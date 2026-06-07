廣西百色景點｜必訪世界第一大天坑群　浩坤湖山水秘境媲美瑞士

在挖掘國內小眾旅行地的時候，我發現外國人的旅商是有點東西的。



為什麼來中國旅遊的老外都喜歡去廣西？有逛南寧青秀山的，有在龍脊梯田喝下午茶的，有去崇左明仕田園坐竹筏的，眼裏都是對綠水青山的驚歎。

在他們一句句「賽瑞士」「似童話」的讚美下，我都想去看看，廣西到底有什麼了。

這次解鎖的便是深藏桂西的小城——百色。這座中國芒果之鄉，距離南寧1.5小時高鐵，不僅氣候宜人，還擁有得天獨厚的自然風光。這裏沒有過度商業化的喧囂，沒有遊人如織的擁擠，只有青山映碧水，天坑藏秘境，峽谷生清涼，每一處都美到骨子裏。

廣西百色旅遊景點推薦

1. 浩坤湖

這座高原喀斯特湖泊，被數十座錐狀峰林温柔環抱，湖水常年呈翡翠般的藍綠色。20平方公里的湖面，形成了微氣候環境，時而云霧環繞，時而撥雲見日。

來浩坤湖可以在湖邊民宿住一晚，一是因為清晨的浩坤湖最為動人，二是因為住在裏面可以免門票。

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早晨拉開窗簾那一刻，宛如身臨仙境，薄霧纏繞着青山，湖面泛着淡淡的金光。在晨霧裏乘竹筏遊湖，一切煩惱消散無蹤，眼前只有山風拂過湖面的漣漪，峰林倒映水中的靜謐，以及湖邊人家的煙火氣。峰林如黛，湖水如翡，宛如一幅流動的水墨長卷。

浩坤湖主要是遊湖和徒步兩種玩法。遊湖可選景區官方遊船，在漁人碼頭乘坐，70元（人民幣，下同）/人。有的民宿也有自己的小船，拼船50元/人，6-8人一船，包船大約200元/小時。個別湖邊民宿還有皮划艇可以玩。

徒步有小白到大神的玩法。今天推薦的是適合大部分年齡段的玩法。一路上我碰到了上到退休的叔叔阿姨，下到五六歲的小朋友。

浩坤湖

門票：56元



A. 鳳凰山山頂

浩坤湖最初應該是被張馨予的打卡機位帶火的，位於弄外屯山頂，可以俯瞰浩坤湖。網上攻略有一大把，但我詳細了解後，打了退堂鼓。那條上山路比較爛，之前人少還可以乘村民的摩托車上山，然後步行15分鐘到山頂。現在火了以後，排隊很誇張，摩托車基本上接待不過來。

好在我發現了它的平替。鳳凰山這條路線，人很少，我去的時候甚至沒有看到第二個遊客。

這是民宿老闆推薦給我的，就在民宿附近，直接導航「三合鄉村旅遊區遊客中心」，步行就能到達。

遊客中心旁邊有個網球場，可以看到指示牌。爬到山頂大約需要20分鐘，中間部分的坡是比較陡的，要注意腳下安全，也要記得保護環境。

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氣喘吁吁爬到山頂，這心曠神怡的景色能讓人一下子忘記登山的疲倦。冬季的山谷總是霧濛濛的，如果晴天來，配上夕陽晚霞，那可太絕了。

如果覺得爬山還是有點累的話，湖邊的魚仙亭和三合觀景台，要簡單多了，也可以俯瞰浩坤湖。這座魚仙亭以前是漁民出發前向魚仙祈福的地方。

B. 棕櫚洞

一定要導航到豬籠洞，停車後，沿公路步行到棕櫚洞。棕櫚洞屬於新手級別，走幾十級台階就到了洞口，隨手一拍都是大片。

再往前走，翻過一座山，下到谷底有一個芭蕉洞。芭蕉洞更野生，有非常壯觀的鐘乳石。不過路途較遠，回程還要原路返回，往返差不多3小時，大家量力而行。

C. 豬籠洞

從棕櫚洞下來後，不要急着回停車場。豬籠洞的正確入口就在馬路對面。看下圖的台階，沿着往下走就對了。

台階是之字形的，走到底還能擁有一個絕佳的湖景視角。然後再向前100米就到達了豬籠洞洞口下方。洞如其名，整個洞的形狀就像豬籠草的兜，入口和出口是垂直的，恐高的朋友應該會掉頭就走吧。這也是為什麼我要推薦從下往上走的原因，畢竟從上往下看，難度係數又增加了一級。

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這個洞是天然形成的，就這麼垂直貫穿於懸崖峭壁上。2008年以前，這是浩坤村村民通往外界唯一的通道！村民用竹子、樹枝、藤蔓搭建了一條天梯。在道路修通前，他們要揹着揹簍，翻山越嶺出入村子。

爬上豬籠洞，再沿着峭壁上山，就回到停車場了。這一路略帶刺激的探險就此結束。

D. 漁翁亭

這個觀景台和魚仙亭差不多，5分鐘就能登頂，輕鬆不費力。到這裏基本就是自駕或騎行的終點了，可以原路返回。浩坤湖非常狹長，時間不夠的就不建議環湖了。

這邊的景點都還比較野，看風景的同時，安全是最最重要的。

另外，景區內的商業街和民宿都可以用餐，農家菜食材新鮮，靠山吃山靠水吃水，這裏兩者兼得。

2. 樂業大石圍天坑群

這裏是被稱為「世界天坑博物館」，是世界第一大天坑群。來廣西，當然要看看這億萬年前地質運動留給地球的神奇印記。

核心的大石圍主天坑坑口呈橢圓形，長600米、寬420米，垂直深度達613米，相當於200層高樓的高度，坑底藏着9.6萬平方米的世界最大地下原始森林，宛如一個與世隔絕的地心秘境。

西峰峭壁上的雲海天舟懸挑觀景台，是必打卡的雲端機位。海拔1450米處向外凌空延展，腳下就是深不見底的天坑。雲霧繚繞時，彷彿浮於雲端，那種天地壯闊的震撼，只有親身抵達才能體會。

如果喜歡刺激的，一定要試試天坑速降。大石圍天坑裏最值得去的就是白洞天坑，頂部靠一根繩子速降到百米下的坑底原始森林，再穿越一段黑暗且原始的地下溶洞，看看被《國家地理》雜誌選為封面的奇特鐘乳石。此時，人類在自然面前的渺小感真真切切。

要玩速降的話，建議住一晚。入住景區內的1466camping，可以免門票。天氣也很重要，最好提前三天關注天氣預報。

樂業大石圍天坑群

門票：128元

營業時間：8:30-17:00



3. 通靈大峽谷

西南最高的通靈大瀑布，就藏在通靈大峽谷裏面，落差接近188.6米，是亞洲單級落差最大的瀑布。

走進通靈大峽谷，就像闖入地球的綠肺。峽谷全長3.8公里，是U型盲谷經地殼抬升、溶蝕崩塌而成的自然奇觀，森林覆蓋率高達95%以上，負氧離子高到爆表。

據說這裏生長了2300多種植物，包括侏羅紀時代留存至今的桫欏、金毛狗蕨、蓮子觀音座蕨等蕨類植物。峽谷常年都很濕滑，記得穿防滑鞋，而且瀑布底部水汽足還可能打濕衣服，帶上雨衣或者防水衝鋒衣更保險。

通靈大瀑布，是峽谷的靈魂所在。雨季時瀑布寬達30米，水流從天而降，聲如雷鳴，水霧瀰漫數米之外。晴天的午後，常常能看到雙彩虹橫跨瀑布，仙氣十足。

更神奇的是，瀑布後方藏着一條水簾洞步道，從洞內看瀑布像如天幕一樣，伸手就能觸摸到清涼的泉水。

地下暗河內可以看到千姿百態的鐘乳石。這裏更是擁有恆温18℃的清涼結界。夏季是瀑布水量最充沛的時期，推薦這個時候來玩，還能體驗古龍山漂流。

通靈大峽谷所在的靖西市是百色下轄的縣級市，位於百色的南部，靠近崇左西北部。靖西還有三疊嶺瀑布＆愛布瀑布群、鵝泉、渠洋湖……因此，靖西很適合跟崇左一起遊玩。

通靈大峽谷

門票：115元，擺渡車返程10元（提前一天OTA平台購買有優惠）

營業時間：8:00-17:30



百色的自然風光實在是太優越了，人文歷史部分也有濃墨重彩的一筆，課本里熟背的百色起義就發生在這裏。

出行貼士：

交通：可以飛到南寧吳圩機場，再坐高鐵到百色站。攻略中的景點離市區較遠，推薦自駕前往。

住宿：百色的物價真心不高，景區周邊民宿100-600元都有（節假日除外）；市區的温德姆度假酒店算當地最豪華的，日曆價400元左右；商務連鎖裏柏曼性價比蠻高的，200元左右；選交通便利的，可以住在中山一路、解放街附近，美食和景點更集中。



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