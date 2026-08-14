深圳中心公園生態連橋貫通串聯筆架山＋深業上城　行山玩樂全滿足

前段時間，深圳中心公園的風雨蘭美出圈，吸引眾多市民打卡。最近深圳中心公園又有新驚喜。



深圳中心公園生態連橋主體結構順利貫通

近日，深圳中心公園生態連橋主體結構順利貫通，一條「生態—商圈」慢行新通道即將打通。

生態連橋位於深圳中心公園E區，是福田打造「貫通深業上城—筆架山公園—深圳中心公園立體山水中心綠廊景觀帶」的關鍵一筆。橋樑貫通後，將與周邊綠道銜接，形成一條長約5公里的連續慢行廊道，讓市民在深圳中心公園3.14平方公里內自在穿行、一路通達。

據福田區建築工務署介紹，這條廊道向西銜接筆架山公園生態資源，向東聯動深業上城等消費商圈。既實現生態惠民，預計日均服務通行約3萬人次；又可以賦能商圈，可有效鏈接周邊消費商圈，讓綠色空間與城市活力雙向奔赴。

與此同時，深圳中心公園其他區域也在加緊收尾、即將建成開放。屆時，整座公園將連點成片，為市民奉上一片可漫步、可騎行、無障礙暢達的綠色天地。

一橋連兩園，遊玩指南提前收藏

等深圳中心公園生態連橋正式啟用後，大家逛深圳中心公園和筆架山公園又有新的路徑選擇啦~

小編為大家提前整理了遊玩指南，來看看吧~

1. 深圳中心公園

昔日的「800米綠化帶」，如今是都市中心的一片靜謐綠洲，佔地面積116.8公頃，分為ABCDE5大片區。無論是散步、騎行、慢跑、打球或是露營野餐，都能找到合適的場景。

深圳河的支流福田河，從北到南穿園而過，兩岸錯落的景色各有不同。專門修建的親水步道與石橋，讓大家可以更親近自然。

榕樹廣場、97回歸廣場、景觀湖、幾何樂園、風雨軒書吧......每個打卡點各有特色。

如果有時間，一定要試一試E區岸邊的「波浪椅」，躺一躺，吹吹風，把煩惱清空。

2. 筆架山公園

筆架山公園位於深圳市中心北側，園內筆俊峰、筆冠峰和筆秀峰三座主峰東西鼎立，形同筆架，因而得名。

園內四季葱鬱，山塘湖泊點綴其中景緻獨特，是市民休閒健身的好去處。

每年的7月至8月上旬，筆架山公園硯湖亭東北側，還有4000㎡螢火蟲秘境，可觀賞螢火蟲。

如果你喜歡運動，可前往筆架山體育公園。公園配置有約3.5萬平方米的運動場地，1.6公里的全塑慢跑道以及系列公共健身器材，還有足球場、籃球場、羽毛球場、乒乓球場等。

逛餓了，還可以通過「幸福廊橋」從筆架山體育公園直達深業上城。

更多好玩有趣的公園打卡點，等你親自來挖掘體驗！