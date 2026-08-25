深圳好去處｜南山益田假日廣場8店齊開　100+品牌一站式吃喝玩樂

南山人逛了18年的Mall，徹底變了。



南山益田假日廣場18周年慶，新店齊開，深圳首店來了

陪伴深圳人18年的南山益田假日廣場，這次迎來一輪全新升級，新店接連開業，全國首店也來了，從吃飯到逛街，一站式玩法越來越豐富了。

1. 回家吃飯．景德江西菜

最長排隊3小時，景德菜排隊王

真正來自景德鎮的江西家常菜品牌，「回家吃飯」把景德鎮的家常味搬進了深圳，店裏煙火氣十足，吃飯時間常常座無虛席。明檔製作、猛火現炒，專程來吃的人一撥接一撥。

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推薦菜：江西年糕燒雞腳、手工豆衝燉魚頭、桔子皮酒糟黃牛肉

招牌菜基本都是很有江西辨識度的家常味。年糕燒雞腳，把弋陽年糕和燜得軟爛的雞腳放在一起，年糕吸足雞腳的濃香，雞腳一抿脱骨；手工豆衝燉魚頭是景德鎮特色，豆衝像海綿一樣吸滿魚湯，入口綿軟鮮香，連湯汁都捨不得浪費。還有桔子皮酒糟黃牛肉，酒糟的發酵香碰上鮮桔皮的清香，牛肉鮮嫩，香氣一層接一層。

回家吃飯．景德江西菜

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:30

門店位置：L3層



2. 膳九爺．名師潮菜

點評TOP1的新派潮汕菜

點評TOP1的新派潮汕菜，把潮汕菜的傳統，融進了更現代的用餐體驗裏。這裏既有潮汕人熟悉的經典味道，也有經過主廚重新演繹的菜式，適合來自五湖四海的深圳人。

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推薦菜：師燒窯雞、蛇舌草烏豆湯、潮汕老式刨冰

名師燒窯雞是店裏的招牌，沿用古法烤制，雞皮烤得薄而脆，裏面的雞肉依然鎖着充足肉汁，上桌後直接桌邊現撕，熱氣和香氣一起撲上來。蛇舌草烏豆湯則是膳九爺自己的配方，湯水清潤，帶着獨特的草本香。潮汕經典香煎蠔仔烙，蠔肉顆顆飽滿，外層焦香。最後再來一份近期上新的潮汕老式刨冰，清甜冰涼。

膳九爺．名師潮菜

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00

門店位置：L3層



3. 大漁臻選棠膳

深圳大牌鐵板自助，全面升級

深圳大牌板前鐵板自助，菜品、環境、服務等全方位升級了。大漁臻選棠膳把鐵板料理的現場感搬到餐桌前，食材現選、現煎、現吃，看着廚師在鐵板上操作，本身就是用餐的一部分。除了鐵板菜，也加入了刺身、海鮮等臻選食材，一桌可以從鐵板熱食一路吃到冰鮮刺身，選擇豐富。

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推薦菜：鵝肝、海鮮任吃，現選、暢吃

鐵板海鮮現點現煎，鐵板一熱，海鮮的香氣很快被逼出來，入口緊實鮮甜；鐵板菲力牛排同樣是現點現煎，外層煎出焦香，切開後肉汁充盈，牛肉本身的香氣很足。鵝肝則是綿密油潤，入口幾乎不用咀嚼就化開。喜歡刺身的可以直接上三文魚，油脂豐厚，一口下去滿滿滿足感，盡享一場層次豐富的高品質自助味蕾盛宴。

大漁臻選棠膳

營業時間：11:00-15:00，16:00-22:30

門店位置：L3層



4. 龍發雞煲

全國首家全新概念店

龍發雞煲這次把店開進了南山益田假日廣場，也做了一次全新的空間嘗試。店內通過不同材質的碰撞、層層光影和綠植點綴，把用餐空間變得更有温度。坐下來吃一鍋熱騰騰的雞煲，既有精緻感，也保留着圍桌吃雞煲的煙火氣。

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推薦菜：招牌雞煲、南山益田假日廣場店特供：台山生蠔、八頭鮑

招牌雞煲是這裏的主角，選用鮮三黃雞或扇雞，現點現炒，猛火下鍋炒出鍋氣，再裹上秘製醬汁，越吃越香。雞煲本身已經夠過癮，還可以繼續往鍋里加料：肥腸吸滿醬汁後軟糯香濃、台山生蠔鮮嫩肥美、八頭鮑魚則讓這一鍋雞煲多了滿足感，一鍋越煮越有味。

龍發雞煲

營業時間：10:30-21:30

門店位置：B1層



南山益田假日廣場更好逛了

和DIMOO「皮」一下，主題快閃華南首展

18周年之際，南山益田假日廣場聯動POP MART × DIMOO WORLD × PIXAR，開啟「和DIMOO「皮」一下」主題快閃。萌趣DIMOO化身皮克斯經典動畫角色，各式可愛裝置散落商場各處，氛圍感拉滿。

8家新店齊開👇👇👇

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1. 阿元來了

2014年於香港創立，憑藉招牌台式夜市美食滷肉飯，收穫超高人氣。

2. 小甜梗糖水鋪

選用各地特色食材，把握時令選用新鮮鮮果，熬製出清爽温潤、風味地道的經典糖水。

3. 寵胖胖

養寵人的一站式寵物生活服務平台，整合全維度寵物服務、各類寵物用品，滿足寵物多元生活所需。

4. MUJI

以天然材質、簡約設計為核心特色，去掉多餘商標標識，專注做貼近日常的家居生活好物。

5. 香雲故里

專注於非遺香雲紗的傳承與創新，融合當代審美，塑造自帶東方雅貴氣質的國風服飾品牌。

6. RUHM

國產實力派三摺疊小輪車品牌。自有工廠生產，針對國內路況做專門調校，城市通勤代步、改裝騎行玩車都能勝任。

7. 三葉草adidas Originals

阿迪達斯旗下主打復古經典的潮流支線，涵蓋鞋履、服飾、包袋等多元品類，設計風格時髦鮮活，更貼合年輕群體的穿搭審美。

8. 索康尼

SAUCONY，跑鞋領域的專業品牌，擁有出眾的緩震性能。產品線兼顧專業競速訓練與日常運動休閒，運動、通勤都有合適的選擇。

100+品牌齊聚，吃喝玩樂一次搞定▼▼▼

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超100家品牌齊聚於此，吃喝玩樂一次性搞定。唐宮、頂界即將開業，木育森林、泡泡瑪特、名創優品、九木雜物社解鎖潮玩好物，湊湊、gaga、農呋...帶來多樣美味，滿足逛吃玩樂多重需求。

南山益田假日廣場18周年慶

地址：南山區沙河街道深南大道9028號

交通：地鐵1/2/8號線世界之窗站A/B/C/L出口

