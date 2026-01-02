北極光挪威5大最佳觀賞地點　看見機率超90%　體驗狗拉雪橇住小屋

北極光在北極圈內的高磁緯地區最為常見，作為一種美麗神秘的自然現象，北極光給人們帶來了視覺上的享受，也激發了人們的想象力。



極光雖美，但世界上僅有幾個位置特殊的國家才能看到。相較於其他北歐國家，挪威有1/3的國土都在北極圈內，在這裏看見極光的機率超過90%。因此，挪威也被認為是「全世界最適合觀賞極光的地區」。海外旅遊網站Luxury Travel Magazine報道了挪威最適合觀看北極光的5處地點。

挪威北極光5大最佳觀賞地

1. 挪威Dark Sky公園

挪威DarkSky國家公園（Øvre Pasvik National Park）位於北緯69°，高緯度阻止了頻繁的空中交通，而且該公園地理位置偏遠、光污染較小，是欣賞北極光和其他天文現象的最佳地點之一。

2. 羅弗敦群島

羅弗敦群島（Lofoten Islands）的特色旅遊體驗就是觀賞北極光，如果你是一名星空攝影愛好者，那麼在這裏你能捕捉到令人驚歎的景象。

在追逐極光的同時，旅行者還可以參與北極衝浪、皮划艇、手工藝品製作，沉浸式體驗該地區豐富的文化遺產和迷人的自然景觀。

3. 挪威北部

這個季節，挪威北部夜長晝短，隨時都會有北極光劃過天空，你要做的就是等待。這裏有獨特的住宿，如山間世外桃源和哈士奇小屋，增添了童話般的體驗。

挪威北部有眾多島嶼、峽灣和山脈，有無數的冰川、森林，這讓該地區成為世界上最美麗、最有趣的北極光觀賞地點之一。

4. 阿爾塔

阿爾塔（Alta）是挪威北部的一座城市，位於芬馬克郡，這裏以洞穴巖畫而著名，也是觀賞極光的最佳地點之一。

這裏的冬季活動有狗拉雪橇、冰釣、雪地摩托等，帶有透明屋頂的冰屋式住宿則讓旅行者躺在牀上也可欣賞夜空美景。

5. 挪威高海拔地區

距離挪威首都奧斯陸（Oslo）僅幾個小時路程的高海拔地區同樣沒有光污染。

每年的9月至次年的2月期間，遊客可以在這裏觀賞極光，這裏有騎馬、狗拉雪橇、滑雪等活動，遊客也可以在山頂小屋享受寧靜夜空。