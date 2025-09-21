成都自由行｜6家特色老茶館　喝茶採耳變臉多種體驗　本地人最愛

成都今年的桂花和雨來得突然，當地居民一覺醒來滿城俱是桂花香。我運氣還算不錯，正巧趕上，今年的第一場桂花雨是在成都看到的o(*￣▽￣*)ブ



來成都，還是得體驗下這裏的茶文化，如果你在國慶前來，還能趕上「桂花樹下桂花雨，桂花雨中品茶香」的季節限定。

成都人民的好茶，用句老話形容很貼切：「一城居民半茶客」，大街小巷的茶館裏俱是熙熙攘攘的茶客。

川派茶館特色十分鮮明，幾把楠竹椅子，配一矮方桌和蓋碗茶。點上一碗後配保温壺，開水半自助可無限續，只要你願意，往那一坐就能待一整天。

成都的大多數茶館是開放露天式的，不拘場地，公園角落，巷子拐角甚至是馬路牙子邊都有，地理位置也超適合賞桂花。

茶館裏氛圍鬆弛安逸，喝茶也不在意諸多規矩，怎麼舒服怎麼來，主打一個放鬆隨性，下面我給大家介紹幾家成都市區附近的特色老茶館。

成都特色老茶館

1. 金琴老茶館：最具市井煙火氣的社區老茶館

茶館藏在撫琴路居民區的小巷子裏，地理位置優越，寬窄巷子、魁星樓都在周邊。

茶館對老年人友好，早八至晌午十二點60歲以上老人可享受半價優惠，因此茶館裏早上喝茶的主力軍多是附近的大齡土著，好多甚至是提溜着份晨報就來了。

一過大門，就在熹微晨光中瞧見位戴着眼鏡認真看書閲讀的大爺。

茶館前身是座清代的老宅，木製的老屋建築是從西充古村裏原件搬遷來的，院內的牆上還有好多老物件，很有年代感。

堂中央還有個四方檐的小天井，遇到雨天，無根水會順着傾斜的屋檐彙集向下。

茶館不止賣茶，茶單外還多一張吃食單，均價都是十來塊（人民幣，下同）。推薦怪味麵條，店裏掌勺的大師傅自個兒研發的涼麵口味。素白的涼麵上蓋着一撮辣椒醬，配着些許青白的葱花。色澤分明，不油。調味複合，鮮辣中混合着甜酸，絕對是你沒吃過的味道，夠怪也夠香。風捲殘雲嗦完一碗麵，意猶未盡之時茶剛涼下，配一盞醇厚的普洱茶湯，巴適~

金琴茶館在每周二至周五下午3點的時候，會有免費的相聲和評書表演。那會兒茶館基本客滿，聊天的聊天，打牌的打牌，每個茶客都有自己的圈子和樂趣，煙火氣十足。

金琴老茶館

地址：成都市金牛區撫琴路6號附3號

時間：8:00-18:00



2. 鶴鳴茶社：喧囂熱鬧老茶館的典型代表

你要問哪個茶館人最熱鬧最具有氛圍感？那鶴鳴茶館絕對在榜首，想體驗熱鬧與氛圍的話，來這裏不會錯。

茶社始建於1923年，是名副其實的百年老茶館了。鶴鳴茶社聲名在外，慕名而來的人也多，甚至有很多國際友人。

茶社入口那圈可謂人頭攢動，茶客們嗑着瓜子品着茶，擺着各自的龍門陣，熱鬧極了。

畢竟是老牌子，經營久了有自己的一套，看似無序雜亂的空間內其實井然有序。茶客雖多，但裏頭的工作人員心裏頭門清，能在人堆裏迅速鎖定茶客位置，上茶出餐不會出錯。

茶單價格在16-58元不等，具體消費豐儉由人。

點非遺摻茶的話，包含功夫茶沖泡表演。茶博士會提着長嘴壺過來，一套動作行下來行雲流水，誰看了不說一句少俠好身手。

茶社內有專門的區域可以體驗地道的老成都採耳文化，30元/人。使用一次性工具的話需要加收10元，上手的舒耳郎都是多年的功夫了，手很穩。

想看表演又不想擠人潮的朋友推薦上茶社二樓雅座，座位低消48元/人。二樓入座可以看川劇變臉、水袖舞、手影戲等非遺表演。舞者還會與觀眾互動，當時表演變臉的小哥憑藉過硬技術逗樂了全場觀眾。

這裏的計時單位可以用盞來計量，連焦慮都會自動調節成0.5倍速的。喝下一盞後再慢悠悠續上，躺在竹椅上聽邊上的茶客嘮嗑，絲毫不會有虛度光陰的罪惡感。

鶴鳴茶社

地址：成都市青羊區祠堂街9號人民公園內

時間：7:00-22:00



3. 川西茶廊：公園巴適的老茶館，人少清靜

同樣是公園內的茶社，川西茶廊更低調。茶廊位於浣花溪公園的西南角，茶館臨水而建，邊上是清水河。

導航到公園西門走幾步就是，這個時節道路兩旁全是盛開的金桂和丹桂，一路過去香氣襲人。

浣花溪公園算是當地人私藏的寶藏地方了，據說茶廊在公園建成起就在了，到如今也有幾十年的歷史了。公園內綠化極好，簡直是個天然大氧吧，選這裏開個茶館，不得不感嘆成都人是真的懂生活。站在桂花樹下閒看桂花時，想起上學時代讀過的詩句：「欲買桂花同載酒，終不似，少年遊。」

淡淡的思緒剛翻湧上來，就被旁邊搖着扇子的大爺截住了，「妹妹，過來喝杯茶唄。」呃，酒還是算了，茶倒是可以。說來神奇，人多喝酒容易心氣鬱結，但茶就不一樣，越喝心態越平和。

推薦苦蕎茶，苦蕎是西部地區特色的植物，泡開後茶湯清亮，帶着麥香，入口微澀，但回甘綿長。

茶過三巡後漸漸適口，配着公園的桂花香，聽着周圍茶客從南聊到北，也算偷得浮生半日閒。

川西茶廊

地址：成都市青羊區草堂街道青華路9號浣花溪公園西南角

時間：9:00-18:00



4. 大慈茶園：地處繁華地段鬧中取靜的寺廟茶社

要說前衛創新的茶舍，我覺得大慈茶社得有一席之地。茶社位於大聖慈寺內，地處成都太古里商城內，外頭高樓林立，車水馬龍，裏頭一派寧靜祥和，一牆之隔一邊是寺院香火，一邊是酒吧打碟，反差感拉滿。

大慈寺對外免費開放，喝茶的話直接入寺即可。茶館分露天座位和室內包間，入座有茶位低消，標準是30元。

室內座位可以觀看功夫茶表演。比起其他茶館，這裏顯得清靜很多，許是因為地處佛門寺廟，大家不由自主便降低了音量。

大慈茶園點餐更自助，點餐完成後需要自己拿着小票去相應的窗口領取茶食。

值得一提的是大慈茶園在吃食上與時俱進，除了蓋碗茶外，推出了咖啡、創新甜品甚至是不辣版本的涼麵，口味上對外地遊客很友好。

大慈茶園

地址：成都市錦江區紗帽街8號古大聖慈寺寺廟內

時間：8:00-21:00



5. 文殊院香園：靜心好去處，半邊煙火半邊清香

文殊院香火鼎盛，是成都市區內保存最為完整的佛教寺廟。成都的寺廟裏，文殊院算得上年頭最久、名氣最大、香火也最旺的。

但這回不聊文殊院，聊的是文殊院裏的茶館「香園」。寺廟茶社在成都見怪不怪啦，但香園絕對是其中獨一份的精神保護區了，自帶精神慰藉功能。露天座位附近的樹上隨處可見各種意想不到的句子，帶着幾分接地氣的禪意，細讀一番簡直寬慰人心。

卷完了奶茶，喝慣了咖啡，回過頭才意識到，茶才是王道。來成都幾天，原以為已被火鍋沸騰的白霧浸透出點川味，卻在遊人如織等待時意識到自己仍是茶碗裏未舒展的茶葉，生活的奧秘還得慢慢體會。

推薦碧潭飄雪，川渝地區的特色花茶。以峨眉高山綠茶為茶坯，搭配茉莉花窖制而成。茶香清鮮，茉莉花香濃郁但不會蓋過茶味，花香茶香協調持久，入喉鮮爽甘醇，回味中帶着回甘。

香園很大，裏頭其實有好幾家茶社館，越往裏走人越少。在最裏面的福慧樓點茶附贈抄經體驗，當然價格也隨之更高些，茶位費48元到128元不等。

文殊院香園

地址：成都市青羊區文殊院街66號

時間：8:30-21:00



6. 古娘娘廟齋茶堂

大部分人應該不知道，文殊院一牆之隔街道上有個蜀漢廣生宮古娘娘廟。古娘娘廟始建於三國的蜀漢時期，原為蜀國皇室宗祠，距今已有1800餘年歷史。古娘娘廟是座道觀，佈局呈現老式的四合院落樣式。

道觀的大部分區域現在已經成為茶客的待客區，僅裏側的四方院落是祭祀供奉的道場，市井煙火氣息與清修感在這裏得到了一個微妙的平衡。

屋內梁下還掛着紀念抗戰勝利的橫幅，嚯，乍一看相當醒目。

這裏是很多當地老輩的喝茶根據地，想體驗原汁原味的老成都人民喝茶氛圍，我推薦你來這裏。據茶堂裏的嬢嬢說，每天固定的位置上都會出現幾個熟悉的面孔。來這喝茶几乎已經成為很多茶客每日固定的事項，和上班打卡一樣，喝茶喝出班味也是獨一份的。

齋堂的茶單是道長手寫的，一手小楷端正齊整，橫撇豎捺間還帶着幾分逍遙不羈。

而且這裏的蓋碗茶價格相當親民，一碗茉莉花茶只需要5元。我試了下，入口微澀，但花香濃郁，介於價格在那兒，這個品質已經很不錯了。

古娘娘廟齋茶堂

地址：成都市青羊區文殊院街50號院古娘娘廟內

時間：8:00-17:00



成都茶廠銷售部

在成都大街小巷的茶館裏狂炫幾日茶後，雖說是牛飲，但還是有品到細糠的。成功被三花茶圈粉，茶香綿長悠遠，且耐泡。

給大家推薦下，在改革開放前，成都有一個茶廠叫「成都茶廠」。生產的花茶按品質進行分級售賣，可分為特級、一級、二級、三級、四級、五級、六級、碎茶和片茶等九個等級。

這個成都茶廠如今依然在營業，只是規模小了很多，老廠子幹不過那些宣發漫天的網紅茶。

我去老茶廠那邊的營業店鋪跑了一趟，現在他們市面上銷售最多的這種包裝（圖4、圖5）的。

前面幾級的價格略貴，其中「三花」剛好是裏頭性價比最高的，因此成都各個茶館中最暢銷的茶品多為三花，「啖三花」也是老成都人民喝茶的代稱。

喜歡喝茶的小夥伴可以直接線上下單，當然我是人肉揹回家了一袋。

成都茶廠銷售部

地址：成都市錦江區一新橋75號

時間：9:00-20:30



忙裏偷閒這個詞在成都是個偽命題，茶湯注入白瓷蒸騰起的聲響比時鐘走針的動靜更從容。

成都不缺煙火，不缺閒適，同樣不缺生活與壓力。這裏的人民只是善於將日子過得更踏實，將焦慮放緩。

【本文獲「嬉游旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】