AlipayHK支援預約內地100+醫院診所　免內地電話回鄉證　4步教學

北上｜深圳｜近年大家除了會北上消費外，還會選擇到深圳看醫生，但很多時到了現場又要慢慢等，花掉不少時間。AlipayHK最近推出在App內便可直接預約內地醫院醫療服務，而且有逾100間內地醫療機構可以選擇。想知如何在App內掛號？即看下文！



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AlipayHK推App內掛號在內地看醫生

大家看醫生的時候，如果沒有提前掛號，一般都要等一會才可以接受診症。如果大家特意北上看醫生，就更加不想浪費時間等候。AlipayHK日前宣佈正式推出全港電子支付平台首個「北上醫療掛號預約服務」，簡化港人北上就醫的繁瑣流程。

大家只需透過其超級應用程式（Super App），就可以隨時隨地查閱內地醫療機構資料並直接完成掛號，而部分醫院更支援以香港手機號碼進行網上預約，方便沒有內地電話號碼的港人，或大家用回鄉證預約亦可。

首階段服務覆蓋逾100間內地醫療機構

現時服務首階段已覆蓋超過100間内地醫療機構，包括深圳、廣州、佛山及東莞等港人北上熱門城市的合作醫院及診所。

當中更涵蓋香港長者醫療券適用的深圳指定牙科醫療機構，合資格長者不僅可使用醫療券接受牙科服務，更可透過App內提前預約掛號，無須於親身到達醫院後才開始排隊輪候，大幅節省時間，未來將陸續擴展至超過300間醫療機構。

AlipayHK預約內地醫生｜4步簡單完成北上掛號

AlipayHK預約內地醫生｜第1步：選擇北上消費及醫療服務

大家只要在AlipayHK的App內選擇「北上消費」，然後點選「醫療服務」。

先在App內點選北上消費及醫療服務。（App內截圖）

AlipayHK預約內地醫生｜第2步：選擇北上消費及醫療服務

進入到醫療服務頁面後，便可點選「醫院掛號」再揀選想接受治療的醫療機構。

點選醫院掛號。（App內截圖）

AlipayHK預約內地醫生｜第3步：揀選想到的醫療機構

然後大家可以在此頁面揀選想去的醫療機構，亦可按醫院等級、距離等因素快速篩選，揀選最合適的就醫地點，或直接搜尋目標醫療機構名稱也可。

大家可以在App內選想到的醫療機構。（App內截圖）

AlipayHK預約內地醫生｜第4步：選擇想看的科室並完成掛號

當揀選完想去的醫療機構後，便可選擇想看的專科、醫生、診治日期及時間，填寫完個人資料後便可完成掛號。而預約成功後，將在App內的首頁即時推送就診提醒，確保大家不會錯過預約時段。

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