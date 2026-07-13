福田梅林美食16間｜潮汕砂鍋粥/東北烤肉/南乳炸翅　高CP值吃到撐

好吃的上梅林新村。



梅林，深圳煙火氣的聚集地，來上幾次，都吃不完。今天我們聚焦「上梅林新村」，一口氣整理16家。

上梅林美食推薦

1. 賣魚佬砂鍋粥

25年老字號潮汕砂鍋粥

開在梅林新村25年的夜粥店。老闆葉叔是潮州人，每天都要親自去梅林市場進貨，粥米也一定要用東北大米。一煲滾燙的的潮汕蝦蟹粥，鮮甜暖胃，每勺都能舀到料，俘獲了不少潮汕老鄉的心。配粥小炒也很有鍋氣，推薦現炒花甲、菜脯煎蛋、炸雞脆骨。

賣魚佬砂鍋粥

地址：梅村路上梅林新村28棟

營業時間：17:00-次日01:00

人均：68元（人民幣，下同）



2. 高三姐豆花店

梅林人吃了18年的川菜館

在上梅林，「高三姐」的名頭是響噹噹的。2008年開業，從166棟搬到現址，從4張桌擴張到23張桌，從1個廚師1口灶到如今3灶同炒。小店規矩很多，不能預訂座位，不能喝酒，新客熟客一視同仁，來得早晚全靠排隊。做的是瀘州農村家常菜，必點四川豆花、爆炒腰花、水煮牛肉。

高三姐豆花店

地址：梅村路上梅林新村56棟102號鋪

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

人均：65元



3. 探粿

深圳少見的米漿滷水粿汁

全店只賣2碗粿，一鍋米漿、兩種主食粿汁皮&粿條、十六種滷水配菜，足夠老闆忙活一整天。湯底是稠乎乎米漿，搭配靈魂滷汁，清香解膩。店內有4種價位的粿汁，最貴的32元豪華版，可以自選6種碼料，推薦滷肥腸、苦瓜、肥肉、腐竹、肉餅＆豆乾。

探粿

地址：梅村路上梅林新村72棟101號

營業時間：10:00-21:30

人均：24元



4. 龍江媽媽菜餃子麵

16年老店，梅林最火東北菜

梅林最火東北菜，晚上來必排隊。這家温馨小店由一對東北夫妻二人經營了11年。吳哥負責後廚掌勺，張姐負責招呼客人，店裏僅有5張桌子，每到飯市都不夠坐。最便宜的家常菜只要16塊錢，性價比特別高，人均50可以扶牆出。「鍋包肉」是招牌，老外來吃都是人手一碟。

龍江媽媽菜餃子麵

地址：梅村路上梅林新村93棟102號

營業時間：11:00-15:00、17:00-22:30

人均：39元



5. 李大碗過橋米線

深圳雲南人私藏小館

在梅林開了5年的過橋米線專門店，老闆娘李姐是雲南紅河人。過橋米線的湯底是最費工夫的一環，豬大骨、老母雞等食材從7點開始熬，經典的「榜眼過橋米線」，配菜有十幾種，地道的吃法是先下生葷菜，再放熟食和素菜，雲南空運來的米線非常爽滑，還能免費續。

李大碗過橋米線

地址：梅村路上梅林新村53號樓106室

營業時間：10:00-21:30

人均：29元



6. 強記捆粄店

堵車1小時到梅林，就為吃它

來自梅州豐順的傳統小吃，現卷現吃。餡料需要提前炒制，自帶風味，所以吃捆粄不需要再淋醬汁，如果口味重，可以加一勺蒜汁，吃起來更香。

每天早上最忙的時候，需要4個人同時卷，才能保證出餐速度，米漿也是自己磨的。芋頭、酸菜、豆乾是最多人點的口味。點碟捆粄，配一盅湯，是大多數老熟客的一餐。

豐順強記捆粄店

地址：梅村路上梅林新村41棟1樓105號鋪

營業時間：10:30-次日02:00

人均：19元



7. 巴二代．江湖菜

2025必吃榜上的煙火小店

很多粉絲推薦的梅林川渝菜館，2025年還上了必吃榜，做的是地道江湖菜，來的多是熟客。必點「腰肝合炒」，味道足，師傅手藝穩，這麼多年水準一直沒變。「四川豌豆尖」也是桌桌必點素菜，非常脆嫩。

巴二代．江湖菜．肥腸芋兒雞

地址：梅村路上梅林新村25棟1層102號

營業時間：11:00-14:00，17:00-22:00

人均：107元



8. 黃姐烤餅

梅林小吃口味榜排名第1，主打衢州烤餅

衢州烤餅，浙江衢州的傳統特色小吃代表。黃姐烤餅就主做這個，老闆就是衢州人。半個手掌大小一個，現擀的麵糰包裹肉餡、香葱或梅乾菜，遵循「皮3餡7」，每隻餅都塞得飽滿，炭火300°C烤4分鐘，吃着燙嘴又燙手。肉餡是每天一大早去菜市場買的黑豬肉，相宜的肥瘦比吃起來才會有爆汁感。

黃姐烤餅

地址：梅村路上梅林新村80棟-4

營業時間：10:00-22:00

人均：7元



9. 南昌胖子水煮

梅林排名第1的麻辣燙

在南昌，除了拌粉和瓦罐湯，水煮也是非常出名的小吃，將食材提前醃製、油炸，或是經過慢火滷煮入味後，再由客人選，他家是梅林片區最早做南昌水煮的店。八寶、大腳板、藕丸、豆腸、大豆泡……南昌人一看就知道對味了。

南昌胖子水煮

地址：梅村路上梅林新村35棟104號

營業時間：12:00-14:00、17:00-22:00

人均：30元



10. 爆汁南乳炸雞翅

人氣潮汕炸物小店

炸雞翅小店，每天下午4點出攤，主打潮汕南乳風味炸雞翅，7元/個，每天到下班、放學時間小小的檔口前後排滿了人。腐乳汁醃製過的雞翅，帶着紅色，粉漿里加了白芝麻一起炸，吃着酥脆爆汁，可以選擇辣或不辣。

爆汁南乳炸雞翅

地址：梅村路上梅林新村101號103

營業時間：16:00-次日02:00

人均：15元



11. 叻冰

深圳本土冰酪專門店

深圳本土冰酪專門店，主打純果肉+現榨果汁做的雪芭，創立於2019年，現在全深圳有4家門店，每家的口碑都挺不錯。每天賣8個口味，菜單是每日一換。拿不準吃什麼的，直接試試老香黃、龍眼&金枕榴蓮。

叻冰

地址：梅村路上梅林新村38棟102

營業時間：13:00-22:00

人均：21元



12. 新一味普寧腸粉王

梅林排名第1的腸粉店

梅林排名第1的腸粉店，藏在216棟。店裏由一對普寧的夫妻經營，在這兒開了11年。腸粉粉皮是普寧腸粉的做法，醬汁也是老闆特製的滷汁。特色是「生蠔牛肉腸」，蠔仔放得很多，一碗落肚，超頂飽。還能拼牛肉、鮮蝦、雞蛋。

新一味普寧腸粉王

地址：梅村路上梅林新村216棟104鋪

營業時間：08:00-14:00、17:00-21:00

人均：25元



13. 王記砂鍋麻辣燙

梅林20年老店，深圳排名第1的麻辣燙

王貴春，安徽人，1998年從老家來到深圳，打過工、擺過攤，最後決定自己開家麻辣燙店，便在這條小巷賣了20年的麻辣燙。一人一鍋，是這兒的標誌。

砂鍋煮什麼感覺都好吃。湯頭入口鮮甜，但吃完不會口乾。來吃過的人都知道，酸蘿蔔可以說是他們家的靈魂配菜。口感脆、酸味足，就着麻辣燙吃，會增味不少。

王記砂鍋麻辣燙

地址：梅村路上梅林新村220號102室

營業時間：10:30-14:00、17:-00-次日02:00

人均：31元



14. 云云美食

主打廣州正果雲吞

開在村裏8年的「云云美食」，主打廣州正果雲吞，是老闆娘之前在增城和師傅學的小半年手藝，雲吞都是客人到店點完單才現包。很多客人第1次來，看到價格會覺得貴，但吃了便會知，「貴有貴的道理」，因為粒粒雲吞的個頭都很實在。

招牌的鮮蝦蟹籽，整隻蝦身包入，入口脆爽紮實，也難怪他家的老客，到了北京都還要老闆娘郵寄些去。

云云美食

地址：梅村路上梅林新村26棟103

營業時間：9:00-22:00

人均：22元



15. 土家醬香餅

深圳排名第一的醬香餅

點評網上「深圳醬香餅第1名」的神奇小店。老闆魏叔每天6點出工，很多梅林人的早餐是在這裏解決的，他家的餅15塊錢1斤，稱3塊錢餅就夠吃了，便宜頂飽。

做1張餅要6分鐘，人多的時候經常不夠賣。 魏叔說他家的餅是半炸半烙的，每烙完一個餅都要舔油再下餅，吃起來不會有油蒿味，口感比烙的更脆。總之，對得上店招牌的「甜」「香」「辣」「脆」這四個字。

土家醬香餅

地址：梅村路上梅林新村62棟

營業時間：6:00-11:00、16:00-20:00

人均：6元



16. 板凳地攤烤肉

梅林12年東北烤肉店

戴哥的東北烤肉檔，已經在上梅林新村開了12年。進門就會熱情的招呼你「來來來，吃烤又」「我家店沒什麼檔次，當自己家隨便坐」。矮板凳、炭爐燒烤、拖拉機煙囱，頗有幾分在東北街頭的感覺。烤肥牛、烤五花肉、烤風乾腸是東北烤肉經典的三樣，還有個必不可少的搭配——東北酸菜。

板凳地攤烤肉

地址：梅村路上梅林新村25棟101

營業時間：16:30-次日01:00

人均：90元



上梅林新村

交通方式：地鐵9號線 梅村站

