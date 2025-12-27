福田Cafe｜園嶺八卦嶺4間咖啡店：韓風/Hello Kitty/復古/木圓窗

今次來深圳福田區的八卦嶺&園嶺，介紹這裏的四家咖啡店，提前收藏，假期就去逛逛吧。



1. lai x busy coffee樂愛必喜咖啡

在錯綜複雜的小巷子裏，轉角便遇到醒目時尚的橙色小房子「樂愛必喜咖啡」。

店面空間不算大，室內僅有幾個小座位，但是佈置簡單而精緻復古，好在還自帶一個戶外「小花園」，便不再顯得侷促而擁擠。Busy咖啡最早是開在羅湖國貿，園嶺新村的這家則是第2家分店。

點單推薦👇👇👇

飲品特調：菩提子

喜歡嘗試新口味，創意咖啡的可以試試特調飲品。這次點了一杯「菩提子」，檸檬+葡萄汁+冷萃，融合了清新果香與濃郁咖啡香。口感上呈現出多層次的風味，有檸檬和葡萄的清新酸甜，也有冷萃咖啡的醇厚與回甘，最後留下的是淡淡的果香與咖啡香的餘韻。

招牌飲品：拿鐵

同事的固定點單：熱拿鐵，絲滑柔順，咖啡香味和奶香味都非常濃郁。在下雨的午後，來一杯熱拿鐵，坐在窗邊，逗逗小貓輕鬆又自在。

蛋糕甜點：提拉米蘇

除了咖啡飲品，蛋糕甜品也是他們家的一大招牌。很多網友推薦的「亂七八糟慕斯蛋糕」，當天去的時候還未出爐，便嚐了一下提拉米蘇。Busy家的提拉米蘇，咖啡香氣很足，頂部灑的可可粉沒有想象中那麼苦澀，整體上口感輕盈不膩。

Lai × Busy Coffee 樂愛必喜咖啡

地址：福田區園嶺新村105棟102-1

交通：深圳地鐵9號線園嶺站B口步行約490m

營業時間：08:00-21:00



2. geesoe．吉吉咖啡

開在沿街的「GEESOE．吉吉咖啡」，從福田新洲搬過來園嶺，之前的門店面積僅10平方米，小小的一家，現在環境變得更大更舒服了。

温暖原木質調的環境，有一種莫名的魔力，安靜舒適，進入店裏就能讓人很放鬆。圓窗的位置是大家最愛的打卡位，透過欣賞窗外的風景，倒也有一絲意境。

點單推薦👇👇👇

招牌飲品：吉-Dirty

招牌SOE咖啡——「吉-Dirty」，用的是埃塞花魁單品日曬豆子，喝起來不會那麼苦，最特別的還是加入的奶，是主理人自己做的，喝起來很是順滑。建議Dirty大口喝，有好幾層風味碰撞，非常特別。

招牌甜品：冰淇淋

這次恰咖啡選擇配一款冰淇淋，冰淇淋在製作過程中，沒有加水，所以融化的會稍微快，建議到手立馬享用。冰淇淋有3種口味，每一種都有着細膩且絲滑的口感。

GEESOE．吉吉咖啡

地址：福田區園嶺八街園嶺新村105棟102-2

交通：深圳地鐵9號線園嶺站B口步行約460m

營業時間：08:30-23:00



3. hello princesss

在園嶺新村裏，還挖掘到了一家非常可愛的雜貨鋪，奶油色的Kitty主題雜貨店，從門外到店裏頭，滿滿的都是Hello Kitty元素，可以說是掉進Hello Kitty坑啦，滿足了所有女生的少女心。

+ 6

這裏有很多玩偶ip的可愛小物件，每一款都讓人感到心動，不僅可以購物，在這裏每個角落拍照都很出片。噢對，這裏也有Hello Kitty主題下午茶，感興趣的話也可以打卡噢～

Hello Princesss

地址：福田區園嶺新村66棟112-2室

交通：深圳地鐵6號線體育中心站A1口步行約240m

營業時間：12:00-20:00



4. X:HWANGYEU CAFE

最後這一家八卦嶺的咖啡店—— X:HWANGYEU CAFE，裝修是妥妥的ins韓風，但也是一家店名很難記的咖啡店。

+ 1

店鋪設計感滿滿，大面積的奶油色系，還有一整面的大窗戶，若是遇上晴天，陽光灑進室內就超級有氛圍感。店內有各種周邊雜誌小卡，這裏還是Kpop人的聚集地。

點單推薦

菠蘿美式&美式甜鬆餅

菠蘿美式，咖啡與菠蘿相結合，清爽的風味，幽淡的菠蘿香，層次分明。還可以搭配一下美式甜鬆餅，吃起來軟糯糯的，甜而不膩。

X:HWANGYEU CAFE

地址：福田區八卦嶺工業區424棟102

交通：地鐵7號線八卦嶺站B口步行約200m

營業時間：周一至周五10:00-19:00；周六至周日 10:30-20:30



咖啡店裏的小貓咪（ShenzhenWeekly提供）

可愛的貓咪邀請你一起喝咖啡～

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】