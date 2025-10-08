深圳好去處｜福田上梅林9大美食購物推介　KPOP店/寶麗來照相館

上梅林推薦我又來了！

美食推薦：台灣古早蛋糕，潮汕腸粉，芝麻芋泥冰，綠豆餅，大蒜乳酪麵包，順德雙皮奶。

逛街指南：3家復古vintage店，漫畫咖啡店，KPOP專輯店，膠片拍照屋。



跟著大表哥逛吃上梅林！

1. 張張麵包店：大蒜乳酪麵包

在卓悦匯附近的社區樓下，藏着一處超級不起眼的原創麵包小店，店面很小，只能買了帶回去吃，不過它家的麵包倒是做得遠近聞名，甚至我住在寶安的朋友都知道。

+ 1

它家的大蒜乳酪麵包是當家花旦，算是頂樑柱般的存在。

大蒜乳酪麵包（ShenzhenWeekly提供）

通體金黃，外殼烤得酥脆，內裏卻很蓬鬆。蒜味不衝，也吃不出辛辣感，只保留下來了濃郁的蒜香，麵包中夾着一層鹹甜細滑的奶酪，一口吃到餡才能感受到香氣直衝腦門的快樂。

張張麵包店

地址：福田區梅林街道黃祠巷105號

營業時間：周一至周日09:30-17:30

價格：人民幣¥13/個



2. 新一味潮汕腸粉王：牛肉鮮蝦腸

這家腸粉店也是上梅林鼎鼎有名的存在，它家主打王牌是生蠔鮮蝦腸，喜歡吃牛肉的還可以加一份牛肉，雖然價格有點小貴，但端上桌發現性價比拉滿。

裏面的蝦很爽彈、牛肉嫩滑，不得不說，潮汕人真的好會做牛肉，每次吃潮汕牛肉都會被狠狠驚豔到。

腸粉皮薄餡多，裏面夾着豆芽和碎肉，讓整份腸粉都鮮甜起來，另外，裏面炸過的蒜酥是他們家腸粉好吃的關鍵，一定要多加點！

新一味潮汕腸粉王

地址：福田區上梅林新村216號

營業時間：周一至周日07:00-14:00,17:00-21:00

價格：人均人民幣¥25左右



3. 古早味味覺記憶坊：古早蛋糕

芋泥腦袋可以衝這家店！芋泥香而不膩，入口還能吃到芋頭沙沙粉粉的口感，蛋糕胚鬆軟細膩，非常蓬鬆。

新鮮出爐的時候最好吃，能很明顯的吃出來蛋糕胚中的雞蛋香氣，就是記憶中無添加的老式蛋糕的味道！

跟朋友嘗過一遍後都覺得巧克力味的會更好吃，但芋泥味的更特別些，原味更能吃出蛋糕的原始風味。

總之，蘿蔔青菜各有所愛~不知道吃哪個口味，那就都嚐嚐看！

古早味味覺記憶坊

地址：福田區梅林街道上梅林廣夏路合旺閣小區9號

營業時間：周二至周日08:00-22:00

價格：人民幣¥25-35/斤（稱重）



4. 純綠豆餅

跟潮汕的綠豆餅不一樣，它家的綠豆餅超酥，餡料厚到是別家的兩倍。

它家不賣那麼多口味，目前只有紅豆、綠豆兩種，但正是因為種類少，糕點師傅投入了百分百的耐心，每次去都發現品質還是一如既往的紮實。

掰開能看出來，餡料給的特別純粹，沒有其他雜七雜八的混合，次次吃次次安心。

吃它們家的綠豆餅有個小建議，涼着吃更好吃，像綠豆冰糕般粉糯，很適合買給家裏的老人和小朋友吃。

純綠豆餅

地址：福田區中康路18號

營業時間：周一至周日09:00-22:00

價格：人民幣¥25/盒（1盒12個），單個人民幣¥3



5. 老周記順德雙皮奶：紅豆雙皮奶

這家店屬於沒個熟人帶路都找不到的城中村小店，藏在一個毫不起眼的小巷裏，店裏沒啥環境可言，座位也很有限，去它家你只需要埋頭苦吃就好了。

聽名字就知道它家雙皮奶做得最好，最多人點的是紅豆和鷹嘴豆的。

紅豆煮的軟糯，但並不甜，滿滿當當鋪了一層，下面就是很純的雙皮奶，甜味全靠雙皮奶撐着，一勺下去，中和的剛好。

老周記順德雙皮奶

地址：福田區上梅林新村三棟3-2

營業時間：周一、三至周日15:00-21:00，周二店休

價格：人均人民幣¥15左右



6. 閲蓮軒潮汕甜品：芝麻芋泥雪花冰

一端上桌就能聞到很濃郁的芝麻香氣，雪花冰沒有做的很甜，很大程度上保留了芋泥本身的香甜和黑芝麻獨有的香氣，和底下的牛奶綿綿冰融合得很好。

芝麻芋泥攪打的很細膩，頂上糯嘰嘰的糯米圓子讓整體的口感豐富起來，建議垂直一勺下去，裏外幾層都能吃到。

上桌的時候會附贈一小碗煉乳，可以根據自己的嗜甜程度隨機調節，但我覺得不加煉乳會更好吃，更清爽，香氣也會更加濃郁。

閲蓮軒潮汕甜品

地址：福田區園嶺街道鵬盛村3-4棟113號

營業時間：周一至周日10:30-24:00

價格：人民幣¥26/份



上梅林好逛的店原來這麼多

1. 水瓶座的漫畫屋

走街串巷，發現了家超有情懷的漫畫小屋，問過老闆才知道已經開了快兩年多。

+ 5

建成之初是只有漫畫屋一部分，後來把咖啡也做了起來，現在可以邊喝咖啡邊看漫畫，炎炎夏日又多了一個放鬆好去處！

這裏收藏的漫畫種類多、冊數全，大家所熟知的海賊王、火影忍者一系列經典日漫這裏都能找到！

還有男兒當入樽、棋魂等超多人喜歡的運動題材漫畫這裏也不少，女孩們還可以來這打發下時間，看看少女漫也超級有意思！

漫畫屋整體設計的很有氛圍，裏面各種軟榻、沙發超好躺！舒適安靜的看書環境很容易就能讓人放鬆下來，沉浸於難得可貴的二次元世界。

水瓶座的漫畫屋

地址：福田區中康路77號

交通：地鐵4號線上梅林站B口，站外步行3分鐘

營業時間：周二至周五 13:30-21:30；周末10:30-21:30



2. 去漂亮vintage店買買買：理想公館

上梅林的理想公館簡直是古着愛好者的天堂，整棟樓起碼有5家以上的古着店，都分佈在接近樓層，走動起來很方便，喜歡古着的朋友可以去看看~

a. Entrance Vintage 入口商店

入口商店是這幾家裏面人氣最高的一家，可以說是這棟樓裏的「當紅炸子雞」了，聽說還有明星來這買過。

+ 1

空間不大，但衣服款式很多，卡哈特、RL、北面超多品牌任你隨意挑選，沒準在哪個角落裏就發現自己的心頭愛了！

逛了一圈，它家給我的感覺有點不一樣，裏面能發現很多球衣T恤、外套，這在幾家中算是少見的，整體偏向運動、美式復古，喜歡這一類的朋友可以多來看看！

Entrance Vintage 入口商店

地址：福田區梅康路6號理想公館7樓701

交通：地鐵4號線上梅林站A口，站外步行5分鐘

營業時間：周一至周五 13:00-21:00；周末13:00-22:00



b. 藍屋bluebluehouse

這家店屬於是外套愛好者會特別喜歡的一家店！一進門好幾件復古百搭的外套就吸引住了我的目光！

+ 1

店裏兩層樓，一樓是重點，以外套和褲子為主，款式超全的卡哈特，還有男女都能穿的牛仔外套，我保證，只要來逛都能挑中一兩件自己喜歡的。

二樓風格就有所變化，會更加清新、多巴胺一些，有顏色超全的拉夫勞倫襯衫，還有好多漂亮小毛衣、帽子，店員小姐姐不會打擾，一個人可以慢慢挑，真的超好逛！

藍屋bluebluehouse

地址：福田區梅林街道理想公館2427

交通：地鐵4號線上梅林站A口，站外步行5分鐘

營業時間：周一至周五 13:00-21:00；周末13:00-22:00



c. Sameold Vintage

Sameold Vintage是這棟樓裏最早的一家古着，風格品味很有自己的審美。

一樓風格比較雜，基本上以外套、冬裝、帽子為主，很適合慢條斯理地邊淘邊找，可以找到好看的RL短褲和levis牛仔褲。

二樓就很開闊了，現在能穿的夏裝、短袖襯衫都基本能在二樓看到，款式、顏色、風格也會更加多樣。

有好幾件我差點都有點動心，不足之處就是有些好看的款碼數不是很全，所以挑到適合自己的衣服就很拼手速和運氣了！

Sameold Vintage

地址：福田區梅康路6號理想公館1005

交通：地鐵4號線上梅林站A口，站外步行5分鐘

營業時間：周一至周五 13:00-21:00；周末13:00-22:00



d. FULL POP專輯店

FULL POP離地鐵站很近，走路幾分鐘就到了，位置也很顯眼。店有兩層，一樓是女團區域，各種小卡、專輯、應援棒、周邊這裏都有，還有一台抽卡機，簡直驚喜感拉滿！

+ 1

二樓的男團會比較多，都是目前大火的幾個！品類很全，各種新專上新速度很快，甚至連GD的新專solo這裏也能買到。

一樓的KPOP鏡子和二樓牆面的巨型小卡都很適合女孩們拍照打卡，喜歡KPOP的朋友可以衝了！

FULL POP

地址：福田區中康路輝煌時代大廈2棟105商鋪

交通：地鐵4號線上梅林站A口，站外步行5分鐘

營業時間：周一至周日11:00-21:00



3. 八萬四千拍（上梅林新店）

逛過八卦嶺一帶的姐妹應該對八萬四千拍都不陌生了。今年五一，2.0版本在上梅林正式開業。

+ 1

小小一家店，但很有感覺。裏面包含的相機種類非常齊全，有超多網紅都來這裏打卡過。

店員小哥哥小姐姐人很nice，不會擺動作會細心引導，店內道具、飾品很豐富，選好自己喜歡的就能火速開拍啦！

超多明星拍過的撕拉片這裏也有，牙醫機、富士、寶麗來就更不用說了，誰拍誰好看！

趁着新店還沒火，趕緊帶着伴侶和好朋友來這拍照吧！

八萬四千拍（上梅林新店）

地址：福田區上梅林黃祠巷97號商鋪

交通：地鐵4號線上梅林站A口，站外步行10分鐘

營業時間：周一至周日15:00-21:00



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】