嶺市美食：新榮記

離長嶼硐天比較近的新榮記門店是温嶺九龍店，靈湖總店在臨海市，這邊放在一起說。

30年前，新榮記創始人張勇在臨海三角馬路開了第一家「新榮記食府」，此後新榮記旗下餐廳開枝散葉。新榮記走出家鄉後，做的最成功的一件事，就是打響了台州菜的名氣，也帶動了台州菜館那麼卷，那麼美。

靈湖總店很難約，需要提前個把月訂座。很多人是衝靈湖總店的名頭來的，也有人覺得靈湖店的出品更穩定。

這幾個月是禁漁期，禁止大規模捕撈，但海釣還是可以的，夏季菜單的主題就叫「禁漁不禁慾」。

+ 1

琥珀黃酒熟醉富貴蝦，四段蝦身，一口300塊，是金錢的味道。價格擺在這裏，用料肯定是講究的。濃郁的酒香包裹着溏心蝦膏，佐以口感脆爽的萵筍，入口很驚豔。

鯧魚燒年糕，經典家燒口味，鯧魚沒什麼刺，魚肉很嫩很鮮，在嘴巴裏輕輕一抿就能化開。年糕米香味很足，吃起來有嚼勁，沾着濃郁的湯汁更美味。

除了東海野生黃魚、望潮、沙蒜這些台州本地食材，新榮記也蒐羅來全國各地優秀的食材轉化加工為自己的菜式，這道鮮雞樅菌辣椒茭白小炒雞就很不錯。

脆皮妙齡鴿，也是一道經典粵菜，新榮記的做法更細緻，精選出生13天的乳鴿炸制而成，一口爆汁。

新榮記溫嶺九龍店距離長嶼硐天車程約25分鐘，比起靈湖總店也是更好預約。經典菜式都差不多，約不上靈湖店的朋友可以來這家店嘗個鮮。

台州菜的做法不成系統，很多台州朋友會對台州菜作出評價：「就是家燒啊。」的確，台州靠海吃海，做一道令人垂涎的美食，只需還原食材本味。總結特點，就是一個「鮮」字。

新榮記

靈湖店：台州市臨海市臨海大道239號

温嶺店：台州市温嶺市萬昌中路688號

人均：700元



以上是一份主打吃喝玩樂的台州旅遊攻略，兩天一夜的行程剛剛好，不會太累。台州好吃的餐館還有很多，歡迎廣大朋友推薦。

如果你也剛好去過黃岩石窟和長嶼硐天，留言告訴我們，誰才是你心中的夏日避暑地第一名！

台州臨海紫陽街石碑（嬉遊旅行指南提供）

出行貼士

黃岩石窟：鐵路出發，到達台州西站或台州站，距離黃岩石窟景點車程20分鐘內，打車很方便。

長嶼硐天：鐵路出發，到達到温嶺站，距離長嶼硐天景點車程半小時，打車同樣便利。

自駕：自駕遊玩可以住在温嶺澤國鎮，剛好是兩個景點的中間段位置。



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】