台南美食｜7間冰品推薦　打卡IG爆紅雪糕　雪花冰店開到凌晨兩點

小編網羅台南中西區、東區的超人氣排隊名店，更將視角延伸至安平與善化區，為大家帶來七間在社群造成話題的台南冰品推薦名店，其中包括近來洗版IG的霜淇淋、全台最美冰店，還有營業到凌晨的宵夜場雪花冰。



這個夏天跟著我們的腳步，規劃一場最過癮的府城消暑散策，用冰涼融化盛夏的炙熱吧！

台南市東區

1. 冰ㄉ• かき氷

如果你喜歡創意冰品的話，編輯推薦這家「冰ㄉ• かき氷」！

冰ㄉ• かき氷提供各種口味的刨冰，像是麵茶湯圓冰、冰的水果冰、香蕉牛奶糖、葡萄清冰、火山爆發、一杯芒果冰、貴妃李好芒等等，每一種都不會過於甜膩，吃起來也很清爽，再加上配料新鮮又豐富，可說是調配得剛剛好，是近期非常受到歡迎的台南冰品店之一。

冰ㄉ• かき氷

地址：臺南市東區龍山里崇善路20號

電話：0974 027 042

營業時間：11:00-20:00



台南市中西區

2. SOFTTONE 松彤冰店

這間新開幕的「SOFTTONE 松彤冰店」，店外牆面巧妙地融合了鮮豔的亮橘色與復古的草綠色，吸睛的撞色設計營造出時髦的街頭風情，迅速在各大社群媒體上累積了超高話題，引發一波打卡熱潮。

而冰品方面，SOFTTONE主打霜淇淋，提供開心果、士多俾梨、提拉米蘇、桂花烏龍、紅心芭樂等口味，不只好拍，也很好吃喔！

SOFTTONE 松彤冰店

地址：臺南市中西區南廠里建安街52巷5號

營業時間：11:30-19:30



3. 慢煮·雲日常

「慢煮·雲日常」位在台南西市場，主要販賣慢火熬煮的川韻滷味，以及手切壓片的冰淇淋，而手切壓片冰淇淋提供香草牛奶、法芙娜巧克力、阿薩姆奶茶、提拉米蘇、泰式奶茶、日式玄米等口味，淋醬則可選擇焦糖醬、咖啡醬和莓果醬。

另外還有可選三種配料並加上古早味布丁的經典招牌冰，冰涼又酥脆，推薦給喜歡豐富口感與層次的讀者！

慢煮·雲日常

地址：臺南市中西區南區國華街三段26號30號

電話：0986 930 376

營業時間：週五～日 11:00-19:00



4. 南埕衖事

邀來日本建築師藤本壯介操刀建築設計的「南埕衖事」，是一間有八層樓空間的冰店！

南埕衖事的冰品大量採用台灣在地水果，由藍帶畢業的甜點主廚製作成義式冰淇淋，推薦口味包括金沙栗子、花生燕麥、紅心芭樂、蓮霧檸檬，而招牌必點則是義大利開心果口味，風味十分濃厚，質地綿密而滑順，濃郁卻毫不甜膩，且餘韻會在口中久久不散。

南埕衖事

地址：臺南市中西區南美里忠義路二段99號

電話：06 227 8999

營業時間：10:30-19:00（週二公休）



5. 澄峰冰舖

在找雪花冰嗎？那千萬不可錯過這間！

+ 1

「澄峰冰舖」特色雪花冰提供多樣化的口味，像是蝶戀金檸、鮮芋牛奶、芝麻牛奶、烏梅牛奶冰、士多俾梨抹茶冰、火龍果牛奶冰、宇治金時、珍珠奶茶雪、泰式奶茶雪等等，不只雪花冰讓人一口接著一口，停不下來，又因為店家營業到凌晨兩點，尤其受到晚上想吃甜點，或者宵夜族群的歡迎。

澄峰冰舖

地址：臺南市中西區府前里友愛街183號

電話：06 221 0029

營業時間：13:00-02:00



台南市安平區

6. 小島飲刨

隱身於安平區的「小島飲刨」，主打日式刨冰、日式烤糰子和手作小點心，其中「夏日芒芒2.0」選用植物香草一起熬煮的愛文芒果醬，再加上香果凍、寒天球、牛奶冰淇淋及芒果卡士達，超級好吃！

+ 1

除此之外，以焙茶的深焙香氣打底的「焙茶大叔」，搭配太妃糖奶霜，且一層一層藏著酥糖、花生、玄米，讓你越吃越有東西，也很推薦喔。吃完冰品還想續攤，也可以順道走訪台南療癒系水豚甜點店「MOGU KABI」豆塔專賣店，近距離與卡皮巴拉互動、品嚐每日現做水果塔。

小島飲刨

地址：臺南市安平區金城里運河路47號

電話：0958 442 043

營業時間：11:00-19:00



台南市善化區

7. 雪森菓堂

「雪森菓堂」鄰近善化車站，提供日式刨冰與手作甜點，包含宇治金時冰淇淋刨冰、芝麻炫風冰淇淋刨冰、芭娜娜燕麥可可刨冰、焦糖錫蘭紅茶刨冰和椰語泰香刨冰等等。

此外還有雪森柚香刨冰、琥珀蜜糖核桃刨冰、雪森完熟芒果刨冰、奶香金萱芒果刨冰等季節限定的冰品，每一口都品嚐得到食材所交織而成的細膩層次，並且同時兼顧視覺與味蕾享受！

雪森菓堂

地址：臺南市善化區光文里中山路138號

電話：0983 860 720

營業時間：週一～六 12:00-17:00；週日 00:00-17:00（週二公休）



延伸閱讀：

台南一日遊｜統一獅主場這樣玩！獅迷冰店、咖啡、應援周邊到亞太看球一次收

台南老宅推薦｜文青必訪清單！14間老宅咖啡廳、京都人氣品牌、特色美食懶人包

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】