47年越南粉老店深圳首開　18小時牛骨湯加爆炒吊龍　米粉無限續

47年越南粉老店開來深圳了。



只賣1碗爆炒牛肉湯粉，牛肉猛火現炒、骨湯每日現熬、定製湯粉，還有不建議減量的——「神奇小葱」。天冷了，去嚐嚐這家越南粉專門店。

全球第25家，全國第2家，華南首家

深圳又添一家華南首店，「Pho Thin」，創始於1979年河內，80平的老店只賣一碗粉，47年來在墨爾本、東京、巴厘島等地開設分店。這家越南粉專門店，去年中國首店開到上海進賢路，一開店變登上各大美食榜單第1。今年Pho Thin帶着它獨一無二的爆炒牛肉湯粉，開到深圳。

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越南最火的Pho店，主打北派越南Pho

龍爺爺的獨創配方，爆炒牛肉澆頭

「Pho Thin」開店47年以來，只賣1碗牛肉粉。「Phǒ」讀fě（第三聲），「Thin」讀tìn（前鼻音）為越南姓氏「龍」。「Pho Thin」翻譯成中文剛好就是「龍粉」。他們家還對傳統河粉進行革新，不在原湯裏燙煮牛肉，而是將生牛肉熱鍋爆炒，再將其添加到肉湯中。

47年只賣一碗爆炒牛肉Pho

越南牛肉粉有兩個派系，分別是南部Pho(Pho SaiGon)和北部Pho(Pho Hanoi)，Pho VieThin所屬的北部Pho以清爽聞名，通常不會有蔬菜和香料，只會簡單搭配一些小葱和青檸。

現在這家越南粉專門店也開到深圳了，沿用創始人龍爺爺的秘製配方，不用坐飛機去越南，也能吃到地道的味道。

只用新鮮吊龍，猛火爆炒澆頭

招牌的「特色爆炒吊龍Pho」，選用的是著名的潮汕牛肉吊龍，專供牛肉養殖場每日新鮮配送到店。

師傅處理好牛肉便熱油下鍋爆炒，猛火逼出牛肉香氣，上桌前淋上牛骨湯汆熟，注入靈魂的清香。吊龍肉入口緊實，肉香滿滿。

神奇小葱，不建議減量

他們家的粉，標誌性的就是頂層鋪滿綠油油的小葱，雖然對不喜葱的朋友來說有點「致死量」，但龍爺爺還是不建議減量。

新鮮的小葱經過特別處理，去除掉了辛辣味，淋上熱湯後，獨有的香氣被激發，清香爽甜，被稱為「神奇小葱（Magic Spring Onion）」。

18小時牛骨湯底，每天現熬

越南湯粉的精髓，是這一口牛骨肉湯。新鮮的大牛骨、雞爪、蔬果和香料每日慢熬18個小時。牛骨和雞爪熬煮的湯頭濃郁清甜，蔬果的融入帶出淡淡回甘的果香。

每日定製，120公斤越南鮮粉

每天要定製120公斤鮮粉，根據老店配方製作，鮮粉軟糯爽滑掛湯，輕輕一嗦便鑽進口中，吃完一碗粉後還有些意猶未盡的話，只管無限續粉。

地道吃法：加油條、加雞蛋、加青檸&辣椒醬

越南粉最地道的吃法，是加一份油條，蘸着湯汁吃。也可以加一顆生雞蛋，搭配湯底一口嗦進肚子。如果覺得味道不夠，還可以加入青檸汁、靈魂蒜醋和辣椒醬，吃起來更滋味。

河內招牌牛腩Pho＆極品爆炒牛腱Pho

此外還有「河內招牌牛腩Pho」和「極品爆炒牛腱Pho」兩款湯粉，碼料都是每天新鮮製作的，第一次來3款都可以都點來試試。

越南經典小吃都來深圳了

1. 青木瓜豆腐

吃粉必搭配的「青木瓜豆腐」，每日現切現捶的青木瓜絲，覆蓋的是滑嫩Q彈的豆腐，酸甜口清爽開胃。

2. 鮮蝦甜甜圈

剛上線不久的「鮮蝦甜甜圈」，蝦餅每天現打現揉，每一個都含有6只鮮蝦。下鍋炸至外殼酥脆，一口要下咔滋作響，內裏是紮實的蝦肉餡。

3. 越南法棍

越南法棍也是地道小吃之一，在殖民期間流傳於民間，又逐漸本土化成為越南特有的美食。越南法棍金黃酥脆，軟硬適中，餡料豐富，很適合下午茶時分來一份。

4. 特別手搖咖啡

現點「特別手搖咖啡」，臻選越南本地咖啡豆，搭配安佳奶油。奶泡綿密絲滑，入口香濃醇厚。

還有這些越南小吃▼▼▼

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此外還有「香茅炸雞翼」、「越式脆春捲」、「沙爹雞肉串」、「豬頸肉小串」、「蝦來來蝦片」、「西貢啤酒」等經典的越南小吃，可以搭配越南粉一起吃。

開在深圳灣萬象城越南庭院餐廳

「Pho VieThin」越南粉專門店華南首店，開在深圳灣萬象城，餐廳整體設計以實木元素為主，木質架構的空間落座舒適，純木質桌椅搭配乳白色肌理牆面，烘托出温馨的暖色調氛圍。點綴其間的綠植，增添了東南亞獨一份的質感。

一人食友好，米粉免費續

「Pho VieThin」上海進賢路開設第1家門店後，受到了很多朋友的喜愛，於是在去年把新店開來了深圳，也把越南街頭的風情帶到春筍（華潤大廈）下。店裏還有一人食隔斷座位，中午來吃碗粉休憩一下很舒適，米粉還能免費續，吃飽了再去上班吧。

獲聯合國教科文組織獎，每家新店都是Top1

「Pho VieThin」是越南唯一獲得國家投資與背書品牌，獲得聯合國教科文組織獎項。每開到一個新城市，都很快登上當地美食榜單Top1。

主理人澳洲留學時，在墨爾本打卡了「Pho Thin」，連吃了三天後決定把這家地道的pho店帶回中國。目前已在中國、日本、澳洲、印尼等地開設分店，未來還會把越南粉帶到法國、新加坡、加拿大等多個國家。

把地道越南風味，帶到春筍下。

Pho VieThin 越南粉専門店

人均：¥78+人民幣/人

地址：南山區深圳灣萬象城D區B1層DB170

營業時間：

周一至周四：10:30-21:30

周五至周日：10:30-22:00

電話：19529354008

交通：地鐵2/8/11/13號線後海站

