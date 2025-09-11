台灣美食「小吃界米芝蓮」500碗最高分5間老店　肉圓花枝羹必打卡

每年備受吃貨期待的《500碗》榜單出爐啦！堪稱是台灣小吃界的「米芝蓮」。今年邁入第三屆，其中只有5家店獲得最高榮譽「三碗」肯定，堪稱最強中的最強！



從台南國華街的爆汁小卷米粉，到花蓮玉里排隊必吃的臭豆腐，再到彰化在地人激推的肉圓老店，這些都是許多在地人從小吃到大的滋味。看似簡單的小吃，卻蘊含手藝人幾十年的堅持與用心。快來看看你吃過哪家？

第三屆500碗美食精選

1. 新北 朱記花枝羹｜五十年經典老店

創業於1968年的朱記花枝羹，居然只賣兩道菜：花枝羹與米粉炒。雖然餐點很簡單，但靠著食材新鮮、品質紮實，可以說是三重必吃的美食之一。

濃郁的花枝羹湯料多夠味，內有厚實彈牙的花枝塊，還可以無限續湯，湯頭口感清甜，建議加一點烏醋或辣醬，讓口感更有層次！炒米粉帶有豬油香、加入豆芽提味，口感濕潤不乾。老饕推薦大家可以先品嚐原味，再加入辣醬油提升香氣。

為什麼獲得三碗肯定？

味道純粹、食材實在：厚實花枝（魷魚）、清甜的湯底，加上純粹豬油香炒米粉，保留了最樸實的小吃風味。也是許多三重人從小吃到大的味道。雖然價格略升（花枝羹約台幣90–80元，炒米粉台幣40元），但份量、品質不打折，加上可以續湯性價比很高。

朱記花枝羹

地址：新北市三重區正義北路51號（7‑11騎樓下）

營業時間：週二公休，營業時間約為08:10–22:00

電話：02-29858256



2. 台南 邱家小卷米粉｜國華街必吃美食

位於台南中西區國華街上的邱家小卷米粉，每天早上11點開門，就吸引饕客排隊，熱賣到下午5點。雖搬過家，仍保持高人氣。

他們的小卷（魷魚）鮮美彈牙，白灼後保留海味鮮甜，厚實大塊、不乾不柴，是許多人一吃就愛上的關鍵。還有特色加料「小卷卵」可選，每天限量供應，建議早點到才吃得到。濃郁的湯頭中還帶著小卷卵（魷魚卵）的微微海味，很多人專程來嚐鮮。這碗不只是美味，更承載著府城記憶，值得你親自走一趟，嘗試那份讓饕客三碗肯定的台南味！

為什麼獲得三碗肯定？

在第三屆500碗評選中，邱家榮獲三碗肯定，成為全台僅此一家三碗獲選的小卷米粉店，也是台南今年唯一摘三碗殊榮的小吃。邱家小卷米粉走的是台南「湯自然甜」路線，米粉選用偏粗短的質地，口感彈韌不鬆散，搭配鮮湯一同入口，讓每口都回甘有層次。

邱家小卷米粉

地址：台南市中西區國華街三段251號

營業時間：11:00–17:00（週一休）



3. 宜蘭、花蓮 玉里橋頭臭豆腐｜榮獲《夜市王》第一名

花蓮超有名的排隊美食玉里橋頭臭豆腐，宜蘭礁溪也有分店啦！

他們家的臭豆腐採用由低至高三階段油炸法，外皮超酥脆而內裡仍保有多汁口感，隨手一撕就能看到湯汁流出。上桌時配上泡菜、蘿蔔絲與九層塔，酸香、脆感與清爽融合，正好中和了油炸的負擔，吃起來爽口不膩。不論是想順遊宜蘭、花蓮，或特地來玉里品嚐，這家臭豆腐都令人念念不忘。

為什麼獲得三碗肯定？

玉里橋頭臭豆腐，不只是一份臭豆腐，它是酥脆、鮮香與清爽的完美組合，也是玉里人小時候的回憶，一口接著一口，細細品味這份經典！除了泡菜，還加了大量蘿蔔絲與九層塔，份量剛好、層次豐富，又把健康的概念放進去。可見它不只是靠臭氣取勝，更在配菜與口感上做出差異化。

玉里橋頭臭豆腐

營業時間：10:30–18:30

花蓮本店

地址：花蓮縣花蓮市和平路55號

電話：03-8420109

宜蘭礁溪店

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段56號

電話：03-9882233



Tips：只收現金，不接受訂位



4. 彰化 北門口肉圓（總店/民生）｜隱藏版北斗肉圓

從60年代起，北門口就在中正路上擺攤，每天堅持製作手工薄皮，外層酥脆、內餡濕潤多汁，一口咬下感受到干貝、豬肉、筍塊與鴨蛋黃的香氣爆發。

他們家的製作靈感來自於彰化老客運站旁，當時為了應付急著趕車的客人，偶然提高油溫加快油炸速度，讓肉圓外皮一炸就鼓起來，形成獨特「脆皮」口感。後來這招不但解決了效率問題，更意外塑造出獨家「脆皮肉圓」吃法。炸好的肉圓會淋上由醬油膏、蒜汁搭配黑糖與芝麻粉熬製的甜醬，再加上一點自家特調辣醬，整體風味呈現甜、鹹、蒜香與微辣的多層次口感，每口都叫人忍不住再吃一口。

為什麼獲得三碗肯定？

薄脆的外皮包裹濕潤多汁的內餡，配上濃而不膩的醬汁，整體吃來層次分明。醬汁獨特有記憶點，黑糖芝麻甜醬與蒜香結合，讓每個吃過的人都會回味。榮獲「500碗」三碗最高肯定，不只是業界評價，也意味著在地人與外地饕客的讚賞。

北門口肉圓（總店/民生）

地址：彰化縣彰化市民生路315號

營業時間：11:30–17:30（週一二休）

電話：04-7227245



5. 彰化 北斗肉圓詹｜飄香超過60年的老字號

當你問彰化人哪裡的肉圓最好吃，北斗肉圓詹絕對榜上有名！這家傳承三代、飄香超過60年的老字號，靠著樸實真材實料的好味道，在第三屆《500碗》評選中，榮獲全台最高榮譽的「三碗」認證，成為五間之中唯一來自北斗的代表！

肉圓詹的厲害，不只因為它夠老，更是夠穩！每天清晨，老闆就開始準備內餡和外皮，堅持用在來米與番薯粉調製的外皮，炸起來呈現微酥微Q的口感，不會太厚、也不會黏牙，一口咬下，滿滿的內餡立刻湧出。內餡選用的是自家手切的溫體後腿肉，搭配香氣四溢的油蔥酥與筍乾，每一塊都吃得到豬肉的鮮甜與嚼感，讓人欲罷不能！

+ 1

為什麼獲得三碗肯定？

想體驗真正「傳統彰化味」的你，一定要來朝聖這間北斗肉圓詹。肉圓詹最經典的就是那Q中帶酥的外皮，這可是用在來米與番薯粉依黃金比例調配、手工現做。裡頭包的是每日新鮮溫體豬後腿肉，搭配自炸油蔥酥、筍乾，咬下去肉汁橫流、鹹香滿分，讓人一口接一口。肉圓詹代表的不只是北斗的在地味，更是一段小鎮生活的縮影。這碗肉圓，吃的就是一份情感的連結與傳承的價值。

北斗肉圓詹

地址：彰化縣北斗鎮中正路75號

營業時間：09:30–18:00

電話：04-8783966



什麼是500碗？

由《聯合報》推出的全台小吃評鑑榜單，每屆精選500碗經典必吃，堪稱「小吃界米芝蓮」。



誰來評比這500碗？

評審團由超過20位飲食職人、美食作家、主廚、美食社群代表組成。



三碗是什麼意思？

評選中最難得的榮耀！等於得到三次肯定，這次全台只有5間店獲得「三碗」！



500碗評選標準是什麼？

包含美味度、在地性、手藝人精神、性價比與獨特性等。



