深圳唯一越式扎肉三文治現烤法包超費工　船粉鮮牛血入湯日限40碗

萬象天地又開新店，主打一款「最麻煩的三文治」。



深圳僅此一家，越式扎肉三文治

在萬象天地裏巷，新開了一家主打「越南三文治」的小店，這款小吃的越南語為Bánh mì，是當地家喻戶曉的國民級小吃。

而今天這家店，就把最地道的「扎肉三文治」帶到深圳。法包自己烤、豬肝醬自己熬、扎肉自己捆，一個三明治就要提前24小時開始製作。

24小時製作，3款手作扎肉

木鱉果浸泡豬皮＆芭蕉葉包裹

扎肉——Chà lua，是越南法包三文治靈魂餡料之一，新鮮豬腿肉攪碎後，加入魚露攪拌均勻，再用經過木鱉果浸泡的豬皮和芭蕉葉包裹成粗圓柱，兩頭紮緊後放入蒸鍋隔水蒸熟，出鍋後冷卻隔夜後，即可製作越南法包三文治。

靈魂豬肝醬，每日鮮製

鮮牛奶浸泡，奶油調和蒸製作

肝醬——Pâté，則是另一個標誌，他們家用的是豬肝醬，新鮮豬肝經牛奶浸泡去腥，加入奶油調和，質地綿密，抹在熱麵包上會微微化開。

現烤法包，每天限量200個

加入10%-20%粘米粉，挖出空心，包更多料

越南法包最大的特點，是在麵粉中加入了粘米粉，使得麵包更輕、更脆、氣孔更蓬鬆。三文治整道製作工序繁瑣而複雜。所以每天只能製作200個，限量售賣。

2款人氣越式三文治

越式叉燒＆秘製雞肉

融合廣式燒臘的「越式叉燒三文治」，只有這裏能吃到。肥瘦相間的叉燒肉，炙烤後焦脆可口。越式叉燒醬汁，多了一份酸甜，融合豬肝醬一起，吃起來不會很膩。相比前面兩款餡料，雞肉餡吃起來會輕盈一點，雞腿肉由香茅、魚露、薑蒜、蠔油、生抽、老抽及黑胡椒醃製，滑嫩多汁。

1個越式三文治＋1杯泰式奶茶

brunch經典搭配

吃越南三文治，可以搭配一杯現拉的泰式奶茶，是很經典的brunch搭配。

泰國街頭船粉，完全還原古法湯底

他們家能吃到深圳少見的「泰式古法船粉」，湯底加入了新鮮牛血小火慢攪，需要嚴格控制湯頭的温度，才能讓牛血和湯底融合，很考驗師傅烹調功力。

搭配牛肉、豬肉丸、羅勒葉，是以前泰國船員很好的體力補充，午後吃一碗填滿能量槽。

新鮮牛血入湯，小火慢攪

一鍋湯只賣40碗

一鍋好的湯底，是決定一碗越南河粉成敗的重要因素，他們家的湯底，結合了廣東老火湯和新加坡肉骨茶的做法。

每天要用新鮮的牛大骨、牛腩、再加入多種藥材一同熬煮。特別的是，牛大骨下鍋熬煮前會先用烤箱烤熱，充分激發牛骨的香氣。為了保證出品，一鍋湯只出40碗粉。

3款招牌越南粉

新鮮牛大骨湯底＋手作河粉＆檬粉

說到越南河粉，最經典的莫過於火車頭河粉，1碗鋪滿6款肉，能吃到牛腩、牛丸、牛筋、牛肚、牛百葉等；除了河粉，檬粉也是越南很受歡迎的小吃，夏天涼拌撈着吃很清爽，搭配扎肉和春捲，吃一碗真的很紮實了；經典的生牛肉河粉，鋪滿大片的生牛肉，鮮嫩可口，一口肉一口粉很滿足。

吃一頓東南亞街頭下午茶

下午來吃個三明治搭配一杯泰式奶茶，是夏日午後很舒適的逛街日常。

1. 番茄燴牛肉越南法包

番茄燴牛肉是越南法包的經典口味，在越南大街小巷的店裏基本都能看到。牛肉燉得軟爛入味，釀入法包當中，味道濃香。記得用法包把湯汁沾得一滴不剩，才算圓滿。喜歡吃素的朋友，可以試下這款「南洋咖喱蔬菜」口味，咖喱香氣濃郁，搭配豆腐、薯仔和西蘭花，吃起來不會很重。

2. 泰式酸香腸

泰國酸香腸，是泰國東北部地區的一道經典小吃，當地家家戶戶都會製作。切面能看到肥瘦相間的豬肉碎和白色的熟糯米，地道的吃法是切成片，再加點蒜片和辣椒用生菜包着吃。

3. 西貢炸春捲

ÉPICE瀧香老客必點的「西貢炸春捲」，這裏也能吃到，復刻越南西貢街頭風味，外皮金黃酥脆，內餡飽滿鹹香，一口「咔嚓」作響。

4. 泰式奶茶系列

招牌泰式奶茶系列，奶茶現點現拉，入口絲滑濃郁。人氣款是「泰式紅茶雪糕泰奶」，紅茶雪糕浸潤在奶茶當中，雙重口感融合。用易拉罐裝的「泰式紅茶鹹法酪」和「泰式紅茶火燒雲」，造型獨特，很適合打卡拍照。

5. 香茅莫吉托

香茅和青檸的搭配，是夏日清爽的氣息，融合經典的小象牌蘇打水，一杯下肚，緩解悶熱的暑氣。

還有這些越式小吃

還有越式鮮蝦米紙卷、沙爹雞肉串、紫蘇青檸鴨掌、越南雞蛋咖啡等多款越式小吃，搭配三文治一起吃也不錯。

開在萬象天地裏巷，專屬你的鬆弛感

NHO NHƠ是東南亞菜ÉPICE品牌旗下新店，主打越式法包三文治，以及越南河粉及小吃，深圳首店開在萬象天地裏巷，與ÉPICE瀧香為姊妹店。

ÉPICE瀧香的姊妹品牌，主打越南街頭小吃

作為萬象天地的常駐嘉賓ÉPICE，也全面升級，和NHO NHƠ兩店互相嵌套，法式古典和東南亞度假風融合，與主打東南亞菜的ÉPICE，菜單互相通用。

外賣打包，賞味時間1小時

法包三文治也可以打包帶走，新鮮出爐的三文治，可以邊走邊吃，最佳賞味期是1小時之內，記得儘快吃。

ÉPICE瀧香&NHO NHƠ東南亞菜（萬象天地店）

點評網人均：¥150/人

地址：南山區深南大道華潤萬象天地裏巷NL156號鋪

營業時間：10:00-24:00

交通：地鐵1號線高新園站A口

