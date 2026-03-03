深圳美食｜最美新加坡菜：肉骨茶湯底每日現熬　咖喱肉蟹濃香肥美

獅拾久·現代新加坡料理，被稱為「深圳最美新加坡菜」。



招牌「慢煮肉骨茶」，1菜2味：潮州派胡椒肉骨茶&福建派藥膳肉骨茶。還有：古法咖喱蟹、海南雞、叻沙火鍋。

手工肉骨茶，不用去新加坡深圳也能吃到

這是點評寶安區TOP1的新加坡菜，獅城花園的設計風格，是不少人請客約會的首選。招牌的「慢煮肉骨茶」，在新加坡經典肉骨茶的基礎上，對食材、工藝和形式都進行了升級，是店裏的點單王之一。

1次吃到2種肉骨茶：潮汕派&福建派

精豬肋排&尾龍骨，湯底每日現熬

一道肉骨茶能嚐到2種經典肉骨茶流派：砂鍋裏潮州派，胡椒味偏重，熱辣暖身；小陶壺是福建藥膳肉骨茶，微微的藥材味，後口回甘。好的肉骨茶，湯頭最重要，精選上好尾龍骨熬煮，再加入大塊肋排肉，湯頭的滋味滲透進肉裏，咬開軟糯香濃，肉香在口中迴盪。

油條蘸肉骨茶，油條都是自家現炸

新加坡肉骨茶地道吃法

正宗吃法是先喝湯，排骨蘸醬油吃，然後將現炸的油條泡入湯裏，等油條吸滿湯汁再一口放進嘴裏，入口軔勁十足。

賣了6年，每桌必點10大招牌

1. 古法咖喱肉蟹：招牌必點娘惹菜，古法現熬咖喱

招牌必點的「古法咖喱肉蟹」，新鮮青蟹每日現殺，切塊後裹粉過油，加入經典娘惹風味咖喱，再來一勺鴨蛋、一勺紅油增香。

上桌服務員還會幫忙拆蟹，肥美的蟹鉗裹上微辣濃香的咖喱肉感十足，記得點上一碗白米飯，吃完蟹肉來一勺咖喱拌飯。

2. 乘風破浪海南雞：150天文昌雞，85°C慢煮過冰

「乘風破浪海南雞」，上桌儀式感滿滿，精選150天的文昌雞，以85°C低温慢煮，再迅速以冰水「過冷河」，讓雞皮更Q彈有韌性。

雞肉剔骨斬件後裝盤，獨特的「船型」擺盤寓意「乘風破浪」，每份配有四種特色醬料，可以嚐到不同口味。

3. 叻沙海鮮鍋：新加坡地道街頭小吃

叻沙在馬來語裏唸作「Laksa」，是一款以椰奶、羅望子做湯頭的湯料，也是加坡街邊攤美食之一

「叻沙海鮮鍋」把鮮蝦、鮑魚、魷魚、沙白、魚丸、魚肉餅、油豆腐放進熬好的叻沙湯底裏小火燉，每口都能喝到它的鮮味。

4. 炭燒鰻魚雞油飯：炭火炙燒白鰻

新鮮鮮活的的白鰻，炭爐中炙燒至兩面焦香，在刷上靈魂的燒汁，鋪在以雞油加高湯煲好的雞油上，點綴蛋皮絲與香脆的紫菜。鰻魚炙烤入味有嚼勁，搭配鹹香的雞油飯，一碗瞬間下肚。

5. 咖啡排骨：現磨濃縮咖啡液

咖啡入菜在南洋並不少見，比如這道「咖啡排骨」，剛上線新菜單就很受大家歡迎。

新鮮肋骨醃製後炸制金黃，再加入新鮮現磨的咖啡濃縮液一起翻炒，勾芡收汁後出鍋，再撒上咖啡豆點綴，上桌能聞到咖啡的香氣，入口淡淡的焦糖回甘。

6. 麥片蝦：新加坡菜必打卡

新加坡非常地道的一道菜，在深圳比較少見，很多朋友去新加坡都會打卡，新鮮大蝦熱油下鍋炸香，再裹滿燕麥片翻炒一下即可出鍋，蝦肉裹上燕麥片外脆裏嫩的口感，帶有一點甜味，一隻一隻吃不停。

7. 肉骨茶麵線&肉骨茶滷三拼：肉骨茶系列上新

變身「澆頭」的肉骨，加上一份用肉湯煮好的面線，一口嗦進嘴裏，又是別樣的風味。在新加坡吃肉骨茶，還會搭配不同款的滷味一起，滷豬耳朵、滷豆腐、滷花生等等，風味更足。

8. 20多年經驗大廚主理：現代新加坡料理

獅拾久由20多年經驗的新加坡菜大廚主理，還有「青檸檬酸湯龍膽魚」、「黑胡椒肉蟹」、「娘惹糕」、「咖椰麵包」等經典的新加坡菜，每道盲點不出錯。

適合請客約會，「獅城花園」餐廳

獅拾久·現代新加坡料理，深圳2家門店都是點評網熱門榜第1餐廳，店裏設計以「獅城花園」為主題，沿襲了新加坡維多利亞時期的英式都鐸風格，融合了獨特的南洋元素，寬敞而舒適。高挑的層高與柔和的燈光完美結合，營造出寬敞通透的空間感。

定製場景：生日派對&聚餐活動

店裏也提供不同節日的鮮花定製場景佈置，可以來這裏舉行生日派對、紀念日派對，或者各種聚餐活動也不錯。

獅拾久·現代新加坡料理

人均：180元人民幣（點評網）

壹方城店

地址：寶安區新湖路99號深圳前海壹方城L5-010A鋪位

營業時間：11:00-14:00丨17:00-21:00

COCO Park店

地址：福田區福華三路268號星河COCO Park商場一期L2-001

營業時間：11:00-14:00丨17:00-21:30

