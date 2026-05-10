福建武夷山3日遊｜必登天遊峰　體驗九曲溪竹筏漂流　附美食推介

朋友們大家好啊！我是鑫鑫，前陣子我在福建晃盪了好大一圈，主要是想去申請永久性精神戶口的（不是）。因為上學，我在福建短暫生活過5年，說它是我的快樂老家再合適不過了。



這一次，我又從北到南挑了幾個好吃好逛的地兒給大家分享，可以給大家多個出遊選項。

福建第一站，我到的是武夷山。畢竟，抓住春天的尾巴，得趕緊上春山啊！

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現在正是採茶季，你可以看茶農採茶，找一間幽靜的茶館看着主人給你泡一泡正岩肉桂，傍晚就去九曲溪邊溜達，看溪水倒映着天光。不用打卡，過上兩天慢悠悠的日子就蠻好。更何況，武夷山真的不容小覷。

千百年的茶文化浸潤，讓這片山水有了靈魂。它不僅是世界文化和自然的雙重遺產地，還有着同緯度地區保存最完好的生態系統，來這兒還能看到發育最典型的丹霞地貌。無論你是一個人想要放空旅行，亦或是親子旅行、家庭度假，這裏都是完美的目的地。

這篇文章就是武夷山逛吃攻略。

首先，武夷山在哪？

武夷山在福建省南平市武夷山市的郊區，位置在福建和江西的交界處。不是我誇，武夷山文旅宣傳做得還是非常到位的。我從高鐵站到景區，處處都都能感受到濃厚的度假氛圍。

武夷山核心景區目前免大門票，你只需要買車票就可以；市區所有公交全部免費，無論你是從車站坐到酒店，還是從武夷山森林公園出來前往市區，統統都免費！

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武夷山怎麼去？

高鐵是去武夷山的首選。大家可以直接買到武夷山北站，距離市區近，出站後可以乘坐公交或者打車到景區。另一個選擇是南平站，雖然名字裏沒有武夷山，但是這裏距離景區只有30分鐘車程。出站後可以直接坐公交（有景區直達車）。

飛機航班比較少，而且主要集中在國內小部分城市，建議直接pass這個選項。

武夷山住哪裏？

住宿的話，主要有兩個區域。

第一個是三姑度假區，推薦大家首選。這兒是武夷山最成熟的旅遊度假區了，吃出行遊購娛全都能解決。另一個是南源嶺民宿村，這裏更靠近景區南入口，很多都是村民自建房改造的民宿，比較適合揹包客和學生黨。

最後，武夷山怎麼玩？

武夷山是世界自然與文化雙遺產地，玩法其實也很清晰：坐竹筏、爬天遊、走茶道、看印象大紅袍。核心景區目前免大門票，只需買車票和竹筏票，整個行程玩2-3天是最合適的。

如果你時間充裕的話，我建議你放慢腳步，品茗看山放空發呆。相信我，武夷山會給每一個城市打工人狠狠充滿電的！

3日遊（推薦，也是最經典的線路）

Day 1：竹筏漂流→宋街→武夷宮→三姑夜市



1. 九曲溪竹筏漂流

整個武夷山景區最不能錯過的就是坐竹筏，這可是它的靈魂。旺季的話需要在小程序上提前購票（需要注意的是，單買竹筏票是買不了的，需要和景交車一併購買哦）。

整個漂流時間在1.5h左右，我去的時候剛下過雨，水上朦朦朧朧還瀰漫着水霧。船伕用竹竿輕點岸邊，竹筏滑入碧波，兩岸青山緩緩後退，就像被帶進一幅遊走的山水畫似的。

我坐的這艘船沒聽到講解，聽說每人給船伕20元（人民幣，下同）小費，還會聽到超值有趣的講解（評論區有朋友試過嗎）水也特別清澈，還能時不時看到魚兒在石縫間嬉戲。船隻行駛途中還會經過玉女峰和大王峰，一柔一剛，隔溪相望。

九曲溪竹筏漂流

門票：130元

漂流時間：大約1.5h



2. 宋街

竹筏上岸後，不遠處就是宋街。

宋街就是一條商業街，三百米長的青石板路，道路兩邊是飛檐翹角的仿宋建築，古門樓、石坊門，感覺是把整個宋代江南的風韻都定格在山腳下了。這裏可以泡茶館，或者換身漢服，看本地人手持茶筅打茶，一招一式都復原着宋人的「茶戲」。

3. 武夷宮

這座始於唐代的宮觀，藏着武夷最靜的時光。大王峰下，九曲溪畔，千年道氣與文氣在這裏沉澱。朱熹、陸游、辛棄疾都曾在這裏主管過祠事的。

武夷宮也是重要的交通站點，通往一線天/虎嘯岩等景點的大巴車都在這裏坐。想去市區或者老街的話，也可以在這裏坐免費公交哦。

4. 三姑夜市

從武夷宮可以乘坐免費的公交車，直達三姑老街。這條街不算長，但絕對可以說濃縮了整個武夷山最鮮活的煙火氣。街邊現烤的特色武夷小光餅、燻鵝，還有路邊攤燒烤以及本地特色小炒應有盡有。

街邊茶館老闆也特別熱情，看我在街上走着，還會招呼你要不要坐下喝杯大紅袍，不買也沒關係的。

5. 大紅袍演出

張藝謀打造的山水實景大秀《印象大紅袍》，單是導演咖位就值得讓我們不用多想一鍵下單。

演出時以大王峰、玉女峰為天然幕布，真山真水做舞台，還有全球首創360°旋轉觀眾席，5分鐘轉一圈，讓你體驗沉浸式的「人在畫中游」。

演出時長70分鐘，從採茶、搖青、製茶的非遺技藝，到大王玉女的愛情傳說、唐宋茶宴盛景……統統都可以看到，絕對稱得上是一場與山水相融的視覺盛宴了。

Day 2：天遊峰——不知春齋喝茶



1. 天遊峰

鑫鑫來給大家敲黑板劃重點了！

武夷山徒步路線很多，從岩骨花香漫遊道，天心問禪漫遊道、岸上九曲漫遊道……可走的路可爬的山太多。但天遊峰是來武夷山一趟，一定要登頂的地方。

這裏不高不陡，石階較為平緩，一路伴着青山翠竹、溪澗清風，慢慢走也不覺累。總共878級台階，登頂後你會看到九曲溪如碧綠絲帶蜿蜒山間，滿目蒼翠，實在太美了！難怪古人都稱這裏是「武夷第一仙境」呢。

2. 不知春齋

從天遊峰全程走下來後，是真的會累。不趕行程的話，直接找一家茶館小憩喝茶。

我來的是不知春齋，網友朋友們對這家店可謂是好評如潮呢。它是一家隱與三姑度假區的茶宿，名字就帶着詩意。聽工作人員介紹說，店名源於一款「不知春」的岩茶——當所有茶樹都被採下山，它才遲遲發芽，彷彿忘了時間。

創始人正是被這份「笨拙、緩慢、專注當下」的狀態打動，所以以此為名，希望每一個走進來的人，都能暫時忘卻塵世節奏。

住店客人的福利還是很香，一樓茶室和頂樓的景觀台免費開放，還送山泉水配一泡岩茶。非住店客人也沒關係，一樓茶室也是對外開放的。我沒住店，不過全程體驗也超棒。

工作人員帶我從戶外到室內全程講解了店內的每一處陳設，最後再回到位置上親自為你衝上幾泡茶。你就只管悠閒地坐着看景發呆，消磨時間。

不知春齋

營業時間：9:30-22:30

人均：80元



Day 3：大紅袍景區



大紅袍景區全程走下來也要3小時左右，天氣熱，我建議大家上午去。路線依舊是進入景區後，坐景交車直達大紅袍景區。

大家可以參考這條岩骨花香漫遊道。沿着清幽的石徑緩步前行，兩側竹林蒼翠，空氣中還瀰漫着淡淡的茶香，每一步都格外舒心。山路平緩一點兒都不累人，滿眼綠意將浮躁盡數撫平。

路的盡頭，便是聞名世界的三棵六株母樹大紅袍，歷經三百餘年風雨，依舊紮根崖壁，靜靜訴說着武夷岩茶的傳奇。它們是武夷茶的魂，也是不可複製的自然瑰寶。

其他線路推薦

下梅古民居：這裏是「晉商茶路」的起點，比景區清靜很多，可以感受茶文化和古建築。

最後，武夷山怎麼吃？

來武夷山逛了一大圈，舌尖當然也要被温柔治癒一下！這一次，我也親自嚐了幾家小店，挑了幾家口味不錯的給大家分享。

1. 友誼小炒

這家店稱得上是本地人食堂，就在三姑老街上，從山上下來就可以溜達來嚐嚐。從菜單來看價格也很親民，全都是現點現炒的，鍋氣十足。

酸辣芋頭絲必點！芋頭切得細而均勻，大火快炒後還帶點韌勁兒，不軟不爛。酸辣也調得剛好，很入味，配上米飯更是一絕！我足足吃了兩碗飯呢！

龍爪菌也推薦大家試試。這種菌是武夷山野珍，長得就像小爪子。爆炒後特別彈牙，口感和木耳還有點像，不過比木耳更脆，還帶着點兒山野的清香。

友誼小炒

地址：武夷街道玉華街23號（近三菇度假村）

營業時間：10:30-14:00；16:30-20:30

人均：55元



2. 食叁季．雪花冰．甜湯

這家小店是我偶然發現的。逛完武夷山，帶着滿身熱氣，去這裏吃口雪花冰正好，位置就在三姑度假區附近。

我點的是芋泥豆乳冰。顏值高，用料也很紮實，頂部是奶香柔和的豆乳粉和軟糯的小丸子。細膩的手工芋泥，綿密得像是把整座山的温柔都碾了進去。入口的瞬間，芋香在舌尖化開，不甜不膩，恰到好處。絕對是在武夷山的夏日救星。

食叁季．雪花冰．甜湯（三姑店）

地址：風情商院大王峰南路1-7號

營業時間：11:00-22:30

人均：17元



3. 武夷舊街小光餅

還讓我念念不忘的是這家舊街小光餅，是一對兒老夫妻在經營。我去的時候正好還看到了製作過程，將和好的麪糰分成大小一致的小劑子，包進鮮鹹香辣的肉末和葱花，搓圓壓扁。

最關鍵的步驟是貼餅，給麪餅噴上一層薄薄的水，剛烤制時，四溢的脂香混着面香、芝麻香，就已經讓人瞬間淪陷了！

武夷舊街小光餅

地址：三姑街56-2號

營業時間：9:00-22:00

人均：9元



4. 老友記紫溪粉

如果說武夷山的清晨是被茶香喚醒的，那紫溪粉就是本地人用腳投出的早餐江湖。紫溪粉原產地是在江西鉛山紫溪鄉的，後來來到武夷山。

我感覺不同於其他常見的米粉，口感是那種滑而不爛的，還帶着恰到好處的嚼勁兒。

老友記紫溪粉

地址：玉女峰路17-5號

營業時間：6:30-24:00

人均：31元



我在武夷山酒店辦理入住的時候，老闆娘温柔地跟我說：來武夷山，就是放空的。其他的事兒，先放放。這次行程雖然只待了3天2晚，但卻感覺被這座城市狠狠滋養了。城市裏的焦慮、煩躁、內耗，好像都被這山水悄悄帶走了。

酒店老闆娘臨走之前還跟我說，你一定會再來武夷山的。我想是的。

武夷山逛吃攻略

三日遊玩路線：

Day 1：竹筏漂流→宋街→武夷宮→三姑夜市

Day 2：天遊峰→不知春齋喝茶

Day 3：大紅袍景區

武夷山怎麼吃：

友誼小炒

食叁季．雪花冰．甜湯（三姑店）

武夷舊街小光餅

老友記紫溪粉



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