深圳美食｜蟬聯7年貴陽必吃榜火鍋　非遺酸湯搭鮮切吊龍酸爽開胃

貴廚酸湯牛肉，貴州酸湯牛鍋專門店。



在貴陽蟬聯7年必吃榜，憑什麼？

貴州有一種很有代表性的味道，酸湯。今天這家店，在本地連續七年上榜大眾點評必吃榜，起家於貴陽，去年剛來深圳，連開7家，遍佈5個區。在貴陽，單店高峰期排隊達到1147桌，到底憑什麼？

老家非遺酸湯

秘貴州本地毛辣果、小番茄和紅辣椒密封發酵半年以上

秘製紅酸加白酸

貴廚的這口酸湯，用了紅酸加白酸。用貴州本地毛辣果、小番茄和紅辣椒密封發酵半年以上，酸裏帶果香，聞着就有活氣。入口是層層展開的酸、微辣和發酵後的醇厚，越滾越香。

全牛精細分割，現點現切

黃牛肉每日到店，精細分割

最佳涮煮時間，6-10秒

從部位開始就講究，吊龍、雪花、帶皮，各有各的口感。明檔現切，紋理、油花都看得見，下鍋時間也各有講究。每一口都有變化，從嫩到彈，從香到潤。

貴州老家食材+貴州老家小吃

從貴州直供的黔地調料，木姜子、糊辣椒

老家地道小吃，米皮、糍粑、冰漿

不只是鍋底和牛肉，連配角都帶着貴州味道。木姜子、糊辣椒這些調料是靈魂，小吃也都是熟悉的老家做法，脆哨薯仔的油香、米皮的清爽、冰漿的解膩，貴州人一吃上就想家了。

主打貴州酸湯×鮮切全牛

1. 鮮切吊龍

涮6-10秒，入口即爆汁

到店必點這份鮮切吊龍，牛身上最嫩的一塊，紋理細密，薄薄一片下鍋，幾秒就變色。油花豐富，裹着酸湯，香氣更直接。酸能解膩，油能增香，吃起來特別順口。

2. 帶皮小黃牛

一口下去先彈後糯

帶皮牛肉，有嚼勁的快樂。皮的彈、肉的嫩，在酸湯裏煮到剛剛好，一口下去又糯又彈，越嚼越香。

3. 折耳根牛肉串

貴州味的靈魂組合

折耳根牛肉串，貴州味的靈魂組合。折耳根的清香帶點野氣，和牛肉一起在酸湯裏滾一圈，去腥又提鮮。

4. 豆皮牛肉餃

每天手工現包

店裏的豆皮牛肉餃都是每天現包的，輕輕涮煮，外面是吸滿酸湯的豆皮，裏面是手打牛肉餡。一口咬開，滿是湯汁和肉香。

5. 牛腦花

酸湯一裹，軟到化開

第一次在店裏吃到牛腦花，軟糯到幾乎入口即化。酸湯浸煮下，只留有綿密和一點點油潤感，喜歡吃腦花的基本都會點第二份。

6. 還有這些招牌涮菜

苗家黑豆花

苗家黑豆花，看起來樸素，但特別解膩。吸滿酸湯之後，入口細膩又帶點豆香。黑魚片，薄切魚片在酸湯裏很快就熟，肉質細嫩帶點彈。上新的菌菇拼盤也值得一試，建議在牛骨鍋裏涮煮，越煮越鮮。

7. 蔬菜不限量

每天從貴州空運到貨

蔬菜不限量，都是每天從貴州運來的新鮮山野味，想吃多少自己下鍋。

地道的貴州小吃都來了▼▼▼

+ 3

1. 脆哨薯仔

薯仔切塊炸到外酥裏糯，再拌上貴州靈魂脆哨。油香、焦香、辣香混在一起，越吃越香。

2. 苗家雞絲米皮

清爽代表，米皮軟滑，雞絲細嫩，拌上酸辣汁，一口下去是很乾淨的酸和微辣，特別解膩。

3. 鹽菜牛肉炒飯

鹽菜的鹹香帶點發酵氣息，把牛肉的香味完全激出來，米飯粒粒分明又裹着油香，越嚼越有味。

4. 青岩豆腐

外皮烤得微焦，裏面卻是嫩的。蘸點辣椒麵或者直接吃，豆香很純，還帶一點點煙火氣，簡單但很耐吃。

5. 野菜糍粑

糯嘰嘰的口感裏帶着野菜的清香，不會膩，反而有點山野氣息。咬下去軟糯又有一點韌勁，很有記憶點。

6. 黃瓜/花生糯米冰漿

收尾必點一份糯米米漿，吃完火鍋再來這一輪，才算把貴州這一口，吃完整了。黃瓜清爽、花生醇香，再加上糯米的軟糯口感，是那種很治癒的甜。

全深圳7家門店

貴廚，連續7年上榜點評必吃榜，全深圳7家門店，遍佈5大區。門店風格也很統一，明檔現切、出品看得見。

店內有包間可預訂

空間以木質與暖光為主，帶一點貴州山地的樸素氣息，乾淨、熱鬧、有煙火氣。適合朋友聚一桌，也適合認真吃一頓。

貴廚酸湯牛肉

點評人均：￥84

深圳首店：羅湖區愛國路益田假日廣場2層L2-13號商鋪

營業時間：10:30-22:30

KKONE店：福田區濱河大道KKONE購物中心北區2層L248號

營業時間：10:30-22:30

懷德萬象匯店：寶安區福永大道萬象匯A館四層AL401鋪

營業時間：10:30-22:30

星河WORLD.COCOPark店：龍崗區坂田街道雅寶路星河WORLD·COCOPark星空裏二樓L2-002B號商鋪

營業時間：10:30-22:30

南山首店：南山區粵海街道文心五路33號海岸城購物中心一層128-129鋪

營業時間：10:30-22:30

龍城萬科裏店：龍崗區龍崗大道龍城萬科裏二層39-41鋪

營業時間：10:30-22:30

K11店：南山區太子灣路56號K11ECOAST南館4樓SL424-426鋪

營業時間：10:00-22:30

