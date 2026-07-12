貴州旅遊必去「地球最美傷疤」馬嶺河峽谷　瀑布如山間絲帶超震撼

貴州的景區是個巨大的卡顏局，這句話是我去了黔西南首府興義市之後悟出來的。



什麼意思？先看幾張興義馬嶺河峽谷的實拍圖。峽谷深邃吧？植被鋪張吧？水流澎湃吧？

逛一圈景區，路過了瀑布大家族——輕紗、珍珠、萬馬、黃龍，叔嬸姊妹夾道相迎，我手機內存都拍爆了！

匪夷所思的是：馬嶺河峽谷只是興義的4A級景區。連這種張曼玉、林青霞級別的景區還評不上5A，我覺得興義景區的競爭體系跟河南高考有得一拼。

興義景區，凡是能上榜的，每一個都讓人咂舌稱奇。

馬嶺河峽谷是大地裂開的一道口子，被譽為「地球最美傷疤」，鈣化岩、瀑布群，無一不是奇觀。

萬峰林由兩萬多座山峰組成，佔了興義一半多面積。明代旅遊大V徐霞客來了也感嘆，「天下山峰何其多，唯有此處峰成林。」

萬峰湖是一座人工建造的蓄水湖，大概有76個西湖那麼大，橫跨貴州黔西南、雲南曲靖、廣西隆林三地。

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興義段萬峰湖很特別，湖上有一座歐式城堡，特別「霍格沃茲」。據說這一片還是野釣樂園，收竿絕不空軍。

這還不算，新開的峰林布依，直接把布依族的吊腳樓和非遺文化打包成了一個沉浸式景區，每晚都有打鐵花和火壺表演。

眾所周知，貴州是著名避暑大省。興義的30°C+，和其他地方的30°C+真的不一樣！在沒有空調的戶外，找個陰涼處吹着小風，燥意就散了大半。

去年盤興高鐵通車，從貴陽出發興義更方便了！高鐵2小時就能到。還沒想好暑假去哪兒玩的朋友，興義絕對值得一張車票。

貴州興義怎麼玩？

興義的景點很密集，一個周末就能打卡4個核心景區。而且興義的景區還有個優點，老牌美食店特別多，本地人也會特地跑來景區吃飯。開啟逛吃模式，眼睛和嘴巴都會很滿足。

興義的景區老牌美食店特別多，本地人也會特地跑來景區吃飯。（嬉遊旅行指南提供）

Day1：馬嶺河大峽谷-峰林布依

Day2：萬峰湖-萬峰林



1. 馬嶺河峽谷

都說貴州是瀑布寶地，把黃果樹瀑布群、赤水瀑布群、小七孔瀑布群拉來同台競技都能辦個「瀑布101」了。

競品很多，但馬嶺河峽谷也沒在輸的。

從地貌結構來說，這是個喀斯特地縫型峽谷，因為地殼抬升、河水下切，把大地劈開了一道口子。又因河水中的碳酸鈣附在巖壁上，形成了獨特的鈣化壁。

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每年6月到8月是馬嶺河峽谷豐水期，我去時峽谷還未進入「巔峰狀態」，但瀑布如絲帶、河道如翡翠，已是絕美。重要的是，馬嶺河峽谷最美景觀位是免費的！

導航「打柴窩停車場」，百米處就是免費觀景點「峽谷大橋」。要是不打算進入景區，在這裏就能俯瞰馬嶺河峽谷大景。

馬嶺河大峽谷景區有兩個入口，小青山和打柴窩，推薦一條相對省力、且能逛遍核心景點的路線：

1. 導航「打柴窩停車場」，步行至峽谷大橋俯瞰大景

2. 打柴窩停車場步行/駕車至小青山入口（約800m）→觀光電梯下→雙虹橋→1號瀑布觀景台→2號瀑布觀景台→壁掛岩→猴王宮→地潭→海獅橋→萬馬奔騰瀑布→斷橋→海獅廳→黃龍瀑布水簾洞→雨灑芭蕉→觀光電梯上→遊客中心



以下這幾個景點，我覺得不能錯過。

A. 壁掛岩。除了瀑布，馬嶺河峽谷神奇的地質景觀也值得一看，壁掛岩景點處就有一整面層層疊疊的岩頁壁掛，顏色從乳白到鐵鏽紅漸變過渡。站在特定點位，還能看見對岸的黃龍瀑布，非常壯觀。

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B. 猴王宮。猴王宮到天門洞這一段是在山體裏穿行，巖洞很涼快，是個天然空調房。要是豐水期來馬嶺河峽谷，記得帶件雨披，猴王宮裏是真的會「下雨」。

C. 萬馬奔騰瀑布。這麼說吧，來馬嶺河峽谷不打卡萬馬奔騰瀑布，等於白來！瀑布高約168米，豐水期能寬至百米，水流從崖頂墜落，騰起的水霧細細密密，豔陽天常有彩虹出現。還因為常年濕度高，這一片植被尤其茂盛，有點現實版塞爾達的意思了。

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D. 黃龍瀑布水簾洞。馬嶺河峽谷裏的瀑布大多隻能遠觀，但黃龍瀑布是可以近距離觀賞的，有一條棧道供遊客穿瀑而過。個人覺得黃龍瀑布最好玩，不帶雨具的朋友可享「免費淋浴」一次。

走完這條線大概需要3個小時，棧道修在巖壁上，全程有護欄，有一定體力要求。

需要注意的是，穿過黃龍瀑布水簾洞，會經過一段較為狹窄的棧道，要是遇上旅遊旺季，大概率會出現「堵人」的情況。這段路也比較濕滑，穿一雙防滑的鞋子很有必要。

馬嶺河峽谷

門票：70元（人民幣，下同）/人

觀光電梯：40元/人



2. 萬峰湖

萬峰湖也叫天生橋水庫，是建天生橋水電站時截流南盤江形成的人工湖。湖面面積176平方千米，橫跨貴州黔西南、雲南曲靖、廣西隆林三地。

景區本身不收門票，但遊船是核心項目，船票80元/人，航程大約1小時。個人覺得，萬峰湖遊船和三峽遊船體驗有些類似，都是看山看水，區別是萬峰湖的水底和水邊是典型的岩溶地貌。

興義段萬峰湖上有一座很特別的城堡，吉隆堡，《明星大偵探》就在這裏取過景。

實話說，城堡內部可玩性不大，我推薦一家山腰上直面吉隆堡的咖啡店（城堡半山），拿長焦鏡頭一打，輕輕鬆鬆收穫一張人生照片。

萬峰湖

遊船票：80元/人



3. 萬峰林

萬峰林是興義的5A景區，以壯觀的錐狀喀斯特峰林和田園風光聞名，玩法也很多，大致分為三種：村寨田間騎行，觀光車遊景區，徒步登山望遠。

山下村寨是不收費的，如果時間充裕，上午打卡景區，下午逛逛村子，不同方位有不同的美。

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簡單介紹下這三種玩法：

A. 觀光車遊玩景點（需購買門票+觀光車票）

這是相對省力的官方玩法，觀光車會在各景點停靠，遊客下車遊覽，結束後搭乘觀光車去下一個景點。官方玩法也有缺點，觀光車停靠點都在半山腰，想看「萬峰成林」還差點意思。

環線大致是這樣的：將軍峰→眾星捧月→錦繡田園→八卦田→六六大順峰→步步高升→峰林福地→民族文化源→下納灰→將軍橋→遊客中心。



B. 凌峰步道登高（需購買門票，酌情購買觀光車票）

進入萬峰林景區後，從「凌峰步道」入口上山，

依次經過1314觀景台→好漢坡→同心椅→萬峰成林→扶光台→凌雲峰→乾坤台→八卦田觀光車道下山。



登山口到1314觀景台這一段會比較無聊，也比較耗體力，之後的觀景台一個賽一個驚豔，站在凌雲峰頂極目遠眺，一座座山峰成了綠色毛氈團，密度極高。

走完全程大概需要4個小時，體力欠缺的朋友可以考慮在八卦田搭乘觀光車回到遊客中心。

C. 電瓶車逛村寨（無需購票）

最具性價比的一種玩法，無需購買景區門票，導航將軍橋停車場，附近有不少電瓶車租點（二輪大概收費30元/天）。騎上小電瓶，直接開啟吃喝逛一條龍模式。

這條騎行路線大概21公里，路況很好。

常規路線：將軍橋→蛋炒飯一條街→上納灰村→中納灰村→下納灰村→將軍橋。



優秀的景區總是一體多面，登高遠眺萬峰林，無疑是視覺盛宴。但個人覺得，逛村子才是打開萬峰林的正確方式。

上、中、下納灰村，這些布依族村莊躺在峰林腳下，稻田從山腳一直鋪到河邊。村子裏聚集了不少民宿、露營基地、咖啡館和餐廳，有點像浙江的莫干山，來旅居的年輕人也非常多。

逛一圈村子，不僅能吃到絕絕子美味的蛋炒飯，喝到瑰夏的豆子，還可能偶遇藝術家在田裏辦展覽。如果時間充裕，很推薦大家在山下住一晚。

順便介紹兩家萬峰林腳下值得打卡的美食店和咖啡店。

將軍橋蛋炒飯一條街，顧名思義，一整條街都是賣蛋炒飯的，最出名的是「黃秀蛋炒飯」。

我去的時候黃秀閉店，老闆推薦了隔壁的黃記，也非常好吃。一「盆」蛋炒飯賣12元，兩個人能吃撐的分量。蛋炒飯是用糟辣椒炒的，裹上金黃蛋液，粒粒分明。大家品一品，這個價格和美味程度在景區也是絕無僅有了。

瓦鳶，靠近萬峰林南門的一家咖啡店。咖啡店建在山坡上，地勢頗高，戶外平台能望見大片的田野和民居。

瓦鳶也是個展廳，常有藝術家到這裏布展。這家店的氣質就是文藝，特調也講究，器皿用的都是藝術家手作杯，而且出乎意料好喝。

萬峰林腳下還有許多精裝修小店，店門口擺着幾把椅子，對着大片稻田，很適合揮霍時間。對於打卡景點沒什麼執念的朋友，一定會喜歡這個地方的。

萬峰林

門票：70元/人

觀光車：50元/人



4. 峰林布依

峰林布依是個人造景區，融合了布依族文化和自然風光。成人票是99元/人，三天內可多次進出景區。

先不要被人造景區四個字勸退哈，峰林布依還是值得一來的。首先景區就造得很華麗，上百棟吊腳樓依山傍水，晚上燈光亮起，整個景區變身一座金碧輝煌的布依小城，氛圍感拉滿了。

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景區該有的打鐵花、火壺，峰林布依也有，表演時間大概晚上八點半，地點在浪哨廣場和浪哨橋。這裏要誇一誇峰林布依的打火花，表演估計持續了20分鐘，主打一個精彩不停。

景區另有婚俗巡遊、npc賺銀票、篝火晚會等等節目，不過因為是新開景區，小程序上沒有完整的時間表，略有些影響遊玩體驗。計劃去峰林布依的朋友，到時記得抓幾個npc「盤問」下。

雖然峰林布依的重頭戲都在晚上，但建議下午就可以來景區了。找個妝造店，換一身布依族傳統服飾，晚上和吊腳樓、打鐵花合影肯定出片。

景區里美食選擇也很豐富，布依八大碗、水城羊肉粉、貞豐糯米飯、刷把頭、蛋包洋芋，貴州本土小吃基本一網打盡。

想深度體驗布依族文化的，還能去非遺街的蠟染刺繡店耍一耍。

峰林布依

門票：99元/人



興義這座城市天賦異稟，馬嶺河大峽谷、萬峰林、萬峰湖，隨便拎個出來都能撐起一座旅遊城市的門面。盤興高鐵開通後，興義直接殺進「貴陽2小時交通圈」，含金量又拔高了。今年夏天的避暑城市，興義絕對是那匹黑馬。

交通

飛機：抵達興義萬峰林機場，機場距離興義市區車程約半小時；

鐵路：抵達興義南站，火車站距離興義市區車程約20分鐘。

住宿：興義住宿可以選在桔山廣場附近，市中心交通便利，美食店也多，距離各景區都不遠。



另外也很推薦大家在萬峰林住一晚，出門就是稻田風光，絕美。

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