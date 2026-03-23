台灣嘉義新港美食13大必吃　手工現蒸碗粿老字號　鴨肉羹/臭豆腐

嘉義新港近年成為許多人週末小旅行的熱門目的地，不只擁有濃厚的人文氛圍，加上奈良美智的嘉義特展《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》將於2025年12月12日到2026年5月17日在新港文化館25號倉庫展出，更是吸引許多遊客前來感受藝術氛圍、地方文化與美食。除了造訪的新港奉天宮之外，一間間充滿地方特色的小吃與咖啡館更是不容錯過。



整理的13間嘉義新港美食，從人氣美食、老字號小吃店、台式甜品到特色咖啡館，應有盡有，像是新港鴨肉羹、陳氏姊妹蒸餃，以及在地人最愛的新港肉粽秀、新港碗粿財、新港臭酸麵與新港廟口鹹湯圓豆花，都是遊客必嚐的新港經典味道，現在就把新港美食清單收藏下來。

嘉義新港13間美食餐廳推薦

1. 新港鴨肉羹

鴨肉羹是新港的美食文化象徵，有著「沒吃過鴨肉羹就不算來過新港」的說法，位於奉天宮香客大樓前的新港鴨肉羹，以鴨骨熬製的高湯勾芡，讓湯汁滑順帶點黏稠感，再加入大量筍絲與口感軟嫩的鴨肉，整體偏南部偏甜風味，可以加入少許的醋與辣粉讓鴨肉羹更富層次，此外，店家也有推出冷凍宅配包，即使不在現場也能品嚐到嘉義新港的經典羹湯。

新港鴨肉羹

Google 評分：4.4

聯絡電話：05-374-7950

店家地址：616台灣嘉义县新港乡中山路奉天大廈17號

營業時間：07:00 – 18:30



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2. 陳氏姊妹蒸餃

位在新港鐵道公園對面的陳氏姊妹蒸餃」是當地的人氣的小吃，鄰近新港文化館25號倉庫，步行４分鐘即可抵達，陳氏姊妹蒸餃的蒸餃為以現包現蒸聞名，外觀樸實，但是內餡飽滿多汁，蒸餃皮與內餡的比例恰到好處。

店內除了販售蒸餃之外，還有提供豬皮、豬頭皮、豬腳以及酸辣湯，建議點一籠蒸餃搭配酸辣湯，再點豬頭皮或豬腳當小菜，非常適合在周邊景點逛完之後，前來品嚐深受新港在地人喜愛的人氣蒸餃。

陳氏姊妹蒸餃

Google 評分：4.1

聯絡電話：05-374-3988

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉中山路72巷10-2號

營業時間：11:00 – 17:00



3. 新港肉粽秀

新港肉粽秀位於新港奉天宮香客大樓前，新港肉粽秀原本以碗粿起家，後來因為冬天天氣影響碗粿的銷量，進而嘗試賣肉粽，現在則由第二代經營，肉粽秀的肉粽選用彰化溪湖產的長糯米，肉粽的內餡有三層肉、香菇、花生、栗子與鴨蛋黃，並以麻竹葉包裹，口感飽滿扎實，搭配鹹甜醬汁呈現經典的南部古早味。

新港肉粽秀

Google 評分：3.3

聯絡電話：0911-077-252

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉中山路60巷

營業時間：10:00 – 19:00



4. 新港碗粿財

從1949年開業的新港碗粿財，是新港的老字號小吃店，手工現蒸碗粿選用特定米種製作，使碗粿口感滑嫩Q彈，並以大骨高湯、醬油與少量糖調成的古早味醬汁增添風味；另外必點的扁魚白菜肉羹則是在羹湯中加入酥炸過的扁魚，讓羹湯增添海鮮的鮮味。價格親民的碗粿財深受在地居民與遊客喜愛，常被當作早餐或午餐。

財治號。新港碗粿財

Google 評分：4

聯絡電話：05-374-6358

店家地址：61641台灣嘉義縣新港鄉中正路81號

營業時間：星期一至星期二、星期五至星期日05:30 – 15:30；星期三休息



5. 新港臭酸麵

鄰近新港奉天宮的新港臭酸麵，他的招牌臭酸麵不是因為食物變質，而是因為加入大量烏醋與油蔥酥所形成的濃郁酸香氣味，因此得名，店內餐點除了臭酸麵之外，還有米糕、排骨酥湯、苦瓜丸湯等小吃，價格主要為銅板價，深受大家喜愛，無論當作正餐或下午點心都相當合適，是造訪新港時不可錯過的在地美食。

新港臭酸麵

Google 評分：4.3

聯絡電話：05-374-0523

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉中山路37號

營業時間：星期一至星期三、星期五至星期日11:00 – 00:30；星期四休息



6. 吳家魯熟肉

嘉義的魯熟肉就像我們所知道的黑白切，或是台南的香腸熟肉，吳家魯熟肉最早為市場攤販，至今已傳承到第三代，並在自家住宅營業。吳家魯熟肉保留了傳統料理手法，每天將豬內臟、粉腸、米腸與香腸等滷至入味，由客人挑選過後，再將食材切片，就可以沾醬享用，除了魯熟肉拼盤之外，也可以再搭配一碗熱湯，風味樸實且份量足夠，是許多外地遊子返鄉後必吃的美食之一。

吳家魯熟肉

Google 評分：4.2

聯絡電話：05-374-6771

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉福德路140巷27號

營業時間：星期五至星期日07:00 – 13:00；星期一至星期四休息



+ 3

7. 新港廟後臭豆腐

鄰近新港奉天的新港廟後臭豆腐，提供兩款臭豆腐，一個脆皮臭豆腐外酥脆、內裡嫩軟；傳統臭豆腐則是外皮較柔軟，一口咬下較多汁。除了臭豆腐之外，也有賣古早味炸粿跟蚵仔大腸麵線，也是許多人必點的小吃。

新港廟後臭豆腐在假日時或廟會期間人潮多，建議提早前來享受酥脆的臭豆腐，還可以感受廟口的熱鬧氛圍。

新港-廟後臭豆腐

Google 評分：4.2

聯絡電話：0929-416-790

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉登雲路

營業時間：11:30 – 20:00



8. 新港廟口鹹湯圓豆花

新港廟口鹹湯圓豆花以手工製作的鹹湯圓最為出名，外皮軟綿Q彈，內餡為香氣十足的肉燥，搭配以大骨熬製的清爽湯頭，再以芹菜或青菜點綴，味道濃郁而不油膩。除了鹹湯圓，店內的豆花也是招牌甜品，以傳統古法製作，口感滑嫩綿密，既解渴又消暑，可以做為鹹湯圓後的完美收尾。

新港廟口鹹湯圓豆花

Google 評分：3.9

聯絡電話：05-374-2003

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉中山路35號

營業時間：09:00 – 17:30



9. 大樹腳阿欽伯粉圓

擁有超過60年歷史的大樹腳阿欽伯粉圓，是在地人從小吃到大的美食，店名源自於老闆早期在大樹下挑擔販售粉圓的情景，而大樹腳為台語「大樹下」的意思，招牌粉圓冰的手工小顆粉圓口感Q彈，與常見的大顆珍珠不同，喜歡一次吃到多種口味的話，則也可以點綜合粉圓冰，自己搭配豆花、紅豆、蜜豆、愛玉、粉粿等配料。許多遊客到新港奉天宮參拜之後，都會來大樹腳阿欽伯粉圓品嚐充滿古早味的粉圓冰。

大樹腳阿欽伯粉圓

Google 評分：4.1

聯絡電話：05-374-5799

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉福德路110號

營業時間：星期一至星期五09:00 – 17:30，星期六至星期日09:00 – 18:00



10. 山鳩咖啡

嘉義新港的山鳩咖啡位於奉天宮後街，是由返鄉夫妻與女兒共同經營的復古系咖啡館，店名取自店址39號的諧音,店內空間以檜木窗框、木質家具與懷舊老件營造溫潤復古的氛圍，一樓跟二樓為用餐空間，三樓則為藝文展演空間。

山鳩咖啡提供義式咖啡、手作甜點與簡單輕食，其中又以海鹽拿鐵、焦糖布丁、紅茶千層與季節性手作蛋糕最受歡迎，甜點主要由老闆娘與女兒一起製作，並採用在地小農食材呈現自然原味。整體環境靜謐且溫暖，適合在新港走訪奉天宮、培桂堂或林國治美術館之後，來到這裡喝杯咖啡，短暫休憩一下。

山鳩咖啡｛營業時間請洽ig}

Google 評分：4.8

聯絡電話：05-374-2836

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉大興路39號

營業時間：星期一、星期二和星期四至星期日10:00 – 17:00；星期三休息



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11. 裕森咖啡

裕森咖啡是由曾在台中經營咖啡廳的林裕森返鄉打造的咖啡廳，店面外觀低調，一進入店裡映入眼簾的是簡約的木質裝潢和充滿自然光的大窗，窗外可以看到廣闊的稻田與農村景色，店內主打自家烘焙的精品手沖咖啡，每一杯都講究咖啡豆的產地、烘焙和沖煮方式。

除了咖啡之外，裕森咖啡也有提供甜點，像是提拉米蘇、可麗露、布丁等限量供應的甜點。老闆不只實踐對家鄉的情感，也將在地人情味融入店裡的每個細節，讓裕森咖啡成為喜歡精品咖啡與靜謐氛圍的遊客來到新港必訪的咖啡廳。

裕森咖啡

Google 評分：4.8

聯絡電話：0910-888-069

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉新民路254號之50號

營業時間：星期一、星期四至星期日13:00 – 19:00；星期二、三休息



12. 順風咖啡

鄰近新港奉天宮的順風咖啡由返鄉青年張欽智開設，店名取為「順風」除了紀念父親，也取自賽鴿文化中的吉祥寓意，並向媽祖信仰致敬。順風咖啡使用專業義式咖啡機與手沖設備，並曾在咖啡烘焙與杯測比賽獲得佳績。

除了提供咖啡之外，也有茶飲、季節限定飲品，以及融合在地農產品的餐點，包括鹹食、甜點與手工餅乾，必點招牌有卡布奇諾、冰拿鐵、檸香巴斯克蛋糕與提拉米蘇，咖啡廳二樓提供共用工作與活動空間，並不定期舉辦講座。此外，也有販售自家烘焙咖啡豆與濾掛咖啡，適合當作伴手禮送給親友。

順風咖啡

Google 評分：4.8

聯絡電話：05-374-5755

店家地址：616台灣嘉義縣新港鄉新民路132號

營業時間：10:00 – 18:00



13. 星巴克新港門市

嘉義新港星巴克門市坐落於百年古宅「培桂堂」之中，過去是當地醫師林開泰的舊宅與診所，也是雲門舞集創辦人林懷民的老家，建築融合洋式、日式與閩式風格，保留紅磚、木樑、水泥菱形花紋與交趾陶等元素，同時加入玻璃打造出古宅與現代咖啡空間的獨特氛圍。

店內空間包含玻璃屋吧檯、用餐區與二樓露台，室內與室外約有41個座位，非常適合拍照與放鬆。此外，也販售在地限定的「嘉義新港馬克杯」、「嘉義新港隨行卡」以及以新港盛產花生為靈感的花生可麗露，將地方特色融入甜點之中。建議白天或是午後前往，享受自然光透過玻璃屋與庭院的柔美光影。

星巴克 嘉義新港門市（培桂堂內）

Google 評分：4.4

聯絡電話：05-374-2630

店家地址：616009台灣嘉義縣新港鄉大興路19號

營業時間：09:00 – 17:00



看完13間嘉義新港必吃美食之後，不妨將店家收藏起來，趁著到新港參觀奈良美智的嘉義特展《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》時，好好品嚐新港獨有的在地美味。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】