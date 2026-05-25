南山美食｜泰國國民美食「酸肉料理」登陸深圳灣　一次嘗4大菜系

SOOK by 梭坤敬，泰國「酸肉料理」，泰國本土4大菜系，被這店搬到深圳灣。



泰中、泰北、泰東北、泰南4大菜系，一口氣吃到。

用「酸肉」製作的5大招牌菜

去泰國旅遊，但不一定吃過泰國酸肉——一道來自泰國東北部伊桑地區、當地家家戶戶都會製作的食物，也是那裏的國民美食之一。

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深圳灣這家「SOOK by 梭坤敬」，主打泰國各地區的街頭料理，首次把「酸肉」帶來中國，融合不同地域風味，並以此為主打招牌菜。

1. 伊桑冬蔭排骨

香草酸肉冬陰功+整根肋排

泰國料理的酸，除了來自水果和香料，酸肉也是常用的一種食材。這道冬蔭排骨的湯底，就用到了酸肉吊煮出酸味，融入香草獨特的香氣，酸酸辣辣很暖胃。

配上新鮮大塊的前排肉，肉質會更加的軟嫩，燉煮40分鐘出鍋，蘸冬蔭功醬一起吃，軟爛入味。

2. 曼谷打拋酸肉

泰國甜醬油混搭中式蠔油

有別於泰國中部地區的傳統打拋肉，酸肉的加入，吊出了豬肉的鮮味，是泰國中部菜系與東北部菜系的一次經典融合，如今在曼谷許多地道的館子裏都能吃到這道菜。

新鮮爆炒的打拋肉鍋氣十足，頂層加上一個太陽蛋，混合蛋液拌勻，一口上癮。

3. 手工奶酪酸肉春捲

SOOK原創菜，伊桑地域風味×中國春捲

每桌必點的「手工奶酪酸肉春捲」，是SOOK的原創菜，在中國傳統的春捲中，加入酸肉和奶酪。外殼酥脆，奶酪在高温炸制後，包裹着酸肉和春捲餡，再蘸上泰國中部風味辣椒醬，吃一口停不下來。

4. 伊桑酸肉腸＆伊桑酸肉沙拉

酸肉兩大地道吃法

伊桑酸肉其實就是我們常見的肉腸形狀，切面能看到肥瘦相間的豬肉碎和白色的熟糯米，最地道的吃法是切成片，再加點蒜片用生菜包着吃。切丁做成沙拉，也是當地居民的日常，酸肉拌入青木瓜、黃瓜、薄荷、檸檬葉等材料，生津潤口很開胃。

深圳唯一能吃到泰國四大菜系的店

SOOK除了招牌的「酸肉系列」，還能吃到泰國四大菜系，分別是泰東北菜、泰北菜、泰南菜和泰中菜，每道菜都是當地人的推薦菜，是泰國的街頭小店的人氣款，想去的話也可以問下店員，他們會推薦對應主打菜的門店。

1. 泰北．古城清燉牛肋骨

整根牛肋骨大塊厚實，放入高湯裏熬煮2小時，湯底不用太多的調味，只加入南姜、香茅和洋葱，熬煮過程中還會融入肋骨肉汁的香味，上桌蘸點魚露，香糯可口。

2. 泰中．山胡椒香草炒魚肉面

他們家最特別的是這道「山胡椒香草炒魚肉面」，魚肉面是用深海魚大眼鯛製成，魚肉含量為90%，加入山胡椒和各式香草大火猛炒，入口Q彈鮮爽。

3. 泰式奶茶

經典的泰國奶茶，要用塑料袋喝才對味，泰國運過來的紅茶，每天新鮮現拉，茶味濃郁醇厚。

4. 泰南．帕能咖喱雞肉

帕能咖喱以紅辣椒、南姜、香茅、孜然為基礎，融入烤花生醬，賦予堅果香氣與濃稠質地，熬煮出濃郁醇厚的咖喱汁，很送飯。

5. 泰中．綠咖喱蔬菜牛肉

綠咖喱起源於泰國中部，用青辣椒、檸檬草、南姜、羅勒等新鮮的香草入鮮榨椰漿熬製而成，辣度適中且帶有蔬果清香，新鮮大顆的牛肋條，裹滿香醇的綠咖喱汁，一口牛肉一口飯。

6. 泰北．山野香草炸金目鱸

清邁寧曼路的一道街頭美食，魚露和白胡椒粉摸勻魚身，油熱六成下鍋炸至外皮酥脆，在高温復炸20秒出鍋，魚肉嫰而不柴，搭配青草醬，酸辣平衡得當。

7. 泰中．風味扒東山島火箭魷魚

新鮮大隻的魷魚，香茅、檸檬葉、香菜根、魚露雙面醃製，放入火種煎烤，兩面變色微焦捲起即可出爐，出鍋前淋上檸檬汁提香，脆嫩鮮甜。

還有這些泰國特色小吃👇👇👇

還有伊桑蝦仁酸肉沙拉、宋丹（青木瓜沙拉）、生醃阿根廷紅蝦、芒果糯米柚子、泰式奶茶等多道經典泰國小吃。

開在深圳灣萬象城，大灣區最火的下沉廣場

SOOK by 梭坤敬，深圳首店開在深圳灣萬象城2期綠谷，是由40年泰國國民食品品牌在中國開設的首家店，把泰國不同地區的飲食文化帶來中國，在泰國大家如果覺得開心會說「SOOK」，感到舒服會說「SOOK」，東西好吃也會說「SOOK」，這就是店名的由來，希望大家來這裏吃飯都會覺得開心舒服。

清邁風設計，彷彿置身泰國街頭

他們家的的設計靈感來源於泰國清邁的小鎮，暖色的棕色木質，綠植和低飽和的肌理穿插，點綴期間的泰式元素，搭配半開放的庭院式佈局，整體空間舒適怡然。

SOOK by 梭坤敬

人均：¥120/人

地址：南山區深圳灣萬萬象城2期綠谷C區CB133

交通：地鐵2/8/11/13號線後海站K1口

營業時間：周一至周日 11:00-22:00

