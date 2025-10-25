深圳福田cafe｜景田翠葉道咖啡街4間新店　9小店特調蛋糕小食推薦

深圳福田區景田翠葉道咖啡店又更新了。



景田翠葉道 連開4家咖啡新店

1. 銀廳咖啡

剛開不久的「銀廳咖啡」，紫色的推拉門框別具一格，推門進來是大大的手沖咖啡枱面，主理人小楊是做了六七年的烘焙師，今年嘗試開一家自己的手沖咖啡店。

點單推薦：山竹茉莉氮氣冷萃

嚐了一款「山竹茉莉氮氣冷萃」，入口是淡淡的茉莉花香，咖啡的味道慢慢在口中散發，口味很清新。此外店裏也能喝到多款手沖咖啡，想喝什麼風味的可以跟主理人說，他會推薦一款最合適的給你。

銀廳咖啡

地址：福田區翠葉道商報東二路

營業時間：09:00-18:00



2. DRUNK ON COFFEE

銀廳咖啡旁邊差不多同期開業的「DRUNK ON COFFEE」，主理人是Gee Coffee出身的阿源，整體以簡約韓風設計為主，整體空間不大，但落座舒適，是個和朋友吹水聊天不錯的落腳地。

點單推薦：每日特調&雲朵蛋糕

店裏供應經典的意式咖啡，以及阿源每日製作的特調，嚐了一款鳳梨風味的，味道很清新，悶熱的天氣喝上一杯很清爽。再搭配一小塊雲朵蛋糕，便是一份很chill的下午茶了。

DRUNK ON COFFEE

地址：福田區翠葉道商報東二路37-18

營業時間：09:00-18:00



3. 本色咖啡

西麗的本色咖啡開來景田了，就在福田文化館夢工場主題館裏，連通蓮花體育中心，旁邊便是社區活動中心。

點單推薦：風味拿鐵+桂花酒釀綠豆糕

店裏主打經典意式咖啡，還有主理人制作的小糕點，一杯「風味拿鐵」搭配一份「桂花酒釀綠豆糕」，平日來在這裏hea一下很不錯。

本色咖啡

地址：福田區景田路8號

營業時間：09:30-18:30



4. 帕帕珍味現烤麵包

來自馬來西亞的帕帕珍味現烤麵包，是一家連鎖的烤麵包品牌，深圳首店開在景田咖啡街隔壁街道，麵包每天新鮮現烤，每個拿到手都是熱騰騰的。聽說老闆之前是做服裝店的，今年改成賣烤麵包和咖啡了。

點單推薦：香啡包&香啡冰芯包

店裏的招牌是現烤的香啡包，常規有咖啡、巧克力、斑斕3款口味，此外每天還會供應1-2款不同口味的烤麵包。個人強推他們家的冰芯包，就是在香啡包裏夾一塊冰淇淋磚，一口咬下冰火兩重天。

帕帕珍味現烤麵包

地址：福田區蓮花街道商報東二路37號

營業時間：07:30-20:30



老店還在 很卷但無人退場

1. concerto協奏曲咖啡

街頭的「concerto 協奏曲咖啡廳」，設計以音樂符號為主題，黑音符的Logo、白色打底，中古日系的調調，搭配鬱鬱葱葱的綠植坐在窗邊有種別樣的閒適。

+ 1

「烏龍美式」是他們家招牌，整體口感很清爽，個人更喜歡「桂花拿鐵」，淡淡的桂花香氣縈繞口中。

concerto 協奏曲咖啡店

地址：福田區蓮花街道商報東路49號

營業時間：09:30-19:00



2. 一顆蘋果 An Apple Coffee

去年年底剛開的「一顆蘋果」，三個主理人都是wmls（五月天的粉絲），於是就用「An Apple」做店名，店裏隨處可見的蘋果元素，招牌也是以蘋果為主角的「蘋果美式」，蘋果的甜酸調為主，透出淡淡咖啡香氣，入口很清潤。

+ 1

一顆蘋果 AN APPLE COFFEE

地址：福田區商報東二路37號22

營業時間：09:30-20:00



3. COFFEE V.P.N咖啡微品

COFFEE V.P.N的店鋪由兩個空間組成，一邊吧枱較大，主打手沖，另一邊則是主做創意特調。

主理人以中意的香水為靈感，給咖啡命名。一杯特調咖啡搭配招牌的華夫餅（Waffle），度過悠悠午後。

COFFEE V.P.N咖啡微品

地址：福田區蓮花街道翠葉道37-13

營業時間：08:30-19:00



4. 拿捏咖啡 GRASP COFFEE

「拿捏咖啡」開在靠近街角位置，店內安靜，更適合過來看書、寫作業和工作。喜歡放空發呆的話，推薦坐在戶外。

店裏可以喝到多款經典意式咖啡喝手沖咖啡，工作日也吸引很多人來打卡。

拿捏咖啡 GRASP COFFEE

地址：福田區蓮花街道翠葉道

營業時間：09:00-19:00



5. 77 Cafe·bar

落於翠葉道街尾「77Cafe bar」，坐在室外吹吹風挺舒服。入夜後則變成一家酒館。

清爽解渴的「檸檬美式」，跟想象的有些不同。頂部是豐盈綿密的檸檬泡泡，老闆建議先吃幾口，再喝底部的美式。

77 Cafe·bar

地址：福田區景田東路36號附近

營業時間：10:00-24:00



又到三點三，一齊嘆咖啡。