杭州龍塢｜漫步茶園品正宗龍井　打卡「藍眼淚」光明寺水庫美景

哈嘍大家好呀，這裏是正在茶園漫步的小編。四月的杭州是我最喜歡的時節，太子灣的鬱金香還在盛放，茅家埠的二月蘭已經開出了紫色花海，還有滿山的茶田翻湧着翠綠碧波，好春光一刻也耽誤不得。



前兩天我去龍塢那塊兒轉了一圈，忍不住感嘆：生活在杭州真是幸福啊！出門就能遇見滿山春色，連呼吸都是龍井香味的。

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龍塢這個地方確實蠻寶藏的，可以整條線路串起來走一圈，完美融合茶田、竹林、溪澗、水庫，有山有水碧波盪漾，滿眼綠意對眼睛很友好。

杭州市區過來很近，開車1小時以內肯定到了，或者地鐵3號線到「留下站」再打車也方便的。這不是清明嘛，杭州春天頂流——龍井的價格也下來一些，很推薦大家找個天氣好的日子去龍塢逛逛，上春山採春茶，還是很舒服的。

龍塢的玩法也蠻多的，可以茶園輕徒步吸吸氧，風景漂亮也輕鬆。帶上小朋友來可以自己感受採茶炒茶，又或者是在村子裏找個茶館坐坐，品一品清香四溢的龍井也不錯。周邊還有很多大草坪空地，寵物友好，露營遛狗都合適，鏟屎官小編上線，已經在心裏默默記下，下次要帶小狗一起來。

整體路線大致可以分兩個方向走，已經幫大家踩好點了，玩的吃的拍照的機位都有。

路線01：西山森林公園-光明寺水庫-何家村

路線02：西山森林公園-龍尾巴山塘水庫-長埭村

路線03：何家村-光明寺水庫-西山森林公園-龍尾巴山塘水庫-長埭村



或者兩邊都去的話一天時間也夠，主打一個隨意，走到哪算哪，實在不行還可以打車嘛！

杭州龍塢旅遊景點推薦

1. 西山森林公園

我把起始點選在了西山森林公園東門，這裏有一個很標誌性的「大茶壺」，適合打卡。從這裏出發到光明寺水庫或者龍尾巴山塘水庫都很近，20分鐘左右能走到。

正值採茶季，一路充滿了生機，家家戶戶都忙着採茶炒茶。村裏有很多人家可以體驗採茶，加入一起感受這份忙綠的綠意。

2. 光明寺水庫

光明寺水庫人氣蠻高的叻，「杭州小九寨」連帶着整個龍塢都小火了一把，周末來的話可能停車會有點點困難。

水庫也的確好看，陽光下透着清澈湛藍，四周是層疊茶山如碧浪翻湧，風一吹，連水波都泛着龍井香。

到了水庫拍完照別着急走，從右手邊的石子路可以上茶山繞一圈，水庫觀景台-山頂涼亭-野路下山，大概1小時左右能走完。整個路線很輕鬆坡度緩和，小朋友也能走，走累了就在涼亭休息一下，天氣慢慢熱起來，記得帶上飲用水。

中間會路過龍塢最經典的機位，在水庫左側的山頭上，繞過幾壟茶田，踩着小土坡往上探，冷不丁就和這抹碧藍撞個滿懷。從山頂俯拍，解鎖「茶田擁抱藍眼淚」的視角，可以穿個淺色的裙子，拍照可好看了。

從水庫大壩下來就是何家村市集，沿着茶園一路都是小鋪子，剛好可以喝茶喝咖啡歇歇腳，補充能量。

3. 龍尾巴山塘水庫

比起光明寺水庫，我個人對龍尾巴山塘水庫的喜愛會更多一些。首先就是人少嘛，更清淨。車子不能直接開到水邊，需要步行幾百米，入口處會路過一片大草坪，很適合露營，已經能想象出支起天幕朋友歡聚的快樂場景了。

往上走兩百米就能看見水庫，工作日下午來只有一組人在水邊野餐，幾乎是私享了。我已經瞄準好了這個位置，打算下次帶上傢伙來喝咖啡，很愜意。

龍尾巴山塘水庫面積不大，小巧得像塊薄荷糖，把整片山林倒影都泡進了水裏。風貼着水面拂過，水波立刻織出絲綢般的褶皺，和岸邊新生的枝頭一起作畫，看得人挪不開眼。

沿着山塘北面有一條木棧道，整個湖面波光粼粼的，碎銀般的光斑隨水紋層層漾開。盡頭處是一座涼亭，被綠樹包裹着，坐着吹風發呆也很舒服。

另一面是竹林小道，繞水庫走一圈也1公里左右，邊走邊看風景，從各個角度看水面，有不同的顏色風景，從樹縫窺視水面，收穫一塊天然翡翠寶石。

4. 長埭村

長埭這一片還要更小眾些，沒有太多商業化氣息。定位到長埭村茶奧公園，從龍尾巴山塘水庫過來的話1.6公里，步行30分鐘。天氣好的時候真的很像漫畫裏的小村莊，大樹下開滿遍地小花，風一吹便漾起細碎的彩浪。深吸一口氣，清新的空氣順着鼻腔直抵心間，這就是嚮往中春天的樣子。

可以沿着茶道徒步上山，一整個吸氧路線。站在茶壟高處遠眺，整面整面的翡翠色從山腳鋪到天際，採茶人忙碌的身影在茶田間穿梭，春風捲着龍井清香拂過耳畔。傍晚在小山坡上吹風，看太陽光一點點藏進山谷裏，有被治癒到。

杭州龍塢美食推薦

1. 小辮子麵店

長埭村裏藏了很多好吃的，鼎鼎有名的小辮子麵店就是其中之一，開在自家建的獨棟別墅地下後花園，入口處只有兩面不起眼的招牌旗子，順着指示牌往下走就能找到。

別看這門頭隱蔽，實則深藏不露，裏面空間很大，面對着大片茶園，天氣好的日子可以坐在戶外用餐，在茶香圍繞的環境裏吃麵，體驗感更佳。

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小辮子麵店實在火爆，甚至還出現了高仿版的，我第一次來的時候就找錯了，還覺得平平無奇，終究是錯付了，劃個關鍵詞是「麵店」不是「麵館」喔。難怪店裏貼了好多告示牌，「僅此一家」、「無分店」、「無加盟」，感受到老闆的無奈了。

這次終於是找對了，我是工作日十二點左右到的，室內外都已經坐滿人，好在吃麵翻桌還算快，大概等了半小時的樣子，周末吃飯時間來的話估計得一小時打底。

菜單都在黑板上寫着了，湯麵還是拌川要在點單時提前說好，澆頭選擇還蠻多的嘞。所有澆頭都是現炒的，開放式廚房可以看到烹飪全過程。服務完全自助式，點完餐會給到一個叫號器，響了自己去窗口取面，碗筷滷味也需要自取。

選擇恐懼大發作，直接點一份招牌推薦的蝦爆鱔拌川。野生黃鱔現殺現爆，裹着濃油赤醬很入味，脆嫩彈牙，油炸後的河蝦直接帶殼吃，鮮得嘞。拌川用的是圓麵，撈熟後醬汁拌勻根根分明，把澆頭和麵一起拌開，又多了一層風味，油潤醬香鑊氣十足。

雖然告示上寫了口味偏甜，但其實還好，我一般是不太喜歡杭幫面的，但是這一口醬汁包裹的拌川我get到了，鹹香到位只有一絲絲甜用來提鮮，口味口感都中和得很好。

小辮子麵店

地址：杭州西湖區長埭路南10號

營業時間：08:00-14:30／17:00-19:00



2. 小朱飯店

這家店是美院唸書的朋友很早之前推薦給我的，就在小辮子附近，走過來兩三分鐘，遠遠就能看見招牌。

開在自家房子裏的私房菜館，老闆本人就是廚師愛好釣魚，也愛好研究怎麼吃魚。主打高品質江鮮河鮮，當天有什麼魚就賣什麼，可以提前預定食材老闆會幫忙去找。還有自家養的雞鴨鵝，醃肉臘腸是用金華土豬肉自家做的，小炒蔬菜也是本地應季為主，吃得就是一個食材新鮮時令。

食材好了價格的確是不會低，但豐儉由人，不點高價食材的話其實還好，三四個人一起來人均150（人民幣，下同）也能吃得不錯。整體口味是浙江各種菜系的融合，小炒以鮮辣口為主，不吃辣的話需要提前說明。魚鮮類的做法就太多了，鹹肉黃酒蒸、雪菜筍片燒、葱油、家燒……

招牌生炒雞幾乎是每桌必點，也是我朋友強烈安利的一道菜。88元半隻用的是飼料雞，肉質比較嫩滑，每天定量早上現殺，一般中午就賣空了。在普通小炒雞的鮮辣之餘，帶了一絲醋味尤其點睛，雞肉切得很小塊，每一塊都炒入味了。

我個人100分推薦這道臭豆腐蒸肉餅，剛上菜的時候臭味襲來很上癮，賣相是普通了些，吃一口直接愛上！

臭豆腐蒸煮後呈現氣孔狀很軟嫩，已經不能完整夾起來得用勺子，肉餅早已浸入了臭豆腐的香氣，汁水四溢還帶一點回甘。我喜歡把肉餅搗碎了就着湯汁拌飯，絕！是為了這道菜也會再來吃一次的程度。

小朱飯店

地址：杭州西湖區長埭路南2號

營業時間：11:00-14:00／17:00-20:00



小編在杭州生活了十多年，第一次好好逛了逛龍塢，還是很值得一來的，打算過兩周帶上小狗直接去龍尾巴山塘水庫露營。

最近天氣都不錯，杭州城裏處處好風景，還有什麼好玩的地方，歡迎在評論區告訴我們哦~

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