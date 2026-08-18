韓國旅行｜廣安里一日遊　打卡「釜山最美海景」　搭遊艇賞煙花

如果旅遊時間有限，會優先選擇交通最方便的地方；但如果你想找韓國釜山最浪漫的靈魂，那網友一致首推的「廣安里」才是標準答案。儘管離市中心有一點距離，但廣安里依然穩坐網友首推、去釜山絕不能錯過的景點和住宿冠軍！



因為這裡有著無可取代的靈魂-廣安大橋。如果你也嚮往漫步在湛藍大海旁，看著廣安大橋亮起燈光，夜晚坐在海岸邊吹海風、看無人機秀，這篇攻略就帶你出發，把釜山最迷人的夜景收進回憶裡吧～

廣安里交通

金海機場

交通路線：從金海機場搭乘釜山金海輕軌至「沙上站」⭢轉搭乘地鐵2號線至「廣安站」或「金蓮山站」

車程：約70分鐘



釜山站

交通路線：從「釜山站」搭乘地鐵1號線至「西面站」⭢轉地鐵2號線至「廣安站」或「金蓮山站」

車程：約40分鐘



西面站

交通路線：從「西面站」搭乘地鐵2號線至「廣安站」或「金蓮山站」

車程：約20分鐘



海雲台

交通路線：從「海雲台站」搭乘地鐵2號線至「廣安站」或「金蓮山站」

車程：約10分鐘



廣安里景點

1. 廣安里海水浴場

被網友公認擁有「釜山最美海景」的「廣安里海水浴場」，從早晨的湛藍清透、黃昏時將海面染成一片耀眼金黃的絕美夕陽 ，到夜晚璀璨的廣安大橋 ，一整天都有截然不同的景色，怎麼看都看不膩！更重要的是，2026年的「釜山國際煙火節」即將在11月7日週六盛大舉行，到時候整座廣安大橋將被華麗的火光與多媒體燈光秀點亮，是絕對不能錯過的釜山年度盛事。

廣安里海水浴場

交通：「廣安站」3號出口步行約13分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, 219 Gwanganhaebyeon-ro

小編小提醒：煙火節當天廣安里一帶會實施交通管制，周邊住宿更是一房難求！若計畫要前來參加，記得一定要提早鎖定房間，不然到時候真的只能眼睜睜看著海景房被搶光囉！



2. 廣安大橋

來到廣安里，主角絕對是這座全長7.4公里的「廣安大橋」！作為釜山的精神象徵，白天和晚上完全是截然不同的兩種靈魂。白天橫跨在海面上看起來既壯觀又療癒，入夜點燈後，大橋的燈光竟然還會默默跟著季節與日期去變換主題色彩，非常適合作為最後一晚感受釜山魅力，好好跟這座城市道別的地方。

廣安大橋

交通：「廣安站」5號出口步行約13分鐘



3. 廣安里M無人機燈光秀

來到廣安里絕對不能錯過的重頭戲，就是超震撼的「M無人機燈光秀」！表演的最佳觀賞點位於面對廣安海水浴場偏左側的位置，建議大家在表演前提早到沙灘上卡位。最棒的是，燈光秀每週都會更換全新主題，像是熱血的蜘蛛人或華麗的音樂舞蹈，當數百台無人機在夜空中排列出精緻的3D圖案，搭配現場的音樂與眼前璀璨的廣安大橋，在短短十分鐘內，就讓人看得目不轉睛、感動到起雞皮疙瘩！

廣安里M無人機燈光秀

地點：廣安里海水浴場

演出時間：每週六兩場演出，一次約12分鐘

夏季（3月至9月）20:00和22:00、冬季（10月至2月）19:00和21:00

小編小提醒：無人機演出可能因天氣因素而取消，前往觀看之前記得到官網查看最新消息哦！



4. Millac the Market 釜山廣安民樂複合式廣場

如果在廣安里碰上下雨天，直接躲進「Millac the Market」就對了！這個充滿美式工業風的複合式空間，將美食、咖啡與質感文創商店完美結合。最棒的設計就是面向大海的階梯式座位區，白天窩在這裡喝咖啡、看海發呆；到了晚上，這裡則變成韓國年輕人的夜生活聚集地，且不定期會有現場演出，配上冰涼的啤酒或調酒，完美的把廣安里一日遊畫下最精彩的句點。

Millac the Market 釜山廣安民樂複合式廣場

交通：「廣安站」3號出口步行約22分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, 56 Millaksubyeon-ro 17beon-gil



5. Yacht Holic遊艇

如果覺得在沙灘上遠眺還不夠過癮，小編強烈推薦報名「Yacht Holic 遊艇」，讓你近距離觀看震撼的廣安大橋！這項體驗不論什麼時候來都非常完美，白天能將海雲台與廣安里的遼闊蔚藍海景盡收眼底；日落時能欣賞金黃耀眼的超美夕陽；夜晚則能一邊吹著海風、一邊在遊艇上欣賞燈光秀與無人機表演，還會施放海上煙火！無論你選擇哪一個時段，這趟豪華的遊艇之旅，都會成為你這趟釜山行最難忘的夢幻回憶。

Yacht Holic遊艇

交通：「金蓮山站」3號出口步行約10分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, Gwanganhaebyeon-ro 54beon-gil, 222（Gwangalli Ocean Leisure Sports Center）



廣安里購物

1. SOUTEM 소유템

在韓國想買超可愛、有設計感的手機殼和配件，小編大推來這家「SOUTEM」！這裡最厲害的是主打「24小時營業的無人商店」。非常推薦大家可以排在看完無人機燈光秀之後，再散步過來慢慢挑、慢慢選，完全不用擔心會占用到白天的精華時間。店內因為沒有店員盯著你看的壓力，你可以超級放鬆、毫無顧忌地搭配挑選，逛起來非常舒服自在！

SOUTEM 소유템

交通：「廣安站」3號出口步行約3分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, 17-1 Gwangan-ro

營業時間：24小時



2. 粉紅家 분홍이네

來到廣安里千萬別錯過「粉紅家」，超好挖寶的可愛選物店，一看到那扇夢幻的粉紅色大門，少女心瞬間就會被點燃～一踏進去真的會讓人淪陷到出不來！這裡除了有飾品配件，還有滿滿的熱門角色IP玩偶與周邊。無論是爸媽想帶小朋友來挑一隻專屬娃娃，還是雜貨控想來瘋狂掃貨，這裡都能滿足你，店內每個角落都布置得像童話場景一樣好拍，隨手一拿都是超適合送禮的釜山紀念品！

粉紅家 분홍이네

交通：「廣安站」3號出口步行約8分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, 2 Gwangan-ro 45beon-gil, B1F

營業時間：11:00-21:00



3. love is giving heartbear 러브이즈기빙하트베어

在前往廣安里海水浴場的路上，很難不被這家擁有超可愛黃色外觀與招牌小熊的選物店「love is giving heartbear」吸引！光是在店外就讓人忍不住狂按快門、瘋狂拍照打卡，一走進店裡更滿滿都是療癒感爆表的小熊周邊，從各式明信片、貼紙、便條紙到月曆通通有，每個圖案都精緻可愛到不行，絕對會讓文具控和小熊迷陷入嚴重的選擇障礙！

love is giving heartbear 러브이즈기빙하트베어

交通：「廣安站」3號出口步行約8分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, 51 Gwangan-ro

營業時間：11:30-20:00（週五營業至21:00、週六營業至23:00）



廣安里美食

1. All Sunday Bagel

緊鄰著廣安里海水浴場的「All Sunday Bagel」，擁有大片採光極佳的落地窗美景，無論是坐在舒適的室內還是吹著海風的戶外座位，都能享受被陽光與海景包圍的療癒早晨。有別於傳統美式貝果嚼勁、麵香的口感，All Sunday的貝果主打輕易好咬的柔軟質地，吃起來完全不費力！

All Sunday Bagel

交通：「廣安站」3號出口步行約10分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, 28 Gwangan-ro 61beon-gil

營業時間：08:00-22:00



2. Nasari食堂 나사리식당

想要一邊享用晚餐、一邊毫無遮蔽地欣賞廣安大橋嗎？「Nasari食堂」是小編最推薦的廣安里海景餐廳！這裡不僅窗景無敵，餐點更是能完美配合各種天氣，寒冷的冬天，最適合在店內品嚐一碗熱騰騰、鮮味十足的海鮮刀削麵；而若是遇上下雨天，來一份煎得酥脆的韭菜海鮮煎餅和瑪格麗酒更是絕配！滿足地吃上一口，抬起眼就能看見窗外璀璨的廣安大橋夜景，無論什麼季節或天氣來，都能被這裡的氛圍深深療癒。

Nasari食堂 나사리식당

交通：「廣安站」3號出口步行約15分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, 60 Gwangan-ro 61beon-gil, 3rd floor

營業時間：10:00-22:00（週六營業至23:00）

小編小提醒：餐廳的入口不在臨海的大馬路上，而是在轉角的側面哦，別一不小心走過頭囉。



3. 螞蟻家辣炒章魚 개미집

來到釜山，除了經典的豬肉湯飯，海鮮更是絕對不能漏掉的必吃清單！這家擁有多家分店的超人氣名店「螞蟻家」，就是品嚐韓式辣炒章魚的首選。最棒的是，店員會全權負責幫忙拌好、炒好，完全不用自己動手，只要坐著等香味撲鼻而來就好，辣度都可以自行調整，也額外加入蝦仁和牛腸提升口感，甜辣濃郁的醬汁超級下飯，連平常不敢吃辣的人都大推！

螞蟻家辣炒章魚 개미집

交通：「金蓮山站」1號出口步行約10分鐘

地址：Busan, Suyeong-gu, 9 Gwangnam-ro 130beon-gil

營業時間：11:00-15:30、17:00-22:00



廣安里一日遊行程怎麼排？

早餐：All Sunday Bagel

早上：廣安里海水浴場&廣安大橋

午餐：螞蟻家辣炒章魚 개미집

下午：廣安里文創小店尋寶→搭乘Yacht Holic遊艇看夕陽

晚餐：Nasari食堂 나사리식당

晚上：廣安里M無人機燈光秀→Millac the Market



看完廣安里的介紹，是不是很想立刻衝一波釜山了呢？廣安里就是一個讓人去了就愛上的地方，不論是早起去海邊吃鬆軟貝果；黃昏搭乘遊艇看夕陽；晚上吹著海風與廣安大橋合照，這裡的每一個時刻都超級好拍、超級療癒，連下雨天都有滿滿豐富的行程等你來探索，完全不會無聊，快把這篇文章分享給旅伴，跟著小編安排的廣安里一日遊一起出發吧！

廣安里常見問題

如果遇到下雨天，廣安里有什麼好玩的行程推薦嗎？ 廣安里其實非常適合雨天！下雨時，小編最推去逛釜山室內複合式空間Millac the Market，裡面有餐廳、文創店，還有寬敞的大階梯可以看海，逛上一整天都沒問題。晚餐則可以安排去Nasari食堂，點一份雨天絕配的韭菜海鮮煎餅與瑪格麗酒配大橋夜景。 看完「釜山國際煙火節」後，回程叫不到計程車、地鐵擠不進去怎麼辦？ 「釜山國際煙火節」當天會實施交通管制，所以很難叫到計程車，建議大家不要走回廣安站，多走一站到「金蓮山站」或「水營站」上車，或是也可以在沙灘上多停留半小時等人潮疏散再去搭車哦！ 聽說廣安大橋和無人機秀會有特別限定版？要怎麼知道當週主題？ 沒錯！廣安里海水浴場最令人驚艷的，就是會根據特定的節日或重大活動換上限定主題。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【廣安里一日遊】釜山廣安里攻略：廣安大橋夜景和無人機秀】