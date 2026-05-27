福田Cafe｜園嶺4間寶藏小店嘆下午茶　布蕾蛋糕/玫瑰美式/蜜瓜冰

園嶺新村的寶藏小店又更新了。



深圳福田Cafe推薦

1. 春日士多啤梨杯子咖啡館：白嶼秋 Bychoo 咖啡

最近人氣很高的「bychoo 白嶼秋」，低飽和藍粉門頭質感很清新，整體空間不大，各式小物件的點綴很chill很舒適。

店裏主打創意手作甜品，每天新鮮製作，坐在居民樓下品嚐，陽光照耀兩旁的綠植，安靜怡然。

A. 卡仕達水果方糕

「卡仕達水果方糕」，蓬鬆綿軟的蛋糕胚，夾層是奶油包裹的新鮮水果，一口咬下水果在口中爆汁。

B. 紅顏士多啤梨杯子

來店打卡必點的「紅顏士多啤梨杯子」，頂層新鮮大顆的紅顏士多啤梨，看着很誘人。舀開蛋糕胚，夾層鋪滿多汁的紅顏士多啤梨果粒，果肉清甜可口。

店名：白嶼秋 Bychoo 咖啡

地址：福田區園嶺四路圓領新村94棟樓下

營業時間：13:00-18:00（周三至周日）



2. 街角黑貓咖啡店：O2 COFFEE

剛開不久的O2 COFFEE，logo是一隻幫着紅色氣球的黑色貓咪，路過一眼就能識別，是老闆其中一隻貓咪的卡通形象。

店鋪以白色為主色調，很符合店名的清新氣息，整體空間不算大，點綴其間的貓咪元素，以及同款的鑰匙扣、手機殼、杯子等等都非常可愛。

A. 一顆小蘋果

人氣款「一顆小蘋果」，冷萃咖啡混搭紅蘋果果醬，加入氣泡水融合，蘋果的酸甜混合的冷萃中，風味很均衡。最特別的是頂層會放入一顆真的新西蘭小蘋果，脆爽香甜，一點沒有因為只是裝飾而敷衍。

B. 梅隴蜜瓜冰

新鮮香甜的梅隴蜜瓜，加入特調一起攪拌成冰沙，頂層是一塊新鮮的蜜瓜果肉，天氣熱了喝一杯，應該會非常舒爽。

店名：O2 COFFEE

地址：福田區園嶺街道園嶺六街3-8

營業時間：12:00-19:00（周一至周五）丨09:30-19::30（周六至周日）

電話：18025301903



3. 田園文創咖啡小鋪：須臾間文創咖啡

須臾間是園嶺小區裏的一家文創咖啡店，開了有7、8年了，最近重新翻新開業，整體空間更寬敞明亮，文創手作的點綴温馨舒適。

庭院的佈置很有田園氣息，除了各款咖啡和蛋糕，這裏還供應圍爐煮茶，適合三五知己來小聚一下。

雲畫卡美羅拿鐵、青檸芝士蛋糕

招牌是「雲巔玫瑰美式」，玫瑰花瓣融入果香風味的咖啡中，兩種香氣交相輝映。點綴頂層的玫瑰花，還可以放入旁邊熱水杯中泡發，變成一杯玫瑰花茶，一花兩喝還挺特別的。

另一款「雲畫卡美羅拿鐵」，咖啡風味很清爽，頂層的椰糖融化後，口味更豐富。下午茶時間還可以搭配一份「青檸芝士蛋糕」，酸甜不膩。

店名：須臾間文創咖啡

地址：福田去園嶺新村106棟103

營業時間：09:30-19:00（周一至周四）丨09:30-21:30（周五至周六）

電話：13556816416



4. 居民樓蛋糕小工坊：蜜研日嘗

藏在園嶺八街拐角處的一家蛋糕工坊，前年年底拓寬了店面，可以落座吃他們家的蛋糕了。

店裏的蛋糕都是每天新鮮手作的，每天蛋糕供應的款式以當天製作為準，售罄了可能就要等第二天再來了，想吃招牌款的可以早點到。

生巧士多啤梨布蕾蛋糕

「生巧士多啤梨布蕾蛋糕」是人氣最高的一款，黑巧蛋糕胚入口鬆軟，濃郁的巧克力風味甜中帶苦，夾層是新鮮鮮甜的大顆士多啤梨，被奶油包裹後，搭配軟乎乎的布蕾，一口咬下很有幸福感。

還嚐了一款「三倍抹茶卷」，中心是抹茶生巧，夾層是抹茶奶油、外層是抹茶蛋糕胚，三種口感，三重風味，抹茶控一定要來試試。

店名：蜜研日嘗

地址：福田區園嶺八街園嶺新村105棟1棟104室

營業時間：13:00-19:00

電話：19866128954

