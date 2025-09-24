福岡機場酒店10推介｜5分鐘車程！近博多站＋新開幕　$266起

福岡酒店｜從福岡機場到博多，若不塞車的話，坐巴士只需15分鐘便可直達。而機場附近亦有不少酒店，大部份車程都在5至15分鐘內，入住這些酒店便可騰出更多時間在景點或購物上。《香港01》好食玩飛頻道將已為大家搜羅10間福岡機場附近的酒店，當中不但鄰近博多運河城和天神地下街，而且價錢便宜，人均低至$266，詳情即睇下文！



福岡機場酒店推介【1】三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）坐落於博多，地理位置優越，除了鄰近福岡機場、櫛田神社前站及JR博多站外，博多運河城、博多座、上川端商店街、天神地下街等景點亦均步行可達，非常方便！酒店客房設計時尚典雅，全部客房均配備浴缸，房間不同角落均有充電插座。酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

房價：人均HK$499起（中等雙人房）

地址：福岡市博多區博多站前2-8-15

交通：櫛田神社前站步行2分鐘

福岡機場酒店推介【2】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）位於博多車站附近，由機場前往酒店僅5分鐘車程，下車後再步行3分鐘即到酒店，而且距離JR博多站僅1分鐘步程，出去玩超方便！酒店亦與住吉神社、東長寺、樂水園等景點非常近，步行數分鐘即可抵達。

酒店客房均為2-3人房型，全部均設有浴缸和衛生間，洗手台位於浴室外，多人入住的話就不用爭廁所！客房落地玻璃窗坐擁城市景觀，房間空間夠大、乾淨整潔！酒店亦附設室內溫泉浴場、頂層溫泉區及溫泉水游泳池，可以一邊睇美景一邊浸溫泉！

房價：人均HKD$690起（酒店隨機房型）

地址：福岡市博多區博多站東2-1-1

交通：JR博多站步行1分鐘

福岡機場酒店推介【3】福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店（Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka）

福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店（Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka）是2011年開業的酒店，從福岡機場到該酒店僅10分鐘車程，而來往祇園站只需步行7分鐘，鄰近博多運河城、福岡麵包超人兒童博物館、博多町家文化館、天神地下街等景點。酒店客房採用和洋室設計，浴室乾濕分離，大部分客房內均鋪設了榻榻米。酒店亦附設浴場、室內及室外天然溫泉、健身室、Spa等設施。

房價：人均HK$360起（雙人間；包早餐）

地址：福岡市博多區祇園町9-1

交通：祇園站步行7分鐘

福岡機場酒店推介【4】福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）距離福岡機場僅10分鐘車程，且步行至博多站僅有3分鐘，還有一條地下通道直通博多站，就算是下雨天外出也沒問題。酒店亦鄰近博多運河城、JR Hakata City、櫛田神社等景點，附近亦有藥妝及餐廳，非常方便！酒店提供單人房到四人房的客房及套房房型，亦有日式房。全部房間均設有浴缸，房內設備齊全，空間充足，即使攤開行李也不會顯得擁擠。酒店亦設有室內游泳池、桑拿、健身室等休閒娛樂設施。

房價：人均HKD$334起（標準雙人床房）

地址：福岡市博多區博多站前2丁目18番25

交通：JR博多站步行3分鐘

福岡機場酒店推介【5】JR 九州花博中心酒店（JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）

JR 九州花博中心酒店（Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）地理位置優越，坐落在JR博多站旁邊，來往車站只需步行1分鐘；來往機場也只需10分鐘車程。酒店附近亦有博多運河城、博多町家文化館、櫛田神社、拉麵競技場等景點，觀光出行都十分方便！

酒店僅提供2-3人客房房型，全部客房均配備加濕空氣清淨機及浴缸，而且空間寬敞，即使躺平兩個行李箱也有充足的走動空間，大買特買都不用擔心！酒店亦設有多種自動販賣機及洗衣機，非常貼心！

房價：人均HKD$409起（標準大床房）

地址：福岡市博多區博多驛前2丁目2番11號

交通：JR博多站步行1分鐘

福岡機場酒店推介【6】The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）位於櫛田神社前站旁邊，距離JR博多站6分鐘步程、距離福岡機場約13分鐘車程，而酒店對面就是博多運河城，且鄰近櫛田神社、上川端商店街、福岡麵包超人兒童博物館等景點。酒店客房設計簡約，浴室乾濕分離，部分房型亦有榻榻米空間及獨立浴缸。酒店亦設有微波爐、洗衣機、男女大浴場及桑拿等設施。

房價：人均HKD$441起（普通雙人房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前二丁目8番12號

交通：JR博多站步行6分鐘

福岡機場酒店推介【7】西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）於2023年開幕，距離祇園櫛田神社前只需1分鐘步程、距離福岡機場約10分鐘車程，步行10分鐘內可抵達博多運河城、上川端商店街、住吉神社、櫛田神社等熱門景點，吃喝玩樂都非常方便！酒店設有客房及公寓房型，房間空間寬敞且乾淨衛生，公寓式房間設有洗衣機及設備齊全的小廚房。酒店附設露天茶座及大浴場，泡完澡更有免費雪條任食！

房價：人均HKD$266起（雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區祇園町6-30

交通：祇園櫛田神社前站步行1分鐘

福岡機場酒店推介【8】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

如果想入住奢華一點的酒店，又想住在福岡機場附近，這間在2023年6月開幕的福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）便是最佳選擇。福岡麗思卡爾頓酒店是麗思卡爾頓集團在福岡開設的首間酒店，從福岡機場出發只需15分鐘車程便能到達。

酒店的每間房間均設有大玻璃，讓大家觀賞到福岡市中心熙來攘往的熱鬧景色。置身高層的房間，更可以看到博多灣的景色。假若被分配到較低的房間亦不用怕，大家到空中泳池與酒吧，同樣可以分別一邊暢泳、暢飲，一邊欣賞福岡的天際綫、博多灣的蔚藍。

房價：人均HKD$2,155起（客房）

地址：福岡市中央區大名2-6-50

交通：地鐵天神站步行約5分鐘

福岡機場酒店推介【9】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲是2023年8月啟用的河景酒店。酒店以暖色為主調，予人溫暖的感覺，而且每間房間都有大玻璃窗，一起床便能欣賞到福岡市中心的景緻，讓人精神飽滿。此外，大家還可以在充滿格調的「九州山谷」室內溫泉鬆一鬆。部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布。值得一提，從福岡機場前往該酒店也僅需15分鐘，大大節省展開旅程及回程時的交通時間。

房價：人均HKD$439起（標準雙人間）

地址：5-6-20 Nakasu , 博多, 福岡, 日本, 810-0801

交通：地鐵中洲川端站3號出口，步行2分鐘

福岡機場酒店推介【10】博多弗爾劄酒店 - 博多車站築紫口（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi Ⅰ）

酒店位於博多站附近，距離筑紫口步行1分鐘即可到達，而且從福岡機場前往這間酒店也只不到10分鐘的車程，相當方便。博多弗爾劄酒店 - 博多車站築紫口周邊設有便利店，包括FamilyMart和Lawson，晚上買宵夜超方便。酒店房型為2至3人，房間空間十分寬敞，打開足足兩個行李箱也是綽綽有餘。房室配備了浴缸，以及電動按摩墊，讓您在疲勞的一天後可以放鬆自己。

房價：人均HKD$264起（弗爾札雙人房）

地址：812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-16

交通：於JR博多站東6出口步行1分鐘

