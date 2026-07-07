釜山手信必買9大推介　餐具/奶油餅乾　超人氣「韓國甜品香奈兒」

近期釜山成為了多部韓劇的拍攝地，迷人的海岸風光、超可愛的海岸膠囊列車，以及新鮮澎湃的海鮮大餐，都讓人忍不住想親自飛一趟這座韓國第二大城市！而來到釜山，當然少不了要把滿滿的釜山伴手禮（手信）帶回家，留住這段旅程的美好回憶～



今天就跟著小編的腳步一起探索，從網路爆紅甜品Busan Bada Sand到質感選物店BRACKET TABLE，保證讓你買到手軟，一路上驚喜不斷！

韓國釜山TOP9手信推薦

1. Busan Bada Sand 奶油餅乾

最近在網路上超紅的伴手禮店就是「Busan Bada Sand」，幾乎每個去釜山的人都一定要扛好幾盒回家，根本是必買清單第一名～這間的招牌就是「蜂蜜焦糖奶油夾心餅乾」，外層是酥脆厚實的奶油餅乾，內餡則是蜂蜜、焦糖醬和鮮奶油完美融合，甜而不膩，濃郁奶油香氣配上滑順口感，甜甜的卻不膩口，好吃到完全可以懂它為甚麼那麼紅！重點是禮盒的包裝走現代潮流設計感，拿來送人絕對超有面子。

Busan Bada Sand 奶油餅乾

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約5分鐘

營業時間：11:00-19:00



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2. Keveren House 奶油派

超罪惡的奶油系甜點還沒完！「Keveren House」的奶油派也是榜上有名，外層跟千層派皮一樣的酥脆口感，加上超厚的香草卡士達內餡，一咬下去超有層次的口感，真的罪惡指數爆表啊～超推薦加上店家特製的蘋果醬一起吃，酸甜解膩又變化出另一種風味，好吃到不少人都希望店家開放單賣！

Keveren House 奶油派

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約2分鐘

營業時間：11:00-20:00



3. CHEFFLE 起司舒芙蕾

CHEFFLE被譽為「韓國甜品香奈兒」，不管在首爾延南洞還是釜山廣安里，都是超有人氣的甜點店。最招牌的就是「起司舒芙蕾（梳乎厘）」，濃郁到不行的起司味配上綿密口感，還有最上層薄脆的焦糖，每一口都超療癒～更厲害的是冰過之後口感會變得像冰淇淋一樣綿滑，完全顛覆對舒芙蕾的想像，為了嚐上一口這神級甜點，就算要排隊大家也都很甘願等！

CHEFFLE 起司舒芙蕾

交通：搭地鐵2號線至「廣安站」，步行約14分鐘

營業時間：11:00-20:00



4. Cafe Layered

首爾三清洞很熱門的咖啡廳「Cafe Layered」，在釜山的新世界百貨也開了一間！其實這間就跟首爾的倫敦貝果博物館是同一間老闆，所以看起來店內裝潢氛圍也帶點相似的復古風格。這裡除了必吃的司康還有小狗造型蛋糕以外，還推出一系列小狗插畫周邊，像是帆布包、托特包、馬克杯等等，實用又可愛，買來送人真的超適合～

Cafe Layered

交通：搭地鐵2號線至「Centum City站」，步行約2分鐘

營業時間：10:30-20:00（週五六日營業至20:30）



5. SAM YEONG JUBANG

如果你很喜歡逛居家用品，那麼絕對會在SAM YEONG JUBANG不小心荷包失守～這裡的陶瓷餐具選擇超多，從簡約質感的素色款到繽紛可愛的花樣通通都有，每一件都能感受到手作的獨特痕跡，拿在手上多了一份溫度和故事感，讓人恨不得全都打包回家，把餐桌變得更有生活儀式感～

SAM YEONG JUBANG

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約6分鐘

營業時間：9:00-21:00（週五六營業至22:00）；週日10:00-20:00



6. Luft Mansion

主打繽紛色彩帆布袋的「Luft Mansion」，是一間韓國小眾品牌選品店，走進店裡就會被牆上一整排五顏六色的帆布袋療癒到不行，光看心情就超好！而除了帆布袋之外，還有各種質感滿滿的杯子、居家裝飾小物、服飾配件，每一樣都美到讓人忍不住一直拿一直看，不小心就逛到忘了時間。

Luft Mansion

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約4分鐘

營業時間：11:00-19:00



7. BRACKET TABLE

BRACKET TABLE是一間充滿歐式氛圍的質感選品店，一踏進去就會被滿滿的杯盤餐具給吸引住，整齊陳列在米白色裝潢和擺設之間，每一樣都美得像藝術品一樣，走進來會忍不住放慢腳步，想仔細探索每個角落，挑選出自己最心動的那一件小物～近期它們還推出MBTI的透明杯，超實用又很有質感的外型設計，拿來裝冰美式，完全就是妥妥的韓國歐膩時尚配件。

BRACKET TABLE

交通：搭地鐵1號線至「西面站」，步行約3分鐘

營業時間：12:00-20:00



8. 米菲兔咖啡廳 Miffy Cafe Busan

米菲兔的粉絲會瘋掉～Miffy Cafe Busan就開在釜山的海邊，超鮮豔的橘色三層樓貨櫃屋造型，店內的每個角落都能看見米菲兔的身影，粉絲看到忍不住先狂拍一頓！最受歡迎的就是戶外座位區，讓你邊享受米菲兔造型咖啡餐點邊欣賞海景，簡直是人生一大享受～各位千萬別忘記它們出的周邊商品，這裡可是有釜山限定-札嘎其海鮮市場系列的米飛兔玩偶，穿著碎花上衣、圍裙跟雨鞋，跟標準的市場阿啾媽穿搭一模一樣，實在是太萌啦！還有穿著水手服的米菲兔也別錯過了，超符合釜山海岸風情的特色～

米菲兔咖啡廳 Miffy Cafe Busan

交通：建議搭乘計程車

營業時間：11:00-23:00



9. 匠人藥菓

想帶最道地的韓國伴手禮回家嗎？小編大推「匠人藥菓」！這可是韓國的傳統甜點，由小麥粉、芝麻油、蜂蜜製作而成，外表常被製成精緻的花朵造型，光看就很有古早味。因為在以前蜂蜜被視為對身體好的食材，所以這款點心才會有「藥」這個名字。近期韓國掀起了一股藥菓風潮，推出各種新奇口味，但如果你想嚐嚐最傳統、最道地的風味，那麼一定要試試看匠人藥菓，甜而不膩又充滿蜂蜜香氣，拿來送禮或自己享用都超適合～

匠人藥菓

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約5分鐘

營業時間：10:00-19:00



以上就是小編精心整理的釜山必買伴手禮清單啦～是不是完全沒想到釜山的甜點、伴手禮、選物店居然能這麼多元又驚喜！從讓人一口就陷入的奶油系甜點，到帶點懷舊風味的傳統藥菓，再到文青最愛的陶瓷與餐具選物店，每一樣都有自己的獨特魅力，不論是自己留著享用還是買回台灣送人都超級適合。下次來釜山就不用再煩惱要帶什麼伴手禮啦，跟著小編這份清單準沒錯，保證你買得開心，送得超有面子！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【釜山必買伴手禮】TOP9伴手禮推薦！超罪惡奶油餅乾、奶油派】