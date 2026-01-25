長沙美食推薦8家｜老店嗦湖南米粉幾蚊起　笨羅卜東升嚐地道湘菜

在長沙必做的兩件事，其一是喝茶（顏悦色），其二就是嗦粉。不誇張地說，我在長沙那三天，嗦了九碗粉，吃了六碗飯，漲了五斤肉，回去踩了一周的橢圓機（亦稱太空漫步機）。



長沙人對米粉是有執念的，一日三餐是米粉，宵夜下午茶還是米粉。也難怪，湖南米粉種類之多，做法之雜，已經到了讓人眼花繚亂的程度。

扁粉，圓粉，還是粗粉；湯粉、拌粉，還是滷粉；煨碼，炒碼，還是蒸碼。

為了宣傳米粉文化，長沙市芙蓉區專門開設了一條「湖南米粉街」，街口處有一家「湖南米粉博物館」，可見長沙人對於米粉之熱衷。

埋頭猛吃了三天，給大家整理出了一份長沙美食攻略。嗦粉為主，也有幾家地道的湘菜館子。說實話，常年base美食窪地杭州，推薦長沙的美食店還是有點心虛的，希望路過的長沙朋友可以多多補充。

1. 正宗桂林特色滷粉

這家滷粉店位於長沙核心商圈地段，從五一廣場地鐵站出來，走個三百米就能到。入店第一眼，就是活色生香的一幕。灶台上架着一口鐵鍋，廚師揮動麒麟臂邊顛鍋邊炒，辣椒的香氣直衝天靈蓋。

店裏的招牌是薯仔泥蓋各種滷粉，薯仔泥可以單獨點，2元（人民幣，下同）一份，量大實惠。廣告牌上的slogan可以看出這家店一點都不虛的：「滷薯仔泥，全國首創。一直被模仿，從未被超越。」

+ 1

老闆娘手腳麻利，下麵撈麵一氣呵成，蓋上滷味和厚厚一層薯仔泥，吆喝食客們加小料。小料台相當華麗，油潑辣子、辣椒蘿蔔乾、酸豆角、泡菜一應俱全，不限量隨意加。泡菜很絕，清爽解膩，是滷粉裏的點睛之筆。

充分拌勻後，裹着薯仔泥的滷粉竟有故人之姿，味道像極了雲南菜薯仔油燜雞，只不過油燜雞裏的薯仔泥稍顯油潤，而這家店的薯仔泥口感粉糯，也沒那麼重口。

滷味是店家自制的，紅油飄香，給不容易入味的圓粉注入了靈魂，搭配爽口的泡菜，嗦起粉來非常過癮。

桂林滷粉開放堂食和外賣，訂單絡繹不絕。才吃一碗麵的功夫，巨量薯仔泥已被清空，老闆又端上滿滿一盆新的，見者震驚。看了營業時間，全天不打烊，來長沙玩的朋友可以來這裏吃個宵夜。嗯……早點也行。

正宗桂林特色滷粉

地址：長沙市芙蓉區東牌樓青石井巷一號

人均：20元



2. 陳記麵粉館

挖到這家店屬於意外之喜，沒有提前做攻略，看到門匾上寫着「始於2002年」，喜上眉梢走了進去。想一想，市中心的位置，23年老店，哪有不好吃的道理？事實證明以上說的都是對的。

這家店屬於湘鄉米粉流派，講究原汁原味、濃淡分明、尤重煨㸆。高明之處，是一個「煨」字，排骨、豬腳、牛肉等食材經過文火慢煨，湯汁完全地浸入食材內部。撈出瑩白的米粉，蓋一勺濃郁的煨碼，所謂濃淡分明。

+ 3

老闆推薦了排骨酸辣，我們另點了一份辣椒炒肉，都是扁面，更掛湯汁，排骨酸辣鮮爽，辣椒炒肉下面一絕，拍完照動筷子，只聽取「嗦」聲一片。在長沙吃粉是不能小口品的，要用粉卷着湯汁一起送進嘴巴里，味道才叫一個正宗。

趕上了米粉店早高峰，半人高的湯麵爐子火力全開，店裏五六個幫廚分工明確。來嗦粉的基本是熟客，一碗粉畢，上班的上班，上學的上學。

離開陳記時，發現五十米外就是農貿市場。瓜果蔬菜挨挨擠擠，本地人慢悠悠地逛、慢悠悠地挑，幸福指數不要太高。

陳記麵粉館

地址：長沙市芙蓉區都正街115號

人均：20元



3. 小東面館

這家麵館是長沙熱心市民推薦的，老闆履歷很漂亮，之前是杭州君悦酒店的廚師。回到家鄉開面館，他是這麼解釋的：「年紀大了就想着回老家創個業。」

小東面館分為上下兩層，裝修偏年輕，有點深夜食堂的風格。一橫一豎兩張吧枱直面廚房，點好單落座，眼前就是水汽升騰的畫面。

+ 2

本來想點他家的招牌熗炒雙脆（毛肚、黃喉），但這家店早上不供應炒碼，最後點了一份豆花肉燥面，味道也是不錯的，底子還可以選扁粉、細粉。

麵條爽滑勁道，問了老闆，是他們店自製的手工面。肉燥是麻辣口的，蓋住了微乎其微的豆腥味，整體吃起來很協調，既有豆花的柔又有面條的韌勁，是一碗八面玲瓏的面！

比起地道的長沙麵館，小東更有創新精神。

從菜單上就能看出：鮑魚小炒肉、黃燜黑山羊、生汆黑豬肉，都是些不常見的碼子，用了融合菜的技法來表達食物風味。菜單根據時令食材來調整，比如去年春天推出了蠶豆肉末，大受歡迎。

在君悦深造過的廚師，確實有兩下子。

小東面館

地址：長沙市芙蓉區人民西路395號

人均：18元



4. 月純老粉鋪

建湘路一帶有不少時髦的咖啡店和甜品店，吸引了年輕人來打卡。

第一眼看到月純老粉鋪的門匾，下意識想：「嚯，好港風的字體設計哦。」走進了才知道，原來真的是一家開了30年老粉鋪，連桌椅都是戰損風的。

雖未到吃飯時間，食客卻不少，店裏基本坐滿了人，門口額外支了三張小桌子。

浙江人喜聞樂見的雪裏蕻佔據了菜單的C位，沒想到再見老鄉，已搖身一變辣妹。嗦一口粉，雪裏蕻的鮮與牛肉澆頭的辣纏纏綿綿，湯裡加了豬油增潤提香。雖然當天氣温高達36度，但已經想到要是在冬天嗦上這麼一碗粉會有多暢快淋漓了。

月純老粉鋪樓上是居民樓，隔壁是一家小超市，熙來攘往，煙火氣十足。建湘路上還有不少好玩的小店，新與舊並存，嗦粉和飲咖互不耽誤，很推薦大家來這邊逛逛。

月純老粉鋪

地址：長沙市芙蓉區建湘路365號

人均：15元



5. 齊記粉店

華夏路是長沙米粉店的修羅場，你卷我卷，爭奇鬥豔。民間評價：莫子湖南米粉街咯，華夏路嗦粉克！（什麼湖南米粉街，華夏路嗦粉去）

齊記粉店，30年以上老店，華夏米粉店頂流之一。無論是不是吃飯時間，來這家店嗦粉都是要等位的。潔癖患者可能會被齊記粉店的環境勸退，開在弄堂裏的蒼蠅館子，邋遢是事實，但架不住好吃呀。

老闆娘是湘潭人，這家店也是正宗的湘潭風味，粉更軟，油湯紅亮，味道濃烈。復刻了本地人的吃法，舀一瓢酸菜酸豆角，再加個煎蛋浸在湯汁裏，浙江人頓悟了：原來這就是湘見恨晚。

齊記粉店

地址：長沙市開福區華夏路182號

人均：10元



6. 凱哥粉店

這家店原來叫涵坨粉店，據說是因為原房東要收回名字的版權，凱哥才閃亮登場。店面不大，只有四張桌子，每日迎來送往。

凱哥麵館主打蒸碼煨碼，還有什麼碼子都不加的光頭粉。點了嗦粉人心中永遠的白月光肉絲米粉，盛惠8元，價格感人。

把一碗尋常的粉做好吃，湯底尤其重要。端上來的肉絲粉湯底鮮亮，帶點漂亮的油花，肉絲鹹香有嚼勁，重口人士可以添一勺店裏的辣椒面，很香。

雖然沒有齊記名聲大，我覺得凱哥也是值得一吃的。

凱哥粉店

地址：長沙市開福區華夏路268號

人均：10元



7. 笨羅卜

推薦笨羅卜還是有點心虛的，很擔心站在食物鏈頂端的長沙人站出來進行一些美食霸權：「鄉里別就知道吃笨羅卜。」謹慎詢問了幾個長沙朋友，他們讓我放寬心：「本地人也是會去笨羅卜吃飯的。」

不可否認，笨羅卜已經成為長沙的美食符號。再謹慎點講，笨羅卜是一張不會出錯的安全牌。

+ 1

醋蒸雞，笨羅卜的主打菜品，以醃製的雞腿肉為主料，搭配剁椒、米醋等調味蒸制而成。先嗦一口雞肉上的湯汁，再細細品剁成小塊的雞肉，口感嫩滑酸辣，吃起來很上癮。

小炒鮮黃牛肉，牛肉切薄片與濃墨重彩的辣椒一起猛火爆炒，突出一個嫩字。笨羅卜用料很紮實，牛肉量很大，辣度尚可，搭配米飯食用更佳。

爆炒牛蛙，本場最佳。牛蛙很入味，紫蘇的風味明顯，吃的時候需要用舌頭和牙齒細緻地挑出骨頭，這道菜的辣度對於浙江人來說有點超標了，味蕾被暴擊，但欲罷不能。

查了地圖，笨羅卜在長沙一共有15家門店，為全國遊客敞開大門！

笨羅卜

地址：長沙市芙蓉區育英街14號

人均：60元



8. 旭興東升飯店

東升飯店開在王家沖路居民區，本地食客居多。這家店更像父母輩偏愛的餐館，店內環境樸實無華，菜品重油重辣。

鍋巴魷魚，幾乎是每桌必點。剛上菜時鍋巴油香酥脆，等吸滿了魷魚的湯汁，口感也會變得軟糯。魷魚彈嫩入味，空口吃也不會覺得太辣。這道菜分量很大，吃不完打包帶走當宵夜也不錯。

水煮香乾，極致的q彈。如果香乾也有年齡之分，那這道香乾正直青春年華，滿滿的膠原蛋白。上面蓋的一層粗辣椒面也是重頭戲，經熱油激發出香氣，為香乾增色提味，原本不愛吃香乾的攝影師都吃了小半碗。

旭興東升飯店

地址：長沙市雨花區砂子塘街道王家沖178號

人均：50元



以上是一份重嗦粉、輕乾飯的長沙美食攻略，歡迎補充。

長沙人對於美食的孜孜不倦，基於這座城市的宜居程度。也許是因為房價低、物產豐富、人民幸福感足，所以長沙人也對吃喝玩樂有着高度追求。

享樂主義在長沙並非一個貶義詞，而是幸福生活的具像化表現。（嬉遊旅行指南提供）

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】