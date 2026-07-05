南京牛首山旅遊｜76%森林覆蓋清涼解暑　佛頂宮+鏡面水池拍照超美

熱，是深圳7月的底色，是工位旁永不停歇的空調轟鳴，是通勤路上黏在襯衫的汗漬，是心頭那股揮之不去的燥熱與疲憊……彷彿一座無形的「火爐」，炙烤着身體，也消耗着心神。與其在鋼筋森林裏被「烤」驗，不如啟動「逃離城市計劃」了，一頭扎入南京牛首山「清涼結界」。



這座被南京人私藏的牛首山，藏着76%森林覆蓋率的天然清涼，擁有600+種高價值植物種類，負氧離子濃度高到能給肺做SPA。熱浪？在這裏被層層疊疊的綠意温柔化解。

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不止清涼，牛首山更藏着刷爆朋友圈的「中式美學暴擊」。雄偉壯觀的佛頂宮、禪意十足的佛頂寺、高聳入雲的佛頂塔……俯仰之間，浸潤着千年禪意的底藴與寧靜。

夏趣牛首，禪境幽然。這個夏天，與牛首山相約在綠意葱蘢與禪韻悠遠中，解鎖真正由內而外的「清涼一夏」。

南京頂流景區

當其他人還在糾結周末去哪的時候，懂行的已經殺到南京牛首山了！

一座牛首山，半部金陵史。牛首山，這座位列「金陵四十八景」的寶藏地，既有震撼人心的建築美學，又有治癒系的山野風光。隨手一拍就是「朋友圈高贊密碼」，也難怪人們紛紛悄悄來打卡，只為避開人潮，獨享這份獨特的東方浪漫。

中式美學天花板，潮人出片聖地

對於追求時尚與個性的深圳潮人來說，牛首山就是絕佳的「出片聖地」。

佛頂宮前廣場自帶電影級廣角濾鏡，站在穹頂之下，隨手抓拍人與建築的光影交錯，真的超級出片！佛頂宮長廊同樣驚豔，光影在長廊間流轉，隨手一拍就是自帶故事感的大片。

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鏡面水池更是隱藏的「魔法道具」，佛頂宮倒映水中，人往池邊一站，虛實相生間，妥妥的仙俠劇女主既視感。佛頂聖境鏡面頂將建築與天空巧妙映照，借鏡面營造獨特視覺，讓佛塔與天光共融，隨手一拍都是絕美的對稱美學大片 。

「禪境大觀」千萬別錯過！穹頂之下，巨型卧佛安詳靜謐，光影透過穹頂灑下，在地面形成流動光斑，穿一襲素色長裙，閉眼冥想的側影發朋友圈直接獲贊過百。

若想感受牛首山的禪意之美，萬佛廊與千佛殿不容錯過。萬佛廊內光影流轉間盡顯莊嚴，千佛殿靜謐神聖。在此隨手拍攝，佛像細節、殿堂氛圍，每一幀都浸潤着禪意。

建築藝術×文化底藴，誰看了都服

看慣了摩天大樓，牛首山的「深坑建築美學」和「千年禪意底藴」帶來的是前所未有的東方震撼！

佛頂宮以礦坑為基底，有「蓮花托珍寶」的震撼造型，還因長期供奉釋迦牟尼佛頂骨舍利而意義非凡。這座融合了現代建築美學與禪意的建築，內部空間共九層，堪稱「深坑奇蹟」，並一舉斬獲「魯班獎」和「詹天佑獎」。

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走進內部，千佛殿的佛像金光璀璨，琉璃燈陣如星河傾瀉。這裏更是牛頭禪宗千年道場！佛頂寺飛檐斗拱間藏着唐風古韻，一磚一瓦都在訴說着歷史。

岳飛抗金故壘歷經八百年風霜仍氣勢不減，明代摩崖石刻彷彿在和你跨時空對話，文化底藴直接拉滿，逛一圈堪比上了堂沉浸式歷史美學課！

來這裏逛佛頂寺、登佛頂塔，再看看宏覺寺塔的古樸、鄭和墓的肅穆，瞬間穿越千年，連呼吸都帶着文化氣息。

天然氧吧＋避暑秘境，人們的「心靈解藥」

在快節奏的時代，沒時間安排的「養生局」，在牛首山都能輕鬆實現！

踏入牛首山，就像踏入一座被歲月塵封的「天然氧吧」，森林覆蓋率高達76%，600餘種珍稀植物肆意生長，空氣中瀰漫着草木的清新，負氧離子含量超高。

炎炎夏日，城市被熱浪侵襲，牛首山卻憑藉茂密森林與宜人氣候，成為絕佳避暑秘境。山間清風攜着草木香，驅散周身暑氣。

來這兒，你可以在桃花溪露營地，於蟲鳴鳥叫中休憩，聽陽光透過枝葉的聲響 。也能尋處靜謐角落，鋪上瑜伽墊，在千年古樹林間舒展身心，每一次呼吸都在為疲憊的靈魂充電。

或是於溪邊青石靜坐，泡一壺香茗，聆聽潺潺水聲，在自然韻律裏放空思緒，讓所有內耗與煩惱都煙消雲散 ，真正擁抱內心的寧靜與平和。

體驗感拉滿！你專屬的夏日活動清單

別以為跨省遊很麻煩，牛首山早就備好「懶人套餐」！

牛首山「夏趣牛首，禪境幽然」夏季活動，無論是親子帶小孩放電，還是年輕人聚會，都能玩出花樣，讓你的第一次牛首山之旅充滿驚喜。

親子出遊，把「帶娃」玩成「度假」

帶娃累到崩潰？牛首山直接甩出「帶娃躺贏秘籍」！

入住牛首山希爾頓酒店，彷彿打開了親子度假的「隱藏副本」～酒店藏在牛首山的青山翠影間，一進門就被高級感拉滿，並且周邊交通便利。酒店客房自帶觀景露台，清晨拉開窗簾，雲霧繚繞的山色直接衝進眼簾，禪意茶台往那一擺，家長瞬間get悠閒品茶的「小確幸」。

最絕的是400+㎡的室內兒童樂園！滑梯、繪本區、益智玩具應有盡有，熊孩子一進去就玩到不想出來，家長終於能在旁邊沙發上葛優躺，喝着咖啡看娃放電，這才是暑假該有的模樣啊！

此外，牛首山還專門給各位寶爸寶媽們備好了一份遊玩指南，五花八門的趣味活動全給安排上了，讓你輕鬆搞定一站式帶小孩放電！

年輕人聚會，逃離內卷的「療愈局」

在牛首山住希爾頓，夜晚可以和朋友圍坐夜聊，清晨睡醒拉開窗簾，就能躺看山景日出，輕鬆體驗「局部退休」的快樂。

而且徒步到各個景點十分方便，金陵小城距離希爾頓酒店車程約10-15分鐘，瞬間就能穿越到千年前的金陵，感受古風古韻，這才是年輕人該有的 「佛系躺贏度假法」。

兩天一夜玩轉牛首山攻略

Day 1

①夏遊牛首山

交通方式：坐高鐵到達【南京南站】→乘坐直通車或自駕前往【牛首山文化旅遊區】遊玩；落地祿口機場，T1、T2航站樓3號門外乘車點均可直達牛首山。

必遊理由：徒步享受自然風光、打卡一宮一塔一寺、了解牛首山文化歷史

②入住牛首山希爾頓

交通方式：【牛首山文化旅遊區】東出入口→步行至【牛首山希爾頓酒店】

必住理由：融入牛首山美學的東方風格酒店、毗鄰景區、無憂出行

Day 2

暢遊金陵小城

交通方式：從【牛首山希爾頓酒店】出發→車行15分鐘到達【金陵小城】遊玩

必遊理由：國風盛景、古巷韻味、夏日雅集

特色體驗：拓印、花箋、集章等精彩國潮活動



牛首山文化旅遊區

地址：江蘇省南京市江寧區寧丹大道18號

交通：牛首山文化旅遊區東西出入口遊客停車指南：靠近寧丹大道東出入口區域（推薦）、靠近牛首大道西出入口區域



在香港，時間就是金錢。但在牛首山，時間可以用來享受觀日落、mountain walk、禪修喝茶。跨省充電，回來繼續搞錢都更有動力。

這個夏天，別讓高温和內卷困住你，牛首山的清涼與詩意正等着你來簽收～

【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】